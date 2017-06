Siretul merge înainte

Este știut faptul că românilor le place să privească lumea de după... perdea. Nu avem lejeritatea olandezilor de a lăsa ferestrele goale, de teamă să nu vadă cineva ce avem prin casă, dar și din pudoare. Indiferent de motiv, perdelele sunt parte importantă din viața ferestrelor noastre.

Siretul Pașcani, unul dintre furnizorii cunoscuți pentru metrajele de perdele, a traversat anii precedenți un proces de insolvență, în urma căruia și-a reorganizat activitatea și a luat lupta de la capăt. Astfel, activitatea de producție a fost împărțită în trei domenii – perdele, confecții și tricot. Partea de perdele s-a regrupat începând din 2014 sub umbrela Siretul Distriprod, societate condusă de Cătălin Zaharia, care merge înainte cu curaj pentru a menține acest brand cu tradiție pe piață și chiar ne declară că a reușit să facă profit în 2016, în condițiile unei concurențe acerbe și deseori neloiale.

Ce s-a păstrat din fosta Siretul Pașcani?

Vă reamintesc că fabrica de perdele Pașcani… există. Și nu oricum. O nouă organizare, o atentă alegere a clienților, menținerea pe piață a unui brand de renume, „Perdele Siretul”. Nimic nu a dispărut din fosta Siretul Pașcani. Activitatea de producție a vechii societăți era direcționată spre trei domenii: fabricarea de perdele, activitatea de confecții și fabricarea de tricot. Cu acordul creditorilor, încă din timpul reorganizării vechii societăți, aceste trei activități principale au continuat să existe cu aproximativ același personal, sub forma existenței a trei societăți comerciale care au închiriat active, utilaje și instalații și au asigurat continuitate în domeniu și pe piață.

În momentul când a existat posibilitatea achiziționării activelor (clădiri construcții) și a utilajelor de producție, fiecare societate a cumpărat, în dreptul său, cele necesare continuării activității. În prezent toate cele trei societăți funcționează și doar puține spații de producție au rămas nefolosite. Siretul Distriprod a achiziționat clădiri, construcții, mașini și utilaje de producție aferente activității de producție a perdelelor.

Care au fost primele măsuri luate când ați preluat conducerea fabricii?

Am pornit de la un punct zero cu curaj și optimism. Am analizat întreg procesul de producție, de la aprovizionarea cu materii prime, materiale până la valorificarea prin vânzare a produselor finite. Am analizat piața, clienții, posibilitățile de dezvoltare, potențialul uman. Am discutat cu salariații. Da, toți voiau să continuăm activitatea, să facem perdele. Și am pornit la drum. Selectarea personalului, selectarea clienților, contracte de aprovizionare și de vânzare a mărfurilor și producție.

Ce tipuri de perdele realizați? Fabricați metraje sau oferiți și perdele gata confecționate?

Producem multe modele de perdele, albe sau colorate, simple sau cu fir Kamel, majoritatea metraj. Producem panouri de diferite dimensiuni, fețe de masă, mileuri, dar și tricot tip plasă. De asemenea, putem oferi și perdele confecționate, dar sunt comenzi sporadice, vindem și prin magazinul fabricii.

Ați încercat colaborări cu marii retaileri sau cu magazine gen DIY?

Vechea societate colabora cu Dedeman și Leroy Merlin. Noi am încercat doar cu Leroy Merlin, dar până acum nu am primit niciun răspuns, chiar dacă am insistat.

Unde vindeți cel mai bine, în ce zonă a țării? Ce stil de perdele caută românii în prezent?

Siretul Distriprod vinde în toată țara prin agenții noștri de vânzări. Se vinde atât perdeaua care se producea cu mulți ani în urmă, dar și modele noi. Cea mai căutată este perdeaua cu fir Kamel, apoi urmează perdeaua cu model tip înflorat. Se vinde bine în Ardeal, în vest și mai puțin bine în Moldova.

Care sunt principalele provocări ale afacerii în prezent?

Provocarea a început când am hotărât să pornim afacerea, pentru că știam că va fi concurență atât în zonă, cât mai ales acea concurență creată de produsele importate și vândute prin marile depozite de la București, cu prețuri suspect de mici. Dar a fost și o provocare pentru cei care muncesc la această societate nouă, de a demonstra că putem menține un brand pe piață, un loc de muncă în Pașcani, prin forțe proprii.

Cum vă merge în prezent, sunteți mulțumit de evoluția afacerii? Ce planuri aveți pentru acest an?

Putem spune că suntem mulțumiți de evoluția afacerii și că suntem cel mai mare producător de perdele din țară. Societatea are 43 de salariați și trebuie să știți că în Pașcani se creează greu locuri de muncă. Societatea are profit, iar cifra de afaceri a crescut în fiecare an, ajungând anul trecut la 3.400.000 lei.

Ne dorim în primul rând să creștem cifra de afaceri și ne propunem să realizăm și contacte externe pentru a desface marfa și la export. Dorim să creștem productivitatea muncii și să achiziționăm unele utilaje performante care să contribuie la creșterea producției.