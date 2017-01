Martelli Europe – noi perspective

Foto: Mihai Constantineanu

O veste bună pentru mersul economiei locale și pentru peste 700 de muncitori care nu au rămas fără loc de muncă în plină iarnă, vine din Italia: noul acționar al businessului Martelli Europe din Buzău este societatea italiană ELLETI GROUP.

Anterior, Martelli Europe Buzău făcea parte din grupul Martelli Lavorazioni Tessili, o firma cu tradiție de peste 50 de ani în domeniul textilelor. Însă, cazul Martelli Europe din Romania este unul fericit, de vreme ce firma și-a găsit un cumpărător – ELLETI GROUP – cu competențe în același domeniu, care a reușit să salveze această afacere și implicit pe cei care depind de ea.

De peste 30 de ani, Elleti Group este leader-ul segmentului industrial al finisajelor textile, precum și al producției de texile. Acționariatul grupului este format în proporție de 50.1% de Blu Line (leader pe piața europeană în ceea ce privește producția de îmbrăcăminte) și în proporție de 49.9 % de Lova Group.

Președintele grupului Elleti este dl. Luigi Lovato, un întreprinzător care operează de mai mulți ani în sectorul textile, și în particular în domeniul producției de denim.

La firma din Buzau, l-am întâlnit pe noul director general, dl. Gianluca Samogin, care vine cu un bagaj de cunoștințe și cu o experiență de peste zece ani în textile. Dumnealui explică pentru publicul Dialog Textil, într-o limbă românească vorbită perfect, că Martelli Europe merge mai departe cu un suflu nou, mizând pe majorarea volumului de producție și pe cucerirea de noi clienți și piețe.

Care au fost cauzele pentru care Martelli Lavorazioni Tessili a intrat in faliment? A pierdut clienți importanți sau a devenit piața mai concurențială?

Cauza principală și determinantă pentru intrarea în faliment a firmei Martelli Lavorazioni Tessili din Italia, a constituit-o gradul de îndatorare foarte mare cu care această companie s-a confruntat în perioada premergătoare falimentului. Această supraîndatorare a dus la imposibilitatea achitării debitelor, mai ales pe fondul unei piețe în restrângere, știut fiind faptul că industria textilă, în ultimii ani, a trecut prin momente mai puțin favorabile din punct de vedere economic.

Cum a influențat insolvența afacerea Martelli Europe din Buzău? S-au reflectat pierderile și în România?

Cu referire la întrebarea dumneavoastră, trebuie făcută deosebirea clară între cele două firme: Martelli Lavorazioni Tessili Italia și Martelli Europe România. Acestea sunt două societăți comerciale distincte, având fiecare personalitate juridică în țările de origine, adică în Italia, respectiv în România. Fiecare dintre ele este constituită în conformitate cu legile țării sale și supusă întru totul acestora. Din acest motiv, firma Martelli Europe S.R.L. din Buzău-România nu a fost introdusă în procedura falimentului, cu toate că acționarul său unic, firma din Italia, se afla în insolvență. Mai mult decât atât, nu a existat nici măcar o simplă suspiciune din punct de vedere legal sau financiar, în privința solvabilității firmei buzoiene.

Falimentul firmei Martelli Lavorazioni Tessili din Italia a afectat într-o mică măsură imaginea și activitatea firmei din România. Într-adevăr, în perioada derulării procedurilor falimentului în Italia, clienții firmei buzoiene au dat dovadă de o mai mare prudență în relațiile cu societatea noastră. Această prudență însă nu s-a materializat în pierderi la nivelul firmei Martelli Europe România.

Ce s-a întâmplat, cine a preluat acum Martelli Europe și firma din Italia? Este tot o companie specializată în finisarea textilelor?

În cadrul procedurilor de faliment, Martelli Lavorazioni Tessili din Italia a fost achiziționată de un grup industrial de firme numit ELLETI GROUP. Totodată, ca o consecință a acestei achiziții, Elleti Group a preluat și controlează și firma buzoiană Martelli Europe S.R.L. Grupul de firme Elleti este activ în același domeniu de activitate al industriei textile, având fabrici în mai multe țări. Elleti este prezentă în Italia cu 4 fabrici în care lucrează 200 de angajați. În România, grupul Elleti are 3 fabrici și 1800 de angajați, iar în Tunisia are un număr de 6 fabrici și 2400 de salariați. Așadar, Elleti Group este o adevărată forță pe piața textilelor cu un total de 13 firme și 4.400 de salariați. Datorită structurii sale atât de vaste, Elleti Group are un facturat anual de aproximativ 82 de milioane de Euro.

Ca nou manager, ce background aveți?

Despre mine vă pot spune că locuiesc și lucrez în Romania de aproximativ 10 ani. În tot acest timp, am trecut prin toate etapele de execuție a unui produs, dobândind experiența necesară pentru a trece de la o funcție de execuție la una de conducere. Astfel, am ajuns în poziția ca în ultimii ani să manageriez una dintre firmele din Tulcea care face parte din grupul Elleti.

