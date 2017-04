Formare tehnică în modă la Atelierele ILBAH

De patru ani pe piața formării profesionale, Atelierele ILBAH reprezintă o alternativă bine-venită la clasicul sistem de învățământ, în special pentru adulții care vor o reconversie profesională sau pur și simplu doresc să-și urmeze o pasiune din copilărie.

Doi tineri frumoși, Andreea și Vlad Iliescu au pus bazele unui centru de pregătire profesională care oferă cursuri din cele mai diverse, de la decorator floral la contabil sau expert în accesarea fondurilor europene. În ceea ce mă privește, am fost plăcut surprinsă de oferta dedicată industriei de textile și modă, mai precis la cursurile de croitorie, design vestimentar și proiectare vestimentară (construcție de tipare). În condițiile în care toate fabricile se plâng că nu au suficient personal tehnic, aflu cu stupoare că niciuna nu și-a trimis oamenii la calificare, cu toate că Atelierele ILBAH au sedii în București și Ploiești, orașe bine reprezentate în domeniu…

Când ați dat drumul atelierelor

Acum patru ani le-am înființat. Ne-am făcut mai mult promovare online și a mers bine. Suntem și în organizarea Creativo – club social de cusut și brodat realizat împreună cu Bro Rom Industrial Machines la The Ark. Un eveniment interesant, dedicat oamenilor creativi, care-ți dă posibilitatea să înțelegi industria.

Ce faceți acolo?

Noi susținem evenimentul, deoarece vrem să aducem aceste meserii – croitoria, designul vestimentar și construcția de tipare – în atenția oamenilor pasionați. Lumea a început să fugă de ele în ultima vreme din cauza salariilor mici. Cei care vin la noi aleg să-și deschidă singuri un atelier cu una-două mașini de cusut.

Deci mergeți mai mult spre crafts & hobby?

Nu! La cursurile noastre participă oricine, fie că vrea să se angajeze într-o fabrică sau să își deschidă o afacere mai mică sau mai mare. Chiar dacă oferta de modă din piață este foarte bogată și variată, iar brandurile mari au o putere financiară mare, cred că sunt șanse și pentru designerii români de talie mică, care pot veni cu produse personalizate sau adaptate unor segmente de nișă. Totuși, din ceea ce am observat, mulți designeri locali se axează pe rochii de mireasă și eventual ținute de seară.

Da, însă acestea reprezintă o nișă cu valoare adăugată mare…

Sigur, dar fac asta ca să supraviețuiască.

Cine vine la cursurile voastre?

Tot felul de oameni care ne sunt foarte dragi, nu există o categorie anume. Sunt persoane care au o pasiune din copilărie la care vor să se întoarcă, alții care au nevoie de o meserie – de croitor, să zicem. Rolul nostru este ca toți cursanții să fie mulțumiți și bine pregătiți, indiferent de motivele pentru care s-au înscris la cursurile organizate de noi.

Au venit cumva angajați trimiși de fabrici de confecții? Multe fabrici de confecții se plâng că nu au constructori de tipare…

Prea puțini. Este ciudat, deoarece este știut faptul că fabricile au o mare problemă în a face angajări. Cu toate acestea fabricile de confecții nu iau în calcul calificarea personalului pentru posturile vacante. Să știți că din industria de mobilă vin foarte mulți angajați trimiși pentru a face cursuri de design de interior. În toate domeniile se practică specializarea angajaților pentru a le dezvolta noi competențe și abilități. În industria modei lucrurile nu stau chiar așa.

Cine ține cursul de construcție de tipare?

Trebuie să recunosc că a durat un an și jumătate să găsim pe cineva, dar suntem foarte mulțumiți că am reușit să colaborăm cu d-na Iulia Vlad, trainer care are o experiență bogată și care a colaborat și cu Facultatea de Arte pe partea de atelier. Din punctul meu de vedere, d-na Vlad este o somitate, este acea persoană din spate care-și face treaba profesionist. În plus, avem alți patru traineri la croitorie, iar la design vestimentar trainer este Mirela Diaconu, ea însăși designer.

Cât costă cursurile?

Cel de design vestimentar costă 2.500 de lei, de croitorie 2.700, iar de constructor de tipare ajunge la 4.000 de lei. La cursul de proiectare vestimentară nu folosim softurile de proiectare computerizată deoarece dorim ca mai întâi cursanții să învețe tehnica. În momentul în care își însușesc tehnica desenării tiparului de mână le va fi foarte ușor să lucreze pe calculator indiferent de softul folosit în cadrul companiei angajatoare. Toate cursurile se pot achita și în rate. Avem și variantele de plată în 9 rate prin Card Avantaj sau Star BT.

Câți cursanți ați avut până acum?

Doar în zona de textile și modă am avut peste 600 de cursanți. O grupă la design vestimentar poate avea până la 15 cursanți, iar la celelalte maximum 12. La cursul de design vestimentar se studiază partea de concept, desen, inclusiv tipare și cusut la mașină de bază.

Câte centre aveți?

Avem trei sedii în București și unu la Ploiești. Toată investiția s-a realizat din fonduri proprii, încet-încet. Am dorit să oferim cele mai bune cursuri.