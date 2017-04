Azzara by Pellegrini – atenția față de clienți

Mirela Pellegrini, fondatoarea brandului Azzara, a pornit acum 13 ani cu producție de confecții în lohn pentru piața italiană și a ajuns în prezent la piese unicat pentru ocazii speciale, o nișă cu venituri interesante.

„A crea haine este – aparent – foarte frumos, dar vorbim de un business extrem de complex”, îmi explică Mirela Pellegrini în showroomul din centrul Bucureștiului. Nu pot să mi-o imaginez atât de dură pe cât mi se descrie. „În urma mea curge sânge“, îmi spune. Dar eu nu văd decât o doamnă fină și politicoasă, “de vină” tot educația ardeleanească administrată în Oradea.

Cum a început povestea Azzara?

Inițial am avut o fabrică de confecții în lohn, cam pe la începutul anilor 2000. Lucram pentru Italia, în principal comenzi pentru spitale, după care ne-au solicitat și branduri mari precum Moschino, de la care am învățat ce înseamnă calitatea. Conjunctura a făcut că am cunoscut-o pe Zina Dumitrescu și pot spune că ea a fost deschizătorul nostru de drum. Atunci am creat și brandul Azzara, tot sub influența pieței italiene. În acei ani se înregistra o scădere a lohnului, care a determinat și apariția câtorva branduri românești pe piață. Îmi amintesc că un client italian spunea că în țara lui ai nevoie de zece ani ca să începi să vezi că merge. Și cred că a avut dreptate, pentru că nu poți spune că ești eficient decât atunci când ai spații de retail, angajați și rulaj mai mare... În acea perioadă aveam un magazin în Mario Plaza și am început să colaborăm cu Zina Dumitrescu, care a devenit directorul creativ al Azzara și chiar imaginea sa a fost asociată cu brandul. Pot spune că am învățat multe de la ea și că ne-a dat o direcție, deoarece avea experiență și știa ce înseamnă luxul. Nu făcea schițe, dar se ocupa de produse, de la croială la ultimele finisaje. Colaborarea noastră a durat până prin 2008, când a avut niște probleme personale care au forțat-o să se retragă. Astfel, m-am trezit singură și am fost pusă în situația de a mă regrupa. A fost momentul meu, a trebuit să lupt cu ideea de clasic, stil pe care-l moștenisem de la Zina Dumitrescu și să încep să-mi urmez propria inspirație. A fost un moment foarte important pentru mine.

Ce s-a întâmplat cu fabrica?

Am închis-o, iar clienții și-au mutat producția în alte părți, în principal în China, chiar dacă este foarte greu să controlezi producția acolo. În acea perioadă au închis multe fabrici de lohn. Eu am achiziționat un sistem CAD de digitalizare și construcție de tipare pe calculator, dar nu-l mai pot folosi deoarece fiecare piesă pe care o creez este unică. De multe ori pornesc de la o idee și mă opresc la jumătatea produsului, apoi fac o schimbare. Cochetez și cu ideea de serie scurtă, de 10-20 de bucăți, însă doar în eventualitatea în care aș vinde online, pe o platformă precum eMag.ro. Să vedem dacă s-ar putea lega o colaborare. Noi am mai colaborat acum cinci ani cu retailerul FashionUp, dar am rămas cu niște facturi neîncasate, în condițiile în care ei au vândut marfa. Totul se întâmpla în perioada în care platforma a fost cumpărată de un investitor străin, dar nici după finalizarea procesului nu ne-am recuperat banii investiți. Or, la noi e vorba de multă manoperă și totul e bine drămuit. Noi facem bani din creație și producție, nu din comerț sau volume mari. În plus, comisioanele comercianților online sunt mari, între 30 și 35%. Dar consider că este păcat ca aceștia să nu vândă brandurile românești. Iar dacă platforma lor funcționează cum trebuie, ne este bine și nouă, deoarece, pe lângă vânzări, ne aduce și beneficii precum vizibilitatea, sau o imagine mai prezentă în conștiința publicului. Nu ai cum să ignori online-ul, deși pe zona de rochii de ocazie lucrurile sunt mai complicate, poți personaliza produsele, pentru ca mai apoi să te trezești cu retururi. La rochiile de ocazie chiar este o practică proastă, ca clienta să poarte produsul și să-l trimită înapoi.

