Livas Clothing - pentru prima dată la Première Vision

Afacere de familie, Livas Clothing a fost fondată de un cipriot, John Ioannou, acum mai bine de 20 de ani. A început-o de la zero, a crescut-o până la 600 de angajați care lucrează în patru capacități de producție (Târgoviște, Găești, Răcari și Drăgănești), iar de câțiva ani își ține aproape și fiul, pe Bambos Ioannou, care chiar dacă a crescut în Anglia, vorbește românește ca un localnic.

Având în principal clienți din Marea Britanie, mersul afacerii a fost anul trecut plin de provocări și incertitudini. Pentru a-și lărgi paleta de posibilități, Livas a ales să expună pentru prima dată la Première Vision Paris, unde a întâlnit o mulțime de potențiali clienți interesați de proximitatea capacităților de producție din România. Livas are potențialul de a lucra până la 2.000.000 de piese vestimentare pe an, în general îmbrăcăminte ușoară pentru femei (rochii, bluze, fuste, pantaloni, combinezoane și jachete necăptușite), din materiale țesute și jerseu, de zi sau de seară și are capacitatea de a oferi atât CMT, cât și produs întreg. Am stat de vorbă despre târg, dar și despre perspectivele de creștere a afacerii, cu directorul general Bambos Ioannou.

Cât de dinamică a fost această ediție a Première Vision comparativ cu cele anterioare?

Noi suntem la prima participare la Première Vision, dar din ceea ce am discutat cu alți expozanți, au fost foarte mulțumiți de numărul de vizitatori în comparație cu ediția din septembrie 2016, când târgul a avut de suferit din cauza atacurilor teroriste de la Paris. În acest an, evenimentul Première Vision a coincis cu Texworld, așa încât a beneficiat de prezența a mulți profesioniști din modă.

Câți potențiali clienți ați întâlnit și ce capacități îi interesează?

Am discutat cu sute de potențiali clienți dintr-o gamă variată a domeniului nostru, mulți dintre ei ne contactaseră înainte de eveniment și aveam deja stabilite întâlniri. Dar au existat, de asemenea, o mulțime de vizitatori care au trecut întâmplător pe la standul nostru, ne-au cerut mai multe detalii privind activitatea noastră în România și s-au arătat interesați de capacitățile noastre de producție și, de asemenea, de ceea ce are de oferit industria românească. În principal au fost interesați să afle dacă know-how-ul și tehnologia noastră le pot oferi un nivel de calitate foarte ridicat și care este nivelul de eficiență în procesul de producție pentru a oferi timpi de livrare buni și prețuri competitive.

Ce tipuri de clienți v-au solicitat, buticuri, designeri sau lanțuri de vânzare cu amănuntul?

Așa cum am menționat mai înainte, au venit o gamă largă de profesioniști de pe piața noastră, de la designeri la început de drum, care doresc să-și construiască propriul brand cu pași mici și constanți, lucrând cu cantități reduse și care se bazează în principal pe conceptul couture, până la marile lanțuri de retail, cu cantități mari de pret-a-porter. Am întâlnit și oameni care pur și simplu împărtășesc aceeași pasiune ca noi în domeniul textilelor și a fost foarte interesant să le aud opiniile asupra industriei.

Conștientizează lumea care este tradiția producției de îmbrăcăminte din România și avantajele sale? Cum vă atrageți clienții?

Profesioniștii cu experiență, desigur, înțeleg și recunosc patrimoniul îndelungat pe care-l are România în producția de îmbrăcăminte, iar reprezentanții echipei noastre au dorit să sublinieze acest aspect în discuțiile cu potențialii clienți pentru a construi imaginea și brandul industriei noastre în străinătate. Cu toate acestea, în opinia mea, în acest moment imaginea industriei trebuie în primul rând să fie consolidată pe plan intern, printr-o strânsă colaborare între companiile producătoare de îmbrăcăminte cu asociațiile naționale relevante, care, la rândul lor, ar trebui să colaboreze cu guvernul pentru a acorda atenția cuvenită industriei noastre, care este unul dintre primii cinci angajatori și exportatori din România. Dar revenind la întrebarea dvs., cele mai mari atuuri ale noastre sunt acelea că, în calitate de țară membră a Uniunii Europene, putem oferi un timp mai scurt de livrare datorită proximității noastre față de clienți, așadar fără probleme de vamă și alte taxe la importul și exportul din cadrul UE, plus un nivel de calitate foarte ridicat, datorită experienței și know-how-ului industriei noastre de-a lungul anilor.

Cum a fost 2016 pentru afacerea dumneavoastră și cum vă așteptați să fie 2017?

Să fiu sincer, 2016 a fost un an destul de ciudat și plin de provocări, cu multe schimbări pe plan politic și economic, care au afectat mediul general de afaceri și s-au reflectat și asupra activității noastre. Ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie, fiind una dintre țările unde noi exportăm cu precădere, a avut un impact major asupra noastră, în primul rând din cauza incertitudinii, apoi rezultatul Brexitului a contribuit la devalorizarea serioasă a lirei sterline. În România, creșterea salariului minim a creat o presiune suplimentară asupra companiilor din cauza faptului că diferența salarială dintre muncitori calificați și necalificați a scăzut. Este inevitabil ca într-o țară care se dezvoltă salariul minim să crească, dar taxele rămân unele dintre cele mai mari din cadrul UE, fapt care creează probleme mari în mediul de afaceri. În general vorbind, anul trecut ar fi putut fi mai bun pentru noi, dar eu sunt optimist că, odată cu eforturile noastre concentrate, 2017 va fi mai bun și vom fi în măsură să adăugăm valoare producției noastre.

Care sunt principalele puncte slabe ale producției din România? Cum simțiți echilibrul cu punctele forte?

Cea mai mare problemă a producției din România este lipsa disponibilității forței de muncă, pe care am încercat să o combatem prin cursuri de formare pentru noii angajați care intră în câmpul muncii pentru a putea, încet, încet, să-i integrăm în cadrul liniilor de producție. Punctele forte, după cum am menționat anterior, sunt tradiția îndelungată pe care o are România în producția de îmbrăcăminte și nivelul de calitate foarte ridicat din industria noastră, care ne permit să fim o țară competitivă.

