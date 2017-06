Luxul din aeroporturi crește pe spatele chinezilor

De curând am trecut prin zona de shopping a aeroportului Fiumicino din Roma și m-a izbit numărul mare de magazine de lux și spațiile generoase alocate acestora, pe cât de mari, pe atât de goale.

Cu excepția unor chinezi interesați de genți Gucci, cam toate magazinele brandurilor de lux erau goale. Dar poate că acei clienți au plecat din magazin cu cinci genți pe umăr, dat fiind că în prezent cei mai mari consumatori de lux sunt chinezii care călătoresc (30% din total).

Am admirat și eu, de la oarecare distanță, marfa făcută să stârnească invidia dușmanilor (și a prietenilor), fără să suspin însă după vreo geantă, și mi-am pus întrebarea: ce vânzări au? Sau mai degrabă este o investiție în imagine?

Fiumicino nu este însă nici măcar în top 10 al shoppingului de lux printre aeroporturile lumii. Cu toate acestea, m-a frapat ofensiva luxului italian și generozitatea cu care își amenajaseră toate brandurile spațiile, fălindu-se cu ce au cam ca la un concurs de frumusețe. Știu că nu se mai poate vorbi de duty free în interiorul Uniunii Europene, dar poate că pentru asiatici prețurile articolelor de lux sunt mai accesibile în aeroport decât pe străzile marilor capitale. Și știm bine că cu cât bogatul e mai bogat, cu atât e mai atent la diferențele de preț…

Așadar, aici cred că este marele avantaj al investiției într-un spațiu de aeroport. Iar vânzările articolelor de lux pe aeroporturile lumii sunt în creștere (peste 15 miliarde de dolari) și reprezintă 6% din piața globală de lux, iar până în 2020 se estimează că vor ajunge la 60 de miliarde de dolari!

Totuși, în Statele Unite (și nu numai) percepția majorității clienților este că shoppingul de aeroport este jaf la drumul mare cu acordul clienților. Păi să plătești 5 dolari pe un pachet de gumă de mestecat, în condițiile în care afară e un dolar? Și la noi diferențele sunt mari, dar parcă nu de cinci ori… doar de trei!

Un alt aspect care merită menționat este timpul. Odată cu creșterea măsurilor de securitate de pe aeroporturi, lumea vine mai devreme și, evident, are mai mult timp la dispoziție pentru shopping sau chiar spa. Iar culoarele sunt atât de deștept făcute, încât ești obligat să treci pe lângă toate magazinele pentru a ajunge la porțile de îmbarcare, chiar dacă, în mod normal, ar dura un sfert din timp.

În plus, aeroporturile le oferă retailerilor high end stimulente pentru a deschide magazine în interiorul terminalelor. Și, mai nou, retailerii au libertatea de a-și concepe interioarele așa cum doresc, pentru a semăna cu magazinele de afară, pe când în trecut se mergea pe ideea de omogenitate.

Potrivit Business Class, primele zece aeroporturi din lume pentru shoppingul de lux sunt: Heathrow din Londra (cu cel mai mare spațiu destinat cumpărăturilor), care a primit pentru al șaptelea an consecutiv premiul Skytrax World Airport Awards. Englezii știu cum să scoată bani din buzunarele clienților. Au lansat recent un program de 40 de milioane de lire sterline pentru a atrage și mai multe branduri de lux în terminalul 5. Așa că Louis Vuitton, Chanel, Hermes și Rolex s-au alăturat celorlalte buticuri de lux.

Pe locul doi este Suvarnabhumi din Bangkok, cel mai mare aeroport din sud-estul Asiei și cel mai bun pentru shopping, cu branduri faimoase de la Fendi la Prada și magazine care vând de toate, de la parfumuri la cosmetice și bijuterii. Urmează pe locul trei aeroportul din Vancouver, votat drept cel mai bun din America de Nord pentru al optulea an consecutiv. Le găsim aici, în McArthurGlen Designer Outlet pe Armani, Coach, Banana Republic și multe alte branduri, la prețuri reduse cu până la 70%, ceea ce face totul mult mai distractiv. Pe locul patru ne mutăm din nou în Asia, cu aeroportul Changi din Singapore, care ar putea fi clasat de fapt pe primul loc ca entertainment, deoarece are un cinema (gratis), o grădină de fluturi cu cascadă și o piscină pe acoperiș! În plus, din 2018 se va mai deschide o aripă de shopping, entertainment și hoteluri. Cireașa de pe tort este că la fiecare 10 dolari cheltuiți te dai o tură pe un tobogan de 10 metri! Iar cei care au un tranzit mai lung de șase ore beneficiază de un tur al orașului gratis.

Urmează aeroportul din Hong Kong, cu două malluri separate, SkyMart și SkyPlaza și peste 300 de spații de retail.

Dubai International Airport se clasează pe locul șase, cu majoritatea brandurilor de lux în terminalul 3, cel mai mare terminal de pe planetă, unde pe lângă Chanel, Hugo Boss și Christian Dior, sunt și două magazine Apple, dar găsim și ceasuri Cartier, Rolex sau Omega. Doar pe șapte regăsim John F. Kennedy din New York, cu al său terminal 4 cunoscut pentru restaurantele fine și magazinele de lux. Apoi Schiphol Amsterdam, un aeroport cochet, curat, cu o selecție bogată de magazine, restaurante și entertainment și cu garanția unor prețuri mai bune decât pe stradă. Pe locul nouă, Seoul Incheon, cu magazine, cazinou, club de golf și două cinematografe. Ultimul din top, Paris CDG, unul dintre cele mai mari aeroporturi europene, chiar dacă nu cel mai atractiv. Însă ce găsim pe Champs-Élysée găsim și în cele trei terminale, în special în cel de-al doilea pentru lux.