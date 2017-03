Paradoxul modei daneze – individualism relaxat

În ce constă forța modei scandinave? Un posibil răspuns ar fi în individualitate. Fiecare colecție are un punct de vedere unic, la fel ca femeile care trec pe stradă. Estetica lor este relaxată, dar într-un mod neașteptat, spontan aproape. Ideea de la care se pleacă este de a avea un stil personal uimitor, fără prea mult efort evident.

32 de show-uri de modă. Acesta este rezultatul Copenhagen Fashion Week, un eveniment care se încăpățânează să facă parte din calendarul internațional al modei, chiar dacă în eșalonul doi, dacă vreți, după New York, Londra, Milano și Paris. Desfășurat de două ori pe an, evenimentul atrage buyeri și presă din toată lumea îndrăgostiți de designul nordic. La această ediție au expus, ca de obicei, nume cunoscute precum Henrik Vibskov sau by Malene Birger, care vând pe toate continentele, dar și debutanți. Chiar s-ar putea spune că tinerii le-au furat strălucirea designerilor consacrați, de vreme ce nume precum Cecilie Bahnsen au captat atenția marilor publicații de profil ca Elle sau Vogue.

Ca și în anii trecuți, în paralel au avut loc și târgurile CIFF și Revolver, dar și The Jewellery Room, dedicat special bijuteriilor. Numărul de vizitatori ajunge în general la 30-40 de mii, din care 40% sunt străini. Expozanții sunt branduri nordice și câteva internaționale, dar târgurile sunt cunoscute pentru promovarea designului danez, prezent aici cu peste 2.000 de nume.

La această ediție s-a întors și unul dintre greii istorici din industria modei daneze, cum ar fi Munthe, care a fost din nou pe podium, după o pauză de câțiva ani, și brandul Ivan Grundahl cu Roy Krejberg ca nou director de creație. "Avem un program de show-uri bine gândite, compuse dintr-un amestec unic de branduri care au vizibilitate internațională și tineri designeri foarte talentați. Iar în ceea ce privește confecțiile pentru bărbați, nu-mi amintesc când am avut ultima dată atât de mulți designeri interesanți în program", spunea Camilla Frank, CEO al Copenhagen Fashion Week.

ASTRID ANDERSEN

Bazându-se pe sprijinul primăriei din Copenhaga, Astrid Andersen s-a întors la săptămâna modei din acest oraș cu prima sa colecție de damă, după ce și-a prezentat-o pe cea pentru bărbați la London Fashion Week Mens. Prezentată la &Tradition, un showroom de mobilă, spațiul cavernos a fost special proiectat pentru a crea o experiență intimă la spectacol.

O completare la colecția ei de bărbați bine primită la recenta ediție a London Fashion Week Mens, Andersen descrie linia ei de damă ca pe una "de lux inspirată din sport, pentru o generație de femei care vor să se exprime, într-un moment în care sexul nu este definit atât de strict".

Estetica creațiilor sale este dată de călătoriile constante între Copenhaga și Londra, traduse prin combinații de rafinat și ocazional, juxtapunerea unei epoci opulente cu viața urbană modernă.

Baschetul este un punct de referință peren pentru Andersen și a fost găsit evident peste tot – detalii decupate pe nasturi, costume de warmup, halat de baie Cardis. Clienta ei este dichisită, iar materialele sunt bogate, texturale (catifea, velur, dantelă Sophie Hallette, pene și

blănuri), într-o paletă regală (bleumarin, vânăt, auriu), tăiate pentru a flata forma feminină, potrivite pentru o regină.

Pălăriile gen bască plate, din catifea și brocart, realizate în parteneriat cu New Era, ar fi putut foarte bine să fie o colaborare între Shakespeare și LL Cool J. În extinderea gamei de accesorii,

s-a lansat prima gamă de ochelari de soare a brandului. Piesa de rezistență a colecției, o blană în două culori, a fost un fel de slam dunk, aruncarea perfectă la coș. Și-a marcat!

MARK KENLY DOMINO TAN

Mark Kenly Domino Tan este fără îndoială unul dintre cei mai mari designeri de pe scena daneză. De aici și așteptările mari. Spațiul bine ales, Normann Copenhagen (unul dintre cele mai interesante magazine de home & deco de autor) și muzica de pian de dinaintea prezentării au dat un ton elegant show-ului. Tan este un designer care venerează măiestria, materialele de înaltă calitate, precum și arta croitoriei. De aceea și colecțiile sale au fost printre cele mai puternice în acest sezon. Primele lookuri păreau toate înmuiate în gri, iar combinația din lână și mătase brută a creat senzația unui univers feminin. Un accent clar pe talie, cu centuri maro închis și fuste voluminoase, cu mai multe căptușeli, care se opreau deasupra gleznelor, a definit silueta.

Cu excepția unor lookuri în negru total, minimaliste, a existat o nuanță romantică și poetică pe tot parcursul show-ului. Bluze cu mâneci largi, voluminoase, detalii de croieli sculpturale, fuste voluminoase în formă de A, unele acoperite cu flori brodate frumos, în verde închis și portocaliu, au fost asociate cu sacouri pe corp, adunate pe talie cu ajutorul unei centuri, pentru a menține silueta feminină.

