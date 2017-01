Experimentul creativității

O superbă colecție prezentată în toamnă la MqViennaFashion Week mi-a readus-o în atenție pe Smaranda Almășan.

Culori vii, forme rafinate și asocieri neobișnuite de materiale, rochii vesele cu volane mari, imprimeuri puternice și broderii strălucitoare, totul împachetat frumos într-un concept experimentalist.

Chiar dacă Smarandei nu-i place să se poziționeze într-o atitudine radicală, hainele sale de podium amintesc mai mult de artă decât de comercial, iar esența lor este mai apoi “distilată” și în piese purtabile. “Creativitate deșteaptă” – așa aș descrie stilul Smarandei, un designer cu picioarele pe pământ și capul în nori, cu care am avut plăcerea să dialogăm “textil” luna aceasta.

Au trecut șase ani de când ai absolvit UAD. Ce visai atunci? Îți trăiești visul?

Am absolvit masteratul în 2008 în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj Napoca. Cred că nu prea visam nici atunci, am fost tot timpul o persoană ancorată în realitate și pragmatică. Sigur, îmi doream un loc al meu unde să mă pot desfășura și experimenta, iar din 2009 am deschis atelierul și showroom-ul la Fabrica de Pensule, un spațiu dedicat artei contemporane și celei performative.

Cum a fost experiența Vienna Fashion Week din toamnă? Ce impresii ți-a lasat, personal și profesional?

Am participat la MqViennaFashionWeek în luna septembrie pentru al cincilea an consecutiv și pot spune că devine mai ușor de fiecare dată. Acum merg ca ,,acasă” oarecum… Viena este un oraș atât de comod și plăcut, iar staff-ul de la fashion week cu adevărat profesionist. Totul este impecabil organizat, iar designerii trebuie doar să nu întârzie la casting și fitting. Backstage-ul vibrează de emoții, iar eu mă agitat întotdeauna să ajungă modelele în timp la hair&makeup, având doar jumătate de oră între show-uri. Totuși, nu am avut surprize niciodată. Fitting-ul și repetițiile durează cel mai mult, deși sunt 3-4 asistente de backstage pentru fiecare designer, care pun în ordine ținutele, modelele, accesoriile și îți stau la dispoziție pentru schimbat în timpul repetițiilor și al show-ului. Se descurcă grozav, chiar dacă vorbim de câteva secunde între defilări. În timpul fashion week-ului se organizează și câteva evenimente colaterale, cum ar fi un târg cu vânzare directă sau plasare de ordere pentru buyeri, cele mai bune modalități de a-ți testa produsele, zic eu. De trei sezoane particip și la acest târg și pot spune că clientela este una destul de conservatoare, chibzuită și fidelă, le revăd în fiecare an la stand. După fashion week se organizează o serie de pop-up shop-uri în diferite locații, cu o selecție de designeri participanți la fashion week, la care am participat și eu în fiecare an. Comenzile și colaborările se întâmplă după eveniment, iar de anul viitor voi începe să lucrez cu un nou concept store din centrul Vienei. Abia aștept.

La ce fashion week ai mai participat și în ce fel simți că te ajută? Pe lânga adrenalina experienței, ce beneficii ai?

În ianuarie 2015 am participat pentru prima dată la Mercedes Benz Amsterdam Fashion Week, la secțiunea Fashion Lab, curatoriată și susținută de Vodafone pentru tineri designeri. Din nou, un eveniment incredibil de bine organizat, unde îți dorești să îți prezinți munca. Cred că cel mai important este ca după un fashion week oamenii să ajungă să îți cunoască și să îți recunoască munca. În timpul MBAFW am avut posibilitatea să discut cu foarte multe persoane din presa internațională, un review al colecției a ajuns pe Vogue online, iar apropo de adrenalină, nu reușesc să mă obișnuiesc cu nebunia backstage-ului , cred că nici nu îmi place, sunt și multe reacții false și agitație inutilă. Experiența de catwalk internațional e comparabilă cu cea a unui rock star perfomând în fața publicului. Dar încet-încet nu știu cât de relevant va mai fi să îți prezinți colecția la un fashion week, în condițiile în care totul se desfășoară online sau în cadrul unor evenimente intime, de mică amploare.

“Ce te inspiră” e o întrebare care multora li se pare perimată, dar unde îți place să experimentezi în alegerea de materiale, culori sau forme?