Unde lucrați produsele, aveți un atelier?

Sigur, avem proprii angajați. Am cochetat mult cu ideea de a lucra în altă parte, pentru că e complicat cu forța de muncă, dar dezavantajul este că nu mai poți controla produsul. Facem tot ce putem ca să nu existe fluctuații, dar este important să ne bazăm pe oameni, fără ei nu putem lucra.

Cum vindeți în prezent, doar la showroom?

Da, însă zilele acestea vom începe să vindem direct de pe site-ul nostru. La showroom avem un circuit închis, lucrăm cu programare. Este formula pe care am testat-o și este cea mai convenabilă. Avem și colaborări cu un magazin tip butic de pe Calea Victoriei. Noi facem și consiliere vestimentară și propunem modele în funcție de silueta clientei. Deci dacă produsul nu iese bine, este și din vina noastră. Încurajăm chiar o probă finală, ca să fim sigure că totul este impecabil. S-a întâmplat chiar să modificăm linia rochiei dacă clienta nu a fost mulțumită. Totul fără costuri suplimentare.

Mergeți la târguri după țesături?

Sigur că da, însă acum mi-am stabilizat furnizorii și știu clar ce vreau să consum. Încerc să nu iau ceva care ar putea fi folosit și de altcineva. Poate fi o țesătură absolut superbă, dar dacă o mai pot lua încă cinci designeri, n-am făcut nimic... Încerc chiar să obțin exclusivitate pe o anumită țesătură dacă îmi place foarte mult. Este bine pentru clientele noastre, pentru a evita situațiile neplăcute: gândiți-vă că cineva își cumpără o rochie dintr-un atelier și o vede pe altcineva, chiar și doar țesătura...

Faceți și rochii de mireasă?

Da, însă doar pentru acele mirese care nu-și găsesc ceea ce vor în magazine și care doresc ceva personalizat. Creăm rochiile împreună cu ele.

Aveți solicitări de la cliente tinere, pentru banchete?

Da, este incredibil, dar fetele tinere au început să poarte rochii spectaculoase pentru banchet, chiar la 14 ani. Îmi place să lucrez cu ele, pentru că mă scot din nișa mea, cea formată din doamne cu personalitate și sunt nevoită să intru în mintea lor. E mult mai dificil, pentru că nu prea știu ce vor, nu au experiență, nu se cunosc atât de bine. În general, au tendința de a se îmbrăca mult prea matur pentru vârsta lor.

Este o activitate sezonieră?

Da, însă noi facem orice fel de ținute. Clientele noastre sunt avocate, profesoare sau femei de afaceri pe care le îmbrăcăm cu ținute de zi, office sau cocktail, dar într-o notă feminină, acesta este cuvântul de bază. Din martie până în octombrie ne concentrăm foarte mult pe evenimente, dar în extrasezonul acestora mergem pe ținute de zi. Avem o clientelă care ne solicită toate tipurile de produse.

Cu toate că oferta de pe piață este extrem de bogată...

În ultimul timp este, dar sunt curioasă cât va mai merge. Știu că printre vedete a devenit un must să-ți faci brand propriu, cu toate că una este să te îmbraci frumos, alta e să îmbraci pe altcineva. Până la urmă, oricât te-ai lăuda, tot piața va decide. Oricât ai plăti pentru o reclamă, dacă atunci când aduci omul în atelier nu ești în stare să-i oferi ceea ce cere și să fii pe măsura exigențelor, degeaba. Sunt mulți factori care concură la succesul și longevitatea unui brand, trebuie să fii puternic, să ai răbdare, să depui efort.

Știu că trebuie să depun 100% energie, să fiu și designer și manager, să am și aptitudini pentru resurse umane și bani ca să susțin afacerea atunci când e nevoie, să fac investiții, să fiu actuală.