Rafaela Moraru și nișa vestimentației de ocazie

În timp ce unii se plâng că sunt nevoiți să-și restrângă activitatea, dând vina pe piață și pe clienți, mă bucur să văd că oameni tineri cum este Rafaela Moraru (Morahold Textil) își urmează visul și reușesc să-și facă loc pe nișa vestimentației de ceremonie.

O afacere de familie înființată acum doi ani din pasiunea Rafaelei pentru modă prinde cheag și chiar își crește vânzările online pe piața externă. Cum a ajuns un psiholog să facă croitorie de rochii de mireasă și de ocazie aflăm în interviul de mai jos.

Ați înființat recent acest business. Care este povestea din spatele afacerii?

Dintotdeauna, moda a însemnat pentru mine mai mult decât o pasiune. Încă din copilărie, am fost interesată de texturi, de modele și mai ales de detalii. Mama este pentru mine un reper în modă. Alura, stilul clasic, simplitatea și eleganța fiecărei ținute pe care o purta m-au inspirat mereu. Am început ușor, ușor să citesc reviste de specialitate, iar mai târziu, când am început să călătoresc, am descoperit haute couture-ul, care m-a fermecat cu totul! Am urmat Facultatea de psihologie și științele educației la Universitatea din București, pentru că iubesc oamenii și știu că, deși nu am continuat în acest domeniu, m-a ajutat enorm în business. Firea mea practică și ceea ce consider eu că este mai mult decât pasiune m-au îndemnat să încep această afacere împreună cu soțul meu.

Cum au fost primii pași, în cât timp v-ați aliniat pe o direcție bună?

Începutul este întotdeauna dificil, dar cred cu tărie că atunci când simți că-ți urmezi calea, lucrurile se așază de la sine. Aș putea să spun că, în afara faptului că citeam foarte multe reviste de specialitate și mă informam tot timpul în privința tendințelor, am pornit de la zero întreaga afacere. Nu a fost simplu și nu doresc să minimalizez eforturile depuse, psihic și financiar, dar am înțeles că acesta este prețul pentru a clădi un business solid și de durată. Am greșit, mi-am asumat greșelile, am tras concluzii care, treptat, mi-au devenit niște principii de la care nu mă abat.

Cât de dificil a fost procesul de găsire a furnizorilor de materiale și accesorii, dar de personal?

La început a fost complicat, pentru că nu-mi stabilisem o direcție anume. Pe piața românească și internațională există mulți furnizori, însă trebuie să te decizi ce produse finite vrei să vinzi și cărei categorii de clienți te adresezi. Materialele cu care lucrăm noi sunt mătăsuri naturale simple și imprimate, care sunt foarte greu de găsit la noi în țară, de aceea colaborăm cu furnizorii noștri din Italia și Franța. Broderiile se aplică manual și punem mare accent pe acestea, ca și tot felul de alte accesorii. Eu sunt perfecționistă, mereu atentă la detalii și nu mi-a fost deloc ușor în privința alegerii oamenilor din echipa mea. Croitoria este un amalgam de stări, o pasiune costisitoare din toate punctele de vedere, pe care ori ți-o asumi, ori mergi pe alt drum. Dar, odată ce ți-ai însușit-o, nu mai este loc de compromis.

Cine sunt clientele dvs. și ce le oferiți?

Clienta noastră este “femeia” în toate ipostazele sale: mamă, soție, iubită, fiică! Eleganța și unicitatea sunt obiectivele pe care dorim să le atingem atunci când le propunem clientelor produsele brandului RaffaelaMoraru: rochii de mireasă, de ocazie, de cocktail ș.a. Acestea compun stilul vestimentar, care, în ciuda faptului că se spune că “haina nu face pe om”, evidențiază bunul-gust.

Lansați colecții proprii sau lucrați la comandă, cum vi se pare mai convenabil?

Îmi place să creez colecții proprii, pe care să le prezint în cadrul unor evenimente deosebite, precum recenta ediție Bucharest Fashion Week. Clientele pot comanda online modelul dorit, fie inspirat de colecțiile de pe site-ul raffaelamoraru.ro, fie prin intermediul magazinelor partenere. În funcție de disponibilitate, realizăm și ținute comandate direct la sediul nostru, made-to-measure. E mai convenabil, pentru a câștiga timp, să lansezi colecții care stau la baza comenzilor, ulterior.

Care este ținuta care s-a bucurat de cel mai mare succes până acum?

Indiscutabil, rochiile noastre de seară și de mireasă.

Aveți sincope în producție sau lucrați constant, cum reușiți să vă descurcați?

Am lucrat și lucrăm continuu, dar în funcție de sezon și de evenimente numărul comenzilor crește sau scade. Se compensează pierderile în perioadele când vânzările cresc. Pentru noi este ideal, pentru că putem pregăti următoarea colecție.

Unde vindeți și cum vă faceți cunoscută munca?

Majoritatea comenzilor sunt online, din țară și din străinătate. Spre surprinderea și bucuria noastră, rata produselor returnate este foarte mică. Executarea lor necesită foarte mare atenție, deoarece 80% din acestea sunt made-to-measure. La București avem un showroom de prezentare și lucrăm cu câteva magazine partenere. Suntem foarte activi pe rețelele de socializare, însă un lucru este cert: cea mai bună carte de vizită este un client fericit și mulțumit de produsul primit!

Ce vă pasionează și ce vă face să vibrați?

Ador să călătoresc, să descopăr locuri noi și să cunosc oameni! Iubesc ceea ce fac, uit de mine când mă aflu în atelier și cu siguranță aș fi cea mai fericită dacă ziua nu ar fi atât de scurtă! Cu toate acestea, sunt momente în care simt nevoia să evadez, însă nu pot sta prea mult timp departe de atelier.