Modul în care operez în momentul în care abordez o nouă topică, o nouă colecție, mizează constant pe simplificarea și minimalizarea liniei, formei produsului final. Ca și strategie personală, nu urmăresc o orchestrație amplă, ci un echilibru între idee și produs. Este foarte adevărat că mișcării contemporane din modă i se atribuie deseori ambalajul de avangardă, totuși nu militez împotriva unor norme specifice designului vestimentar și nu mă poziționez într-o atitudine radicală. Consider cu tărie că spațiul geocultural în care piesele mele sunt purtate poate să încadreze munca mea într-un curent istoric fie el avangardist, futurist sau constructivist, cu toate că țin foarte mult la ingredientul simplitate și ușurința lecturării produsului conturat. Los Angeles-ul este locul care mă inspiră datorită diversității culturale, etnice și sociale. West Hollywood vs. Surfer style, China town vs. Melrose, Downtown vs. Venice beach reprezintă niște locații și atitudini care de la sine te încarcă energetic și îți atrag atenția într-un mod constructiv. Nu aș dori să înșiruiesc modele culturale inspiraționale, cred că o scanare 3D a proximității, aici implicând expozițiile pe care le văd, lecturile mele, spectacolul străzii și, mai recent, prezența unei ființe pure și vesele în viața mea îmi deschide o sumedenie de supape noi neaccesate anterior.

Să vorbim și de cifre, unde și cât vinzi?

Începând cu luna septembrie am pus pe picioare propriul shop online, la care s-a lucrat foarte mult, a fost un proces complicat, dar de care sunt foarte mândră. Reacțiile au fost foarte bune încă din prima zi de lansare, fapt care mă bucură mult și mă obligă să îl mențin fresh și să propun constant produse noi. În rest, colaborez cu câteva shop-uri online din România, cu un concept store din Dubai și unul din Viena.

Colecțiile tale sunt eclectice și bogate în semnificații. Poți fi artistic și comercial în același timp?

Designul vestimentar se află în interacțiune cu arta, rămâne deschisă ipoteza dacă moda este artă sau nu. Un reper esențial pentru mine îl reprezintă, din punct de vedere istoric, fuziunea dintre modă și artă în perioada anilor ‘60 din New York. ,,The moving sculptures” reprezentau niște entități care întăreau ipoteza că moda este artă, prin alinierea fashion-ului în limbajul artistic contemporan. Interacțiunea este indusă clar de nevoia de imagine și de cunoaștere. ,,Exteriorul” poate genera o infuzie de trasee noi, conexiuni, viziuni utopice, distopice etc. Exteriorul este un resort, fie că ne referim la spațiul fizic din afara laboratorului, la persoane/personaje, situații sau, în cazul meu, la artă. Sigur, datorită poziției privilegiate pe care o am, aceea de a fi înconjurată zilnic de artiștii de la Fabrica de Pensule, de albume de arta, expoziții, legătura mea cu arta probabil este mai strânsa decât cea cu moda, dar moda este limbajul meu și încerc să îl hrănesc din zone diferite, dar se pare că preferă dieta bazată pe artă contemporană și scriitori sud-americani.

Cred că atunci când vorbim de modă, implicit vorbim de business, iar acesta trebuie susținut făcând anumite compromisuri, dar o noțiune nu o exclude pe cealaltă. Ideal ar fi să reușești să ai colecția de catwalk, în care să te poți desfășura fără limite la nivel creativ și o linie derivată, cu piese purtabile. Emoția este cea care leagă cele două noțiuni, fiecare semn, fiecare gest sau linie trasată cu creionul, fiecare mulaj, decupaj în material este într-o oarecare măsură o provocare, o emoție care apare în fața ,,noului”.

Care sunt designerii care te inspiră? De ce?

Cred că un suflu nou în fashion îl percep de la brandurile de nișă Msgm, Vetements, HoodbyAir , o directie extrem de modernă, reală și adaptată individului din 2016, păcat că prețurile extrem de mari nu sunt în concordanță cu atitudinea lor de nișă.

Cum ți-ai defini stilul? Cui i se potrivesc hainele tale?

Experimental. Este vorba despre experiment. Și experimentez continuu. Sistemul nu interferează și nu creează presiuni - de aceea profit la maxim de perioada aceasta și cred cu tărie în importanța și relevanța experimentului în procesul creativ.

Cum se îmbracă româncele, în general? Ce impresie îți lasă strada?

Greu de spus, ar trebui făcut un studiu aprofundat pe tema aceasta, la prima vedere aș spune că în general româncele nu sunt neapărat interesate de aspectul fashion, ceea ce nu este de condamnat, dar cunosc persoane care se îmbracă bine și foarte bine și sunt talentate pe partea de styling propriu.

Ce proiecte ai pe termen scurt și mediu?

Anul 2017 va demara cu un proiect foarte frumos și important despre care vom vorbi la vremea respectivă. Între timp mă ocup de noua colecție pentru shop-ul online și evenimentele lunii decembrie.