O rochie de seară de lână, tăiat uimitor, purtată cu bluze clasice de mătase, cu mâneci voluminoase în forme cu aspect seducător și elegant, a fost printre preferatele serii.

Interpretarea cizmelor înalte din lână gri le-a pus pe acestea într-o lumină nouă, șic și sofisticată. Clutch-uri oversize din bumbac striat și catifea ocru au echilibrat piesele elegante, oferindu-le exact avantajul de care aveau nevoie.

IVAN GRUNDAHL

După trecerea lui Ivan Grundahl în neființă în mai 2016, echipa a trebuit să acționeze rapid. Oliver Grundahl, fiul lui Ivan, a preluat ștafeta și și-a asumat poziția de CEO, alegându-l pentru funcția de director creativ pe Roy Krejberg, care a lucrat înainte la Kenzo și care este fondatorul brandului Peachoo + Krejberg. "Mă văd ca pe o persoană atentă la toate schimbările prin care trece societatea. Sunt implicat în procesul comercial și în conturarea imaginii de brand. Printre

altele, am creat o revistă care va fi publicată imediat după show, care va cuprinde o colecție de imagini frumoase și opere de artă curatoriate de Claus Carstensen.

Ideea este de a oferi o imagine completă a colecției și nu doar a hainelor ca într-un catalog", explică Krejberg. Unul dintre scopurile lui Krejberg este de a reînnoi brandul Ivan Grundahl pentru a-i asigura distribuție internațională, fapt reflectat și în colecția de toamnă/iarnă, la care a lucrat cu ADN-ul casei, dar, de asemenea, oferindu-i o expresie internațională. Noul director de creație a lucrat la modernizarea liniilor , iar formele au devenit mai importante decât anterior. Inspirația a fost destul de nordică, fără a uita să fie internațională.

În luna noiembrie, Krejberg declara că-i este greu să găsească oameni calificați cu care să lucreze, foarte puțini danezi mai cunosc tehnica drapajului.

Krejberg e obișnuit să lucreze în stil japonez, sculptând stilul direct pe suport. Totuși, a fost mulțumit cu rezultatul colecției: "Cred că s-au dovedit a fi o colecție bună, sunt foarte mulțumit de ea. A îndeplinit ideile pe care le-am avut când am început să lucrez la ea, iar în cazul tehnicilor de draping dificile, le-am făcut eu când am trecut pe la atelier".

HENRIK VIBSKOV

Designerul s-a jucat cu materiale și texturi incredibile, iar accesoriile pentru urechi în formă de spirală au adus o notă de inedit. Costume în combinații de albastru, cu dungi albe și roșii, cu pantalonii petrecuți, din țesături groase, tăiați deasupra gleznei. Formele sunt moi și rotunde, moderne, oferind un sentiment de căldură, predomină dungile mari, vizibile. Absolvent al Central Saint Martin, Vibskov este unul dintre designerii nordici preferați, iar semnătura sa este recognoscibilă: printuri excentrice și volume artistice. Colecția de toamnă/iarnă 2018 este ceva mai comercială decât cea din sezonul trecut. Să fi simțit designerul ceva frig în vânzări?

CECILIE BAHNSEN

Absolventă a Royal College of Art, Cecilie Bahnsen a fost revelația sezonului danez, cu o colecție inspirată din uniforma școlilor catolice italiene, transmițând vibrații masculine și feminine în același timp. Look preppy ornat cu frumoase gulere albe, brodate. Creatoarea echilibrează albul cu negrul, iar schema de culori este doar uneori spartă de alte tonuri. “Fiind la primul meu show, am lucrat cu un design care funcționează bine în mișcare. Mi-a plăcut să lucrez forme sculpturale. Am vrut să creez ceva special, unic și memorabil. Cel mai important lucru a fost să creez un echilibru între a crea ceva nou și a fi onestă față de mine și de brandul meu”, spune ea. Mentorul lui Cecilie este designerul de costume Anja Vang Krag, care a recomandat-o lui John Galliano și casei Dior, unde a lucrat ca intern. “Ea m-a învățat să merg până la capăt cu designul meu și să nu-mi fie frică să fac lucruri puțin mai diferite sau ieșite din comun.”

WON HUNDRED

Won Hundred este fiul cel mic și rebel al scenei modei daneze, care spune și face ce vrea, dar cumva reușește să-i farmece pe toți din jurul lui. Pe măsură ce modelele au început să pășească pe scenă, purtând costume dintr-o bucată, cu fermoar, în carouri, denim, piele imprimată în nuanțe de negru, roșu și galben, toți cei din public au avut senzația că sunt într-un parc de distracții, în care jocul devine realitate în fața ochilor.

Won Hundred este cunoscut pentru abordarea sa rebelă, rock'n'roll a vestimentației de zi cu zi, iar această colecție a fost o excepție, ba chiar s-a putut observa un viraj ușor mai avangardist și mai sportiv al brandului. Designerul Nikolaj Nielsen a creat o colecție cool, dar ușor de purtat, inspirat de campionul danez de motociclism Ole Olesen din anii '70, cunoscut sub numele de The Great Dane.