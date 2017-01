Costume made to measure – marca Braiconf

La final de an, bilanțul renumitului producător de cămăși Braiconf este pe plus: profit de o cifră, mai multe magazine (City Park Mall din Constanța și Park Lake București), o colaborare frumoasă cu un alt brand românesc - Pegas, plus un nou serviciu (made-to-measure costume), într-un spațiu exclusivist de pe Bd. Aviatorilor.

Cum a fost anul 2016 pentru Braiconf? Cu ce cifre întâmpinați 2017?

Întâmpinăm anul 2017 cu optimism. De altfel, optimismul este unul dintre apanajele cu care Braiconf a stăbătut cei 66 de ani de existență. Dacă ne raportăm la cifre, vă pot spune că în primele 9 luni ale anului am înregistrat o creștere a profitului cu aproximativ 7%.

Care sunt performantele magazinului din galeria Marriott?

Anul acesta, dat fiind că este al doilea an de funcționare, magazinul Braiconf din Grand Avenue a înregistrat creșteri semnificative. Deși traficul este surclasat de al celorlalte magazine Braiconf, valoarea medie a bonului este mai mare, specifică magazinelor high-end.

În plus, puterea de a mulțumi exigențele vestimentare ale consumatorilor premium este un factor important în evaluarea performanțelor acestui magazin.

Ați mai avut și alte deschideri de magazine în acest an?

Rețeaua Braiconf s-a îmbogățit anul acesta cu două noi magazine. Luna iulie a fost marcată de deschiderea primului magazin Braiconf din Constanța, la City Park Mall, iar în luna septembrie am inaugurat un nou magazin în București, în Park Lake Shopping Center.

Am păstrat pentru sfârșitul anului lansarea atelierului Braiconf Exclusive Tailoring, un spațiu dedicat pieselor made to measure și a sesiunilor de private shopping.

Cum a fost primit de public serviciul made to measure pentru cămăși? Este piața suficient de educată pt. asta? Cum se reflectă acest serviciu în prețul unei cămăși?

Serviciul made-to-measure pentru cămăși este disponibil la Braiconf încă din anul 2010. Pe atunci, acest concept era o noutate în România, însă datorită renumelui Braiconf, cămășile made-to-measure s-au bucurat de succes. Datorită unui raport excelent calitate-preț, serviciul a înregistrat o creștere constantă.

Consumatorul român este din ce în ce mai exigent, mai educat și apreciază tot mai mult serviciile custom made, mai ales dacă plătește pentru ele un preț corect. Tocmai pentru a le arăta încă o dată respectul, anul acesta am extins serviciul made-to-measure în zona costumelor.

Ce puteți să ne spuneți despre colaborarea cu Pegas?

Colaborarea cu Pegas a demonstrat că poate exista o foarte bună relaționare între două branduri românești. Proiectul Braiconf pentru bicicletele Pegas a fost conceput ca o campanie de imagine, însă la scurt timp am descoperit potențialul de business. Dat fiind că în mediul urban sunt tot mai mulți cei care preferă să se deplaseze pe două roți, o colecție de cămăși care să corespundă nevoilor funcționale ale bicicliștilor, dar care să se remarce printr-un design original și foarte actual nu poate fi decât o reușită.

Dar despre Braiconf Exclusive Tailoring, care este specificul acestuia?

Braiconf Exclusive Tailoring este un atelier dedicat vestimentației made-to-measure. Noua locație, situată în capitală, pe Bulevardul Aviatorilor, se adresează segmentului premium și a fost concepută pentru a oferi clienților oportunitatea a-și realiza vestimentație su misura într-un spațiu sofisticat, departe de traficul centrelor comerciale. De la interiorul elegant, atmosfera placută până la amabilitatea și profesionalismul personalului, toate aceste elemente au fost special concepute pentru a elimina disconfortul cumpărăturilor într-un spațiu convențional.

Știu că s-a discutat mult pe tema creșterii salariului minim, cum s-a simțit aceasta în veniturile dvs?

Așa cum am menționat anterior, primele nouă luni ale anului au întregistrat un rezultat financiar superior anului trecut și sperăm să încheiem în aceeași notă.