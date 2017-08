Tricourile ColorEscu – un strop de românesc frumos

Nu ai cum să treci nepăsător pe lângă tricourile de la ColorEscu. Eu am făcut cunoștință cu ele de curând. Stăteau cuminți pe umerașe și așteptau să stârnească admirație, zâmbete sau nostalgii. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost acela că am de-a face nu niște tricouri cu suflet, așa că m-am hotărât să-l cunosc pe “întemeietorul” lor, Claudiu Băjan.

Cum a pornit totul, care este povestea tricourilor de la ColorEscu?

Începutul poveștii ColorEscu îmbină un strop de inspirație cu puțin chef de joacă, cu dorința de a face ceva frumos în domeniul în care ne pricepem cel mai bine și cu un element mai pragmatic – răspunsul pentru o nevoie identificată de noi în piața vestimentară din România prin propria experiență. Este vorba despre nevoia de a găsi tricouri de calitate cu mesaje și design care să te reprezinte cu adevărat.

În felul acesta, îmbinând nevoia de frumos și pozitiv cu ideea de a vorbi despre noi, românii... s-au născut tricourile ColorEscu. Plecând pe acest drum am promovat aspectele frumoase din spiritul nostru românesc și simbolurile care ne reprezintă, aducându-le în mijlocul fenomenului cunoscut astăzi ca street fashion. Am dat un suflu nou și modern elementelor românești și le-am pus pe tricouri de calitate.

Rezultatul: când vrei și un mesaj de suflet, și design original, și o cromatică plăcută, și un tricou care să meargă și la birou, dar și în vacanță… acum ajungi la ColorEscu. Până să ne facem propriile tricouri, noi nu am găsit alternative mulțumitoare.

Mergeți pe ideea de spirit tradițional românesc care de câțiva ani este pe val… Cât de bine este primită de public?

Noi sperăm că nu este doar un val. Am început să folosim tricolorul și simbolurile tradiționale românești în 2013, când valul despre care vorbiți nu se formase încă. Public pentru acest segment cred că a fost mereu și probabil nu va dispărea niciodată. E mai mult decât o modă să îți placă românescul! E vorba de tine și de ce te reprezintă – nu sunt elemente de care să fii atașat un an, doi, ci e mai mult un spirit pe care îl ai sau nu. Am început cu elemente de simbolistică românească, dar am dus mai departe colecțiile și ne-am inspirat și din istorie și din povești românești. Cultura românească este foarte ofertantă