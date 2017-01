Dezvoltarea de produs – „core business“-ul Interfashion Prodesign

Comerțul online a schimbat modelul de business al retailerilor, iar asta se reflectă mai departe în lanțul de producție, exact ca în piesele unui domino. Se recalibrează departamente, se regândesc strategii, iar pentru moment totul este extrem de fluid, deloc în avantajul eficientizării furnizorilor. Alexandra Muntean a simțit nevoia clienților de externalizare a unor servicii de preproducție, așa a apărut Interfashion Prodesign, care oferă servicii de proiectare și dezvoltare produs la Curtea de Argeș.

Cu o educație în design vestimentar și proiectare atât în România, cât și în Europa, având strânse relații pe producție cu firme din industria lohn-ului, a observat importanța și necesitatea serviciului de verificare și corectare tipare și încadrări… Împreună cu soțul ei, a pus bazele unei noi afaceri destinate să vină în întâmpinarea unei nevoi tot mai acute pe piața textilelor: aceea de construire de tipare, gradare, încadrare și mostrare. La un an de când rotițele afacerii au început să se învârtă cu rost, Alexandra privește cu optimism spre un viitor în care va putea să-și selecteze clientela.

Care sunt serviciile Interfashion, cui se adresează?

Interfashion oferă servicii de proiectare complete, atât pentru sectorul industrial (lohn), cât și pentru branduri de modă (dezvoltare de produs). Pentru fabricile din România verificăm și modificăm tipare pe care le încadrăm și plotăm, iar pentru diferite mărci românești sau străine dezvoltăm produse sau colecții; construim tipare, prototipuri și mostre. Am observat că se cer foarte mult modificări de tipare, așa că am văzut aici o oportunitate de afaceri. Atuul nostru este că avem și producția aproape, cu tot ceea ce ne trebuie ca să dezvoltăm un produs.

Cât de dificil a fost să vă formați echipa, fiind vorba de tehnicieni calificați?

Nu am găsit ușor forță de muncă specializată, este îngrijorător ceea ce se întâmplă în industrie. Tinerii nu mai au nicio dorință să lucreze în industria textilă. Am căutat să recrutăm tehnicieni proiectanți pe toate canalele, de la cele online până la recomandări și afișe stradale și am ținut prezentări doi ani la rând la Facultatea de textile și pielărie din Iași și la liceul de profil din Pitești, unde pot spune că elevii nu aprofundează domeniul. Am reușit să închegăm o echipă în care fiecare are rolul său. Avem doi tehnicieni proiectanți, un asistent de proiectare și producție, două modeliere și un director de dezvoltare. Suntem în continuare în creștere, vrem să mai angajăm o persoană pe administrativ, plus încă un tehnician proiectant.

Ce răspunsuri aveți din piață, cum vă găsiți clienții?

Majoritatea celor care ne-au contactat ne-au găsit în mediul ­online. Le-am trimis și oferte celor cu care lucram deja pe partea de producție. Observ că retailerii mari din afară încep să-și regândească modelul de business și încearcă să-și țină doar partea de design in house, restul, de la proiectare la producție, se delocalizează. Mult timp, fabricile românești au făcut dezvoltarea modelelor gratuit pentru clienți. Înainte merita, deoarece se lucrau volume mari. Acum nu mai este cazul, deoarece dezvoltarea de produs necesită timp, bani și blocarea celor mai buni oameni din secție.

Aveți deja o clientelă formată?

Tipologia noastră de clienți este variată. Serviciile noastre sunt aceleași atât pentru companii mici sau mari, cât și pentru mărci cunoscute sau mai puțin cunoscute. Da, avem clienți (branduri) cu care colaborăm colecție de colecție, plus fabrici din România care ne solicită punctual pentru a le încadra, verifica sau modifica tiparul sau prototipul ­clientului dacă apare vreo problemă. Apelează la noi pentru că nu au serviciul de proiectare în fabrică și nici nu au de ce să investească în par­tea de proiectare pentru un singur client. Pe lângă costurile minime, plotter și softuri, care ajung la 21.000 de euro, riscă să nu găsească specialiști pentru a le folosi. Unele fabrici își ­ada­u­gă aceste costuri la factura ­cli­entului, alții nu fac asta. În general, costurile lunare pentru aceștia sunt sub 1.000 de lei, deci nu este un cost semnificativ. Avem printre clienți și branduri mici europene, care nu se pot accesa de ­serviciile unei firme de ­pro­iec­tare din Europa. Am dezvoltat chiar mărci de la zero, de la desen până la pro­to­tipuri. De pe piața internă avem foarte multe cereri de la designeri. Cel mai bine lucrăm cu clienții din Europa, care au un tabel standard de dimensiuni al produsului finit. Clientul pe care îl căutăm este cel cu experiență, care are deja ­tiparul de bază și știe ce vrea, are și țesăturile, lucru foarte util pentru ca tehnicianul să știe care sunt contracțiile. Ast­fel, putem să fim mai eficienți.

Ați putea să-mi dați niște prețuri?

Depinde de unde plecăm în dezvoltarea unui model: de la schiță, poză sau dacă clientul vine cu un produs, caz în care lucrurile sunt mai simple. Pentru o rochie simplă, doar proiectarea poate ajunge undeva între 30 și 100 de euro. Cineva care vrea să-și facă o colecție de rochii, să zicem, trebuie să aibă în jur de 3.000 de euro pentru proiectare și prototipuri. Dar cu ceea ce-i oferim noi va putea să meargă oriunde în lume pentru a și le lucra în serie. Avem multe solicitări pentru colecții de 12-16 modele, care presupun procese de producție destul de lungi, iar pe extern cel mai bun client este cel care solicită gradări, are tiparele și vrea să le modifice. Lucrăm și cu cei de la Benetton și suntem la capacitate plină în prezent. Putem spune că am depășit pragul de rentabilitate și sunt semne că afacerea va merge tot mai bine.

Faceți și recomandări de producție?

Primim cereri de genul acesta, dar preferăm să nu facem recomandări. În schimb, uneori facem recomandări de accesorii, inclusiv etichete, pe fișa tehnică.

Cât poate să dureze procesul de dezvoltare a unui produs?

Capacitatea noastră este de 80 de modele dezvoltate într-o lună, dar depinde și de clienți, dacă știu ce doresc sau nu. Lucrăm cu planificări, analizând fiecare proiect, și stabilim punctual termenele de livrare pentru fiecare client.

Cum e competiția pe piață?

Fiecare companie își știe costurile, randamentul și își conturează oferta! În piața de proiectare contează mai mult termenul de livrare și serviciile suplimentare oferite (pachetul complet design, proiectare, producție) – aici ne diferențiem.

În ce direcție vreți să vă dezvoltați?

Acum ponderea pe tipuri de clienți este aproape egală și nu dorim sa modificăm nimic. Sunt anumite servicii pe care preferăm să le efectuăm, dar nu pot fi contractate fără celelalte, de aceea implementăm sisteme care să ne sporească eficiența în acest an.