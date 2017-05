Ambiție de antreprenor român-Ștefan și Dan Raicu duc Compact RB la Texprocess Frankfurt

Ştefan Raicu este unul dintre primii antreprenori care au intrat în industria textilă la începutul anilor 1990, iar COMPACT RB este una dintre cele mai longevive firme din domeniu, ceea ce arată capacitate de adaptare și reacție la cerințele pieței.

O piață care, iată, e prea mică pentru firma de familie fondată în 1994 care va expune anul acesta la Texprocess, la Frankfurt, având ca ţintă creşterea exportului. Iar Ștefan Raicu și fiul său Dan nu şi-au epuizat deloc energia. Ba dimpotrivă…

Cum a început povestea afacerii COMPACT RB și de unde numele acesta care, recunosc, mi-a stârnit curiozitatea dintotdeauna?

COMPACT RB s-a născut în 1994 şi şi-a început activitatea cu vânzarea de marcatoare şi etichete. Iniţial, am colaborat cu o societate din Grecia, care la acel moment ne-a cerut să alegem un nume similar, dar cu R şi B de la România şi Bucureşti. Şi dacă tot ne amintim de poveşti, de COMPACT RB se leagă şi povestea cuvântului „marcator“, atât de des folosit acum. Ei bine, până la intrarea noastră pe piață, aceste aparate cu care se aplică coduri sau prețuri se numeau etichetatoare; noi am schimbat numele în marcatoare și am impus denumirea pe piață.

Ce înseamnă acum Compact RB? Care sunt punctele forte ale afacerii și de ce aţi reuşit într-un domeniu, cel al producției, care descurajează pe mulți?

Eu am o mare problemă cu sintagmele „nu se poate“ și „nu avem“. De fapt, filosofia firmei noastre e perfect ilustrată de formula „nu există nu se poate“. Prin urmare, am crescut gama de produse în funcţie de fiecare cerere venită din piaţă. De asemenea, am investit constant în dezvoltare, mergând „cap la cap“ cu evoluţia industriei de confecţii.

În 2003, am început să producem hârtie microforată, hârtie sub şpan, hârtie de plotter fără adeziv şi cartoane.

În 2007, am început să producem folie pentru sistemele automate de croit şi rolele de etichete pentru marcarea şpanului. În 2013, ne-am utilat cu echipamente noi pentru prelucrarea hârtiei, iar din 2015 producem şi hârtie de plotter cu adeziv într-o hală complet nouă, cu o suprafață de 800 m2, grație unei investiții ce depășește suma de 500.000 de euro.

Am anticipat evoluția industriei și am încercat să avem reacție rapidă la cererea generată de noile tendințe. La un moment dat, cel mai bine vândute produse din portofoliu erau mașinile de cusut și diferite utilaje necesare în producție. Apoi, în 2004, când utilarea fabricilor s-a cam încheiat, ne-am concentrat pe vânzarea de consumabile necesare proceselor tehnologice din fabrici, fără a-i uita și pe cei care lucrează în ateliere mici. În 2007 am făcut pasul către producție, pentru a putea gestiona tendința cererii și ofertei din piață la acel moment. Am investit în utilaje pentru a produce hârtie, cartoane și folie pentru industria de confecții, iar decizia mi-a fost confirmată de evoluția ulterioară. Producția e un alt tip de business, cere multă organizare și concentrare pe procese și fluxuri, pe calitate, pe planificare. Nu e ușor, mai ales că trebuie să livrezi constant un produs cu aceleași specificații la aceeași calitate, iar răspunderea e integral a ta, ca producător.

Ce planuri de dezvoltare aveți, cum arată viitorul pentru Compact RB? Pe ce tendințe viitoare mizați când vă planificați pașii următori?

Îmi doresc ca pe viitor să creștem cât mai mult gradul de automatizare a producției și să creștem productivitatea în vederea satisfacerii cererii de pe piața europeană cu produsele noastre. Exportul e pariul nostru, iar fiul meu, Dan Raicu, care a absolvit de curând Facultatea de Economie Internațională în Germania, este responsabil de dezvoltarea acestei piețe. Ca o noutate de ultim moment, am implementat o soluție revoluționară de urmărire și execuție a productiei, realizată împreună cu una dintre cele mai bune firme de soluții integrative de gestiune de pe piață. Furnizorul acestei soluții a înțeles perfect care sunt nevoile noastre în ceea ce privește buna execuție și asigurarea calității produselor noastre.

Industria românească a trecut prin mai multe etape: privatizare, lohn, CMT, dezvoltarea sălilor dotate cu echipament de croit, produs complet. Pe ce direcție vedeți dezvoltarea viitoare?

Având în vedere avantajele noastre – forța de muncă foarte bine calificată și capacitatea de reacție, cred că lohn-ul în diferitele sale forme va continua să însemne foarte mult în economia românească. Nu trebuie ignorată însă nici piața internă, care de asemenea va cunoaște o dezvoltare în viitor.

Credeţi că Brexitul va avea un impact?

Nu cred că Brexitul va avea un impact major, iar unul dintre motive este menționat mai sus: calitatea forței de muncă din România, care ne face competitivi. Acum, problema cu care s-ar putea confrunta industria de confecții ar putea fi exact remunerarea forței de muncă, ceea ce implicit va duce la creșterea prețului manoperei pentru activitatea de lohn.

Cum credeți că poate și trebuie să răspundă producția românească noilor tendințe din domeniu? În context mai larg, ce ar trebui să facem noi pentru a asigura o dezvoltare economică sustenabilă?

Statul român ar putea susține această industrie care aduce încasări semnificative din export prin acordarea de facilități fiscale producătorilor de îmbrăcăminte, atât pentru modernizarea capacităţilor de producţie, cât și pentru a susține remunerarea forței de muncă, dar și celorlaţi jucători din piaţă, şi aici mă gândesc la cei care vând cele necesare funcţionării unei fabrici de confecţii. S-a putut pentru industria IT, de ce să nu se poată pentru textile?

Ce obiective aveți pentru participarea la Texprocess? Și de ce la Texprocess?

Obiectivul nostru principal la Texprocess este să devenim mai cunoscuţi pe plan internaţional. Concomitent, el se leagă şi de dorinţa de a stabili contacte multiple pe cât mai multe piețe externe. Texprocess marchează și o premieră importantă pentru firma noastră: e prima dată în istoria COMPACT RB când expunem la o expoziție internațională de o asemenea anvergură. E un eveniment cu faimă la nivel global, care atrage cu fiecare ediție nouă din ce în ce mai mulți vizitatori. Și nu doar vizitatori – e locul de întâlnire al celor mai importanți jucători de pe piața de consumabile și utilaje pentru industria de confecții, textilă și automotive.

Ce piețe din afara României sunt interesante pentru Compact RB, cu ce ţări lucrați deja? Aveți planuri de extindere? Dacă da, cum evoluează aceste planuri?

Ne-am propus un proiect pe termen lung şi anume câştigarea pieţei europene de consumabile pentru industria de confecţii şi automotive. Extindem operaţiunile firmei dincolo de graniţele României. Un prim pas important în direcţia aceasta a fost făcut în Republica Moldova, unde avem de mai bine de 11 ani propria noastră societate numită „TexCompact“. În prezent, acoperim prin produsele noastre circa 90% din nevoile pieței de confecții moldovenești.

COMPACT RB în cifre

Peste 1000 de clienţi

15 tone/zi capacitate de producţie de hârtie

15% din producţie merge la export

35% este cota de piaţă a COMPACT RB

Ştefan Raicu