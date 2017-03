Ferestre cu personalitate

Pe Violeta Buta am întâlnit-o la Heimtextil, la standul propriu – Pevitex. Înconjurată de jaluzelele și roletele textile colorat imprimate, purta cu mândrie o fustă cu motive tradiționale românești. Mi-a plăcut din prima clipă atitudinea sa profesionistă și pozitivismul pe care-l degajă.

Pevitex funcționează sub ”umbrela” mai largă a Rofobit, companie despre care am mai scris în trecut, specializată în print digital pe textile și care are o tradiție de peste 13 ani.

Începând din 2008, s-a decis înființarea unei ramuri dedicate special zonei home & deco – Pevitex, care oferă rolete textile, jaluzele verticale textile și paneluri japoneze imprimate. Violeta Buta mi-a vorbit despre oferta, clienții și potențialul de dezvoltare ale unui business ancorat perfect într-o realitate în care personalizarea prinde tot mai mult curaj.

Cum v-ați gândit să expuneți la Heimtextil?

Venim la acest târg în calitate de vizitatori de trei ani și îl cunoaștem bine, așa că ne-am gândit că ar fi oportun să și expunem.

Pentru ce piețe lucrați?

Avem clienți de pe piața internă și de pe cea externă. Dacă ne referim la clienții din țară, cei mici pot fi și persoane fizice care doresc să-și personalizeze jaluzelele. Aceștia pot veni cu o poză de rezoluție bună din arhiva personală sau au posibilitatea să-și aleagă din ale noastre. Sau pot fi firme care doresc să-și imprime logo-ul pe aceste produse. De cinci ani exportăm și în Germania produse de genul acesta, iar recent am intrat și pe piața franceză.

Ce rezoluție trebuie să aibă pozele, 300 dpi este suficient?

Sigur, 300 dpi este o rezoluție optimă. Fiecare client își alege fotografia și în funcție de aceasta vedem pe ce dimensiune de jaluzele se potrivește. De obicei, ceea ce am sugerat a mulțumit clienții. Pe lângă clienții finali, lucrăm de aproximativ doi ani și cu firme precum hipermarketul Auchan, pentru care am livrat jaluzele verticale pentru mascarea unor spații de depozitare a cutiilor.

Ați încercat o colaborare cu magazinele DIY?

Încercăm să ne diversificăm portofoliul de clienți, dar în ceea ce privește retailerii DIY, cred că este foarte greu de pătruns în rețeaua lor de furnizori. Dar nimic nu este imposibil, suntem deschiși tuturor tipurilor de colaborare. De exemplu, colaborăm cu diverse rețele medicale, am furnizat jaluzele pentru cabinetele de pediatrie ale Medlife, iar acum lucrăm cu o fabrica de mobilă care are contracte de amenajare cu diverse grădinițe sau școli. Așadar, pe lângă mobilier, furnizează tot ceea ce este nevoie, inclusiv decorarea ferestrelor.

Lucrați la capacitate mare, aveți comenzi?

Sigur, dar exportul este cel care ne ține la suprafață. Livrăm către un client din Germania o dată pe săptămână. Este vorba de un reseller care are un portal online.

Pe ce tip de suport textil lucrați?

Avem o ofertă care cuprinde în jur de 22 de materiale, de la cel mai subțire: voal, până la cel mai gros, care poate permite sau nu trecerea luminii, în funcție de ceea ce-și dorește clientul. În principiu, pentru fiecare aplicație noi recomandăm un anumit tip de material, dar dacă clientul își dorește ceva în particular, este alegerea sa, rezultatul este întotdeauna un produs unic.

Lucrați cu materialul clientului?

Nu, toate materialele pe care lucrăm sunt ale noastre și sunt gata pregătite sau tratate pentru printul digital. Tot ceea ce livrăm este produs finit, inclusiv perdelele sunt finisate cu rejansă, fir de plumb, tivite, la fel și jaluzelele.

Aveți competiție pe segmentul acesta?

Sigur, mai sunt furnizori, dar cred că aduc produsele din altă parte, nu le fac în România. Pe tehnologia de print digital chiar dacă mai există alte companii, suntem convinși că este loc pentru toată lumea. La produsele de home & deco toată lumea cere garanție, de aceea toate materialele pe care le folosim noi sunt de proveniență germană și au certificate de calitate, la fel și cerneala originală folosită de noi are certificare OEKO-TEX standard 100, ECO - passport certification system, INDITEX și GOTS.

Cum sunt prețurile practicate de Pevitex?

Prețurile diferă în funcție de fiecare material folosit. Noi nu vindem prețuri, ci calitate. Avem un raport calitate/preț corect, în funcție de tehnologia folosită și de prețul materialelor. Imprimantele pe care le folosim sunt cele mai noi de pe aceasta piață, avem echipamente performante de la furnizori consacrati: două imprimante cu lățime de imprimare de 3,20 m, D.Gen și un ATP, apoi un Mimaki la 1,80 m și un MTex Turbo tot la 1,80 m. Și lista nu este încă completă...

Cu așa o lățime poți decora un perete întreg…

Da, chiar avem o solicitare de la un post TV care dorește o jaluzea de 22 de metri lățime cu 2,5 m înălțime care să conțină sigla televiziunii. Lucrăm pentru diverse decoruri, iar materialele folosite permit foarte multe aplicații, unele au inclusiv proprietăți de absorbție a sunetului, putând fi folosite la hoteluri, dar și pentru persoane particulare.

Văd că aveți expuse niște printuri care par 3D. Aveți și astfel de imprimante?

Nu, ceea ce vedeți în stand este un print realizat pe un material, de ultima generatie numit Akutex, care absoarbe sunetul. Mai lucrăm cu un alt material textil numit Decostructure, care poate fi folosit inclusiv la tablouri, în locul pânzei specifice. Motivele grafice pot fi diferite, la alegerea fiecărui client.

Oferiți și colecții în funcție de sezon?

Nu, deoarece la noi nimic nu este standard, fiecare produs sau décor este unicat. Clientul poate să-și facă primăvara o jaluzea verticală cu turnul Londrei, iar iarna o poate schimba cu un peisaj cu zăpadă, să zicem. Noi avem o bază de date cu imagini grafice pe care le putem folosi.

Ați venit la târg cu fonduri de la stat?

Nu, am fost anunțați în ultima zi din an că nu se poate. Oricum noi plătiserăm deja standul din octombrie, deci nu ne bazam pe aceste fonduri. Din păcate, la o simplă privire prin orice hală din târg, puteți vedea ce susținere au firmele turcești, de exemplu. Aproape toate standurile lor poartă logoul “Discover Turkey’s potential”, deci sunt sustinute de o adevărată campanie de marketing. Industria lor textilă este foarte mare și funcționează bine, pe când la noi fabricile s-au închis, nu mai avem producție de țesături. Toți importă produse standardizate pe care le vând mai departe pe piața românească, tocmai de aceea noi am ales să facem exact opusul și să pariem pe personalizare. Facem de ani de zile print digital și o facem cel mai bine, iar serviciul este în continuare o nișă nu doar la noi, ci și în Germania.

Dar vedeți un potențial de creștere?

Sigur că da, și nu doar pe piața europeană, ci și pe cea din Orientul Mijlociu, de exemplu, unde este foarte mult soare.

Cum a fost 2016 ca vânzări?

Pevitex a fost pe creștere, iar pentru anul acesta previziunile sunt la fel de optimiste, atât pentru piața internă, cât și pentru export. Practic, ne concentrăm eforturile în egală măsură pentru a deservi ambele piețe.