Kasiova – tricotaje manuale cu trecut, prezent și viitor

Senzaționalele tricotaje manuale realizate de Kasiova au fost selectate la forumul de tendințe Yarns & knitwear solutions al târgului Première Vision de la Paris.

Ajunsă la un sfert de veac de activitate, Kasiova va sărbători în luna aprilie alături de clienți și prieteni. “Suntem încă tineri, nu ne-am schimbat și nu vrem să ne schimbăm”, afirmă Ecaterina Diulescu, fondatoarea și sufletul acestei afaceri speciale, care ține în viață meșteșuguri pe cale de dispariție, precum tricotatul manual. De la Paris s-a întors încărcată de energie pozitivă, cu promisiunea intrării în zona Scandinaviei și cu satisfacția ca produsele sale să fie selectate în zona de forum.

Cât de aglomerat a fost Première Vision comparativ cu edițiile precedente?

Prin amploarea, dar mai ales prin varietatea sa, târgul Première Vision este foarte important. Aici se întâlnesc expozanți din toată lumea: producători de fire, țesături, pielărie, accesorii, dar și expozanți care produc tricotaje, confecții și articole de toate felurile. Pentru că târgul este foarte mare și nu poate fi parcurs în întregime, vizitatorii se interesează înainte și la târg se duc la standurile care îi interesează. Se discută foarte mult la nivel profesional, pentru că nimeni nu are timp de pierdut. Simți în jur multă muncă, multă seriozitate, mult profesionalism. Și la această ediție a fost multă lume. Nu am văzut o scădere, ba mai mult, m-am bucurat să văd standuri din Bulgaria, Republica Moldova și țări africane. Sper că acest târg va rezista timpului și chiar se va dezvolta. Chiar dacă trăim în era internetului, contactul fizic nu poate fi înlocuit.

Câți potențiali clienți ați întâlnit și ce capacități îi interesau? Ce tipologie de clienți v-a bătut la ușă?

Am avut mulți vizitatori la stand, unii ne cunosc de mult, alții au fost atrași de colecția pe care am expus-o. Ne-au vizitat clienții pentru care déjà lucram, dar și potențiali clienți. Pentru unii, vizita la standul nostru a fost un prilej de formare de noi idei. Am primit vizita grupelor de studenți de la institutele de modă, cărora profesorii le explicau importanța tricotajului manual. În ce privește clienții, noi nu suntem pretențioși. Primim și colaborăm cu oricine, de la mici buticuri la firme mai mari. Primim comenzi pentru colecții unde trebuie să facem unicate, dar și serii de producție. Pentru că activitatea de tricotaj manual este o nișă, nu avem pretenții la cantități mari.

Care sunt principalele piețe pentru care lucrați în prezent?

Avem clienți din Europa în special, dar și din Canada. Mereu am încercat să pătrundem pe piața țărilor din nordul Europei, iar anul acesta am reușit și sunt speranțe de viitor. La târg am discutat și cu un potențial client din Australia.

Se confirmă trendul hand made la scară internațională?

Organizatorii târgului amenajează o zonă numită FORUM, unde sunt expuse cele mai importante tendințe. Kasiova a fost invitată să expună inițial trei mostre, apoi alte trei la hala yarn & knitwear solution. A fost o mare onoare pentru noi și totodată o recunoaștere a muncii noastre. Vedetele au fost mostrele din macramé în noduri, pe care a trebuit să mi le amintesc de acum 50 de ani. A fost foarte interesant și provocator pentru echipa noastră.

Cum a fost anul 2016 pentru afaceri și cum estimați că va fi 2017?

Anul 2016 a fost bunicel, am avut de muncă permanent, ceea ce este foarte important pentru noi. Ca toată lumea, și noi ne-am fi dorit mai mult. Pentru că situația economică este așa cum este, nu am putut mări prețurile, deși datoriile tot cresc. Eu am mare grijă să mențin clienții, dar și angajații. Deși este o activitate care pare ușoară, femei care să aibă răbdare și pasiune pentru lucru manual se găsesc tot mai greu. Tineretul nu vrea să învețe. Ar învăța și ar munci dacă ar primi rasplată mai bună, au și ei dreptate, dar din păcate nu se poate câștiga mult din lucru manual. Sperăm ca anul 2017 să fie cel puțin la fel ca 2016, dar, sincer, dacă vor continua să crească cheltuielile cu forța de muncă, fără ajutor nu vom putea rezista.

Ce-ați mai făcut de la ultima discuție? Care sunt provocările prezentului?

De la ultima noastră discuție am făcut multe. În primul rând, am mărit echipa. Am primit multe vizite de la clienți și de la potențiali clienți. Toți sunt uimiți când ne văd cum muncim. Munca cu mâinile a ajuns o “curiozitate”. O fi bine, o fi rău?! Noi suntem foarte atenți cu calitatea și asta ne ajută mult. Pentru noi, o mare realizare este faptul că tot mai mulți clienți acceptă ideile noastre. Asta ne dă curaj. Înseamnă că suntem buni.

Ce planuri aveți pentru acest an?

Așa cum am spus, în aprilie împlinim 25 de ani de activitate. Atelierul nostru este acum amplasat într-un cartier nou. Vrem să organizăm o aniversare frumoasă, să arătăm și la lume că o activitate simplă poate fi o afacere. Vrem să fim un exemplu. Concluzia participării la Première Vision este că vom avea mult de muncă anul acesta. Noi ne dorim sănătate și putere de muncă.