Începând din luna noiembrie a acestui an, am avut privilegiul de a fi numit în funcția de Director general al Martelli Europe S.R.L. Buzău-România. Mă simt onorat de această numire și voi depune toate eforturile pentru a îndeplini cu maxim de profesionalism și competență îndatoririle ce derivă dintr-o astfel de funcție.

Care este noua direcție de management, veți încerca să recuceriți și alte piețe sau alți clienți?

Având în vedere faptul că Elleti Group, din care acum face parte și Martelli Europe S.R.L. Buzău, are deja un portofoliu însemnat de clienți importanți, obiectivul nostru imediat, ca o primă etapă a direcției de management, este să îi aducem pe aceștia și pe piața din România. Desigur, avem în vedere într-o etapă următoare și atragerea de alți potențiali clienți, precum și integrarea pe alte piețe din Europa și din lume.

Ce tip de servicii oferiți în prezent la Buzău?

Martelli Europe S.R.L. Buzău ofera o gamă variată de servicii, de la confecționat, vopsire și spălare industrială (atât pentru produse din bumbac, cât și din lână), până la servicii de călcătorie și realizarea finisajelor și efectelor speciale pe produse din denim. Așadar, pornind de la realizarea mostrelor și urmând fluxul producției industriale, în baza unei structuri verticale, suntem în măsură să oferim clienților servicii complete în domeniul realizării diverselor articole de îmbrăcăminte.

Potrivit informațiilor oficiale, aveați în 2015 un număr de 794 de angajați. Veți păstra personalul sau intenționați să faceți disponibilizări?

La data achiziționării firmei din Buzău de către Elleti Group, Martelli Europe S.R.L. avea un număr de 703 angajați. Vom menține în continuare personalul existent în cadrul firmei, eventual îl vom majora dacă activitatea noastră se extinde.

Care credeți că sunt avantajele competitive ale afacerii Martelli Europe în prezent?

Martelli Europe Buzău oferă servicii de calitate, bucurându-se de un bun renume în rândul companiilor din domeniul său de activitate. Este un competitor foarte important în sfera serviciilor de finisare a articolelor textile, de-a lungul anilor primind numeroase distincții de excelență pentru activitatea prestată. Unul dintre avantajele competitive ale companiei Martelli Europe este acela că poate asigura servicii complete, de la confecționat pâna la produsul finit. Mai mult decât atât, aceste servicii sunt oferite într-o singură locație, astfel încât clienții au posibilitatea de a urmări mai ușor comenzile, direct pe fluxul de producție, trasabilitatea produselor fiind astfel mult mai facilă și implicit cu costuri mai mici. Așa cum am menționat anterior, firma din Buzau execută servicii industriale de spălat/vopsit și alte efecte speciale pe diverse tipuri de articole textile confecționate din bumbac, lână și amestecuri, precum și din lycra, mătase și alte tipuri de țesături. Departamentul nostru de producție dezvoltă continuu rețete și tratamente noi, venind astfel în întâmpinarea clienților cu diverse propuneri de prelucrări noi și cu realizarea de efecte speciale inovatoare pe produsele textile confecționate. Prelucrările pot fi personalizate pentru fiecare client în parte, în funcție de cerințele acestuia și de imaginația echipelor de cercetare-dezvoltare.

Care dintre serviciile oferite sunt cele mai căutate de către clienți?

În principal, serviciile cele mai solicitate sunt cele de vopsire-spălare. Însă o mare parte din volumul nostru de producție este dedicat prelucrării produselor din denim. Aceste produse implică proceduri complexe, mai multe etape de procesare și un flux al producției mai lung. Vorbim aici, pe lângă vopsire și spălare simplă, și de alte proceduri gen ”stone wash” , precum și de efecte speciale precum răzuirea manuală sau pulverizarea chimică.

Știu că sunt retaileri care caută procedee de finisare mai ecologice. Intenționați să investiți în această privință?

Martelli Europe este dedicată ideii de protecție a mediului și de conformitate a produsului rezultat în urma prelucrărilor efectuate. În această privință, compania este certificată ISO 14001 pe linia protecției mediului, ISO 9001 pentru managementul calității, OHSAS 18001 privind sănătatea și securitatea în muncă, fiind totodată în curs de recertificare SA8000 pentru responsabilitate socială. Martelli Europe deține o stație modernă de preepurare, care întrunește condițiile impuse de lege și de operatorul local de gospodărire a apelor în privința epurării și deversării apelor uzate. Produsele folosite în procesul tehnologic de prelucrare a articolelor textile sunt dintre cele mai bune existente pe piața finisajelor textile, provenind de la producători de renume din Europa. Produsele procesate de noi sunt testate, la cererea clienților, de laboratoare specializate în vederea verificării conformității acestora. Desigur, atenția noastră va fi orientată și pe viitor spre proceduri cu impact cât mai mic asupra mediului , iar dacă va fi cazul, vom analiza și posibilitatea unei investiții în acest sens.

Ce planuri aveți pentru 2017?

În primul rând, considerăm că trebuie menținut, consolidat și eventual îmbunătățit ceea ce este deja existent în cadrul firmei Martelli Europe, iar ca obiectiv pentru anul 2017 ne-am stabilit majorarea volumului de producție și implicit creșterea cifrei de afaceri.