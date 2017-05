INAIS – nașterea unui brand românesc

Lansarea brandului 100% românesc INAIS a fost unul dintre momentele cele mai festive și mai pline de entuziasm din ultima vreme și a adus împreună oameni cunoscuți din industrie, design și arte la Point, un spațiu încărcat de energii pozitive.

Nu cred că am mai participat vreodată la vreo „naștere” de brand atât de însuflețită, pe semne că acest copil a fost dorit din tot sufletul. Ținute lejere din denim, un stil contemporan sofisticat, tehnică și finisaje impecabile, INAIS are toate premisele pentru a crește și a se dezvolta frumos. Ca să nu mai vorbim de faptul că la crearea sa au contribuit trei profesioniste cu o experiență bogată în designul, producția și marketingul veșmintelor – Ina Isbășescu, Lidia Herescu și Elena Simiz.

De ce avem nevoie de branduri românești de calitate?

În primul rând, pentru că avem nevoie de calitate. În fiecare zi, nu doar din când în când. Avem nevoie să consumăm calitate, ca să o putem crea. În multe domenii, mai ales în cel al confecțiilor, noi, românii, am fost și suntem producători de „calitate la export”. De ce nu am putea produce la aceleași standarde și pentru noi?

În al doilea rând, pentru că avem mare nevoie de branduri autohtone pentru a construi solid o economie sănătoasă. Nu putem aduce plusvaloare doar prin intermediul altora. Mai ales că ani la rând ne-am antrenat să livrăm cele mai înalte standarde pentru branduri de renume mondial. Cred că a venit momentul să transformăm această experiență într-un atu și să întoarcem investiția către noi, pe termen lung.

Unde se încadrează INAIS, pe ce segment de piață? Care este linia primei colecții?

Ne adresăm unei clase de mijloc în plină creștere, către cumpărători maturi, care caută obiecte speciale cu o aură de unicitate. În cazul pieselor noastre vestimentare, unicitatea este oferită și de vopsirea și tratarea manuală a materialelor. Este și motivul pentru care pe etichetă am menționat că obiectele sunt supuse unor „handmade effects”.

Femeia INAIS este sigură pe ea, dar fără să își ascundă vulnerabilitățile. Este creativă, confortabilă, dar, mai ales, curajoasă, pentru că este dispusă să încerce lucruri noi, într-un context de valori proprii, am putea spune chiar clasice.

Linia primei colecții este una modern-clasică și marchează o revenire la valorile culturale ale anilor '70, un context deja „clasic”, în condițiile în care lumea retrăiește, global, momente similare. Este unul dintre motivele pentru care am ales DENIMUL ca țesătură de bază. Acest material este confortabil și inspirațional în același timp. Am putea renunța la eterna pereche de blugi în favoarea unei rochii sau fuste din denim, la fel de confortabilă, dar într-o notă feminină și caldă, solară.

Am pus denimul în tipare clasic-moderne, în linii simple și l-am transformat, l-am tratat, l-am vopsit, pictat și reevaluat. INAIS este în tendințe, dar nu uită că obiectul nou trebuie să îmbătrânească frumos și să treacă proba trecerii timpului, astfel încât să poată fi refolosit, peste ani cu același entuziasm.

Care este povestea din spatele INAIS, cum v-ați cunoscut?

Povestea INAIS este povestea a trei femei din generații diferite care s-au căutat și s-au găsit printr-o coincidență. Ina Isbășescu (designerul), Lidia Herescu (conectorul) și Elena Simiz (directorul adjunct al fabricii Simiz Fashion). Fiecare dintre noi își dorea să pună bazele unui brand local. Eu aveam multe idei neconcretizate, Lidia simțea potențialul din posibila colaborare, întărită de o prietenie veche cu fiecare dintre noi două, iar Elena Simiz era ferm convinsă că poate cuceri piața locală. A existat un element coagulant în povestea noastră, și anume Silviu Simiz - proprietarul fabricii -, care a crezut în potențialul colaborării și ne-a îndrumat și susținut în business încă de la stadiul de idee. Începutul a fost greu, dar, în cele din urmă, INAIS este o temelie pe baza căreia vom construi de acum încolo.

Cum dialoghează designul cu producția, care este punctul de convergență? Dar de divergență? Ce aduce fiecare parte „la masă”?

E un dialog perpetuu și o continuă completare. E vorba de muncă de echipă, care, tradusă în procente, ar fi 96% transpirație și 4% inspirație. E o muncă creativă și, în același timp, foarte aplicată. Este un exercițiu perfect de transpunere a posibilităților într-o evaluare continuă, concretă și palpabilă. Nu există puncte divergente. Este vorba despre existența unui limbaj comun. Evident, părerile pot fi diferite, este și sănătos așa, dar, pe termen lung, ele se supun aceluiași scop: livrarea unor produse de calitate și confortabile. Atâta vreme cât vorbim aceeași limbă, ea se transpune concret la nivelul fiecăruia în viziune, documentare, schițe, tipare, tratamente, detalii, ambalaj, canale de comunicare, canale de vânzare. Cel mai important este faptul că am pornit toți cu ideea că nu putem de unii singuri și că fiecare dintre noi este profesionist, adică încearcă să își facă meseria la standarde cât mai înalte. Iar cel mai important aspect în completarea de forțe ar fi faptul că produsul final este destinat purtării și nu este un statement neapărat, ci un obiect plăcut și dezirabil, pe care îl poți păstra în garderobă deoarece nu dezamăgește odată cu trecerea timpului.

Unde vă propuneți să vindeți, am înțeles că ați fost deja la Copenhaga, ce feedback ați avut? Vi se pare mai interesantă piața externă?

La început vom vinde online și vom organiza diverse evenimente prin care să ajungem direct la publicul nostru. Online-ul a devenit indispensabil, dar suntem conștienți că piesele vestimentare INAIS au calități pe care cumpărătorul le va înțelege pe deplin doar la atingerea și probarea produsului. Spun asta pentru că tiparele sunt foarte atent făcute, materialele extrem de prietenoase, iar detaliile de execuție sunt la nivelul brandurilor externe celebre. În scurt timp ne propunem să deschidem un showroom în București, în care hainele vor putea fi experimentate, iar pe viitor vom fi prezenți și în magazine de designer al căror univers să ne reprezinte. Nu excludem nici vânzarea în showroomurile din țară, care ne vor aduce aproape de o mare parte a publicului nostru, pentru că adesea uităm, dar România nu înseamnă doar București.

În 2016 am fost la Copenhaga. A fost un moment important pentru noi pentru că am avut impact bun asupra suedezilor, elvețienilor și englezilor, și am înțeles că este foarte important să creăm calitate în România și să căutăm să ne regăsim și în publicul românesc pentru a fi un brand cu potențial pentru piața externă. Reacțiile au fost foarte bune, am fost apreciați și admirați pentru felul în care se prezintă produsul, pentru curajul de a ieși în afara granițelor țării cu o colecție unitară, produsă de o fabrică locală. Acest test ne-a dat încredere și a pus practic bazele parteneriatului nostru.

Cu ce vedetă sau actriță v-ați asociat ca imagine, cine vă reprezintă cel mai bine?

Greu de numit una singură. Sunt femei cu personalitate, care funcționează ca model inspirațional. Lansarea brandului le-a avut prezente pe Rodica Lazar, Ada Galeș și Alexandra Poiană. Pe viitor vom colabora și cu actrițele Ana Ularu și Raluca Aprodu. Dar sunt multe alte femei din diverse domenii - din zona de business, IT, medici, scriitoare, jurnaliste ș.a.m.d. - care sunt renumite pentru profesionalism, dar și pentru stilul personal. Ne-ar plăcea să le vedem îmbrăcate în hainele INAIS, pentru că sunt curajoase și ne inspiră. Avem multe proiecte pe care sperăm să reușim să le dezvoltăm în continuare.

Finisajele aplicate produselor ridică mult valoarea acestora. Veți apela în continuare la îmbogățirea țesăturii și la personalizarea sa?

Da! Este una dintre trăsăturile de bază ale INAIS, un fel de imagine de marcă. Țesăturile se regăsesc, sub forma în care le prezentăm noi, doar în brandu lNAIS. Acestea sunt greu reproductibile. Este un concept derivat din filosofia producerii denimului, un material clasic-modern. Un indispensabil al vieții cotidiene. Este o creativitate a tehnologiei pe care noi încercăm să o exploatăm la maximum, este foarte dificil de realizat produse de serie cu valoare de produs unicat, dar tocmai acesta este pariul pe care ni l-am propus. Acela de a reuni calitățile tehnologice ale produselor de fabrică MADE IN RO cu aspectul de unicitate dat de faptul că toate aceste efecte, chiar dacă sunt făcute în serie, sunt produse manual. În plus, detaliile și finisajele folosite, soluțiile tehnice pentru ele, derivă din experiența de ani buni a producătorului și cea mai bună dovadă este că produsul întors pe dos arată la fel de bine ca pe față (zâmbește).

Ce vă propuneți în continuare, ce strategie luați în calcul?

Ne dorim să ajungem direct la cumpărători prin intermediul evenimentelor de tip pop-up store. Și, desigur, prin intermediul magazinului online care este funcțional, dar în continuă mișcare și transformare deoarece ne dorim să îl ducem la un nivel cât mai înalt. Ne dorim ca experiența de shopping să devină cât mai ușoară de la distanță, dar care să și inspire către adevăratele valori ale INAIS. Dorim să le cunoaștem pe femeile în căutare de piese vestimentare diferite, feminine, confortabile și de bună calitate, care nu se deteriorează după câteva purtări. Ne dorim să le inspirăm și să ne lăsăm inspirați de curajul și de poveștile lor.

Vom continua drumul început în piața externă, pentru a face cunoscute piesele MADE IN ROMANIA. Suntem o forță de muncă care s-a maturizat, are potențial enorm și este foarte creativă. Ne dorim să creștem sănătos, organic, atât în piața internă, cât și în cea externă. Ne-am propus abordări curajoase prin perspectiva unor timpuri marcate de consumul rapid. Ne-am propus să clădim solid.