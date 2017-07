Per sempre: Laura Biagiotti

Eram în facultate, pe la începutul anilor 90, când am fost și eu sedusă de parfumurile Laurei Biagiotti. Îmi amintesc și acum bucuria cu care am ținut în mână prima sticluță de parfum, cred că Roma, într-o perioadă în care piața românească era încă destul de sărăcăcioasă, și în conținut și în informație. Laura Biagiotti s-a stins luna trecută în orașul pe care l-a iubit și căruia i-a dedicat cel mai bun parfum al său – Roma.

Fondatoarea unui imperiu care a supraviețuit peste 50 de ani, Laura Biagiotti a adus în modă delicatețe, feminitate și romantism, căutând mereu adevărurile nespuse ale frumosului. Și-a propus să creeze haine dinamice, care să nu rămână abandonate într-un șifonier ca niște obiecte fără viață.

"Frumusețea modei constă în a căuta sensuri și răspunsuri, alimentându-ne memoria și imaginația, iar rezultatele sunt infinite, la fel ca și căutarea nesfârșită a esenței unei rochii.", spunea ea în prezentarea ultimei colecții la care a lucrat, cea de toamnă/iarnă 2017-2018.

A fost numită “Regina Cașmirului” de ziariștii de la The New York Times, pentru pasiunea sa pentru tricoturile din acest fir prețios, pe care nu l-a abandonat niciodată. Prima colecție "Laura Biagiotti" a debutat în 1972 la Florența. Mai apoi, împreună cu un grup de designeri vizionari precum Ottavio Missoni, Krizia și Gianfranco Ferrè, au decis să transfere show-urile de la Florența la Milano, punând bazele industriei de modă "Made in Italia".

Laura Biagiotti a fost primul creator italian care a avut o prezentare de modă în China. Se întâmpla în aprilie 1988 la Beijing, când 30 de modele chinezoaice au purtat cele mai semnificative creații din cariera Laurei Biagiotti. A fost un tur de forță, cu aproape o sută cincizeci de costume care au omagiat materiile prime produse în China de secole: mătasea de lux și cașmirul.

Laura Biagiotti a trăit și a lucrat aproape toată viața lângă Roma, având sediul la Castello Marco Simone, un monument național din secolul al XI-lea, pe care l-a restaurat cu răbdare, redându-i splendoarea antică. De fapt, creatoarea a fost o generoasă patroană a artelor: în 1998, a restaurat scările din Campidoglio, proiectate de Michelangelo și care reprezintă inima Romei antice. A sponsorizat și Piccolo Teatro Studio din Milano, unde erau prezentate colecțiile sale, a donat o nouă cortină scenei Operei Fenice din Veneția, după ce cea originală a fost distrusă de incendiu, iar în februarie 2007 a restaurat fântânile Palazzo Farnese din Roma.

Parfumurile semnate de Laura Biagiotti au în continuare succes și sunt cunoscute în întreaga lume. Fiori Bianchi, primul ei parfum, a fost lansat în 1982, urmat de Night and Biagiotti Uomo. Cel mai bine vândut parfum, Roma, a debutat în 1988. Au urmat Venezia, Laura și Roma Uomo, Aqua di Roma, Mistero di Roma, iar cel mai recent - Blu di Roma - a fost lansat în 2014.

În fiecare an, grupul Biagiotti prezintă peste 70 de colecții de îmbrăcăminte și accesorii, printre care linia de prêt-a-porter Laura Biagiotti, linia pentru copii de la Laura Biagiotti Dolls și colecțiile de genți și articole din piele, ochelari de soare, eșarfe, umbrele, dresuri, încălțăminte și textile pentru casă.

BIAGIOTTI ÎN CIFRE:

52 – ani de modă

70 – colecții prezentate anual

’88 – primul show italian de modă din China

200 – milioane de parfumuri vândute

20 – numărul ingredientelor folosite în parfumul ROMA

1.084 – numărul de margarete din piele înmuiate in aur antic, care decorează cortina Operei din Veneția, restaurată în 1996.

50.000 – kilograme de cașmir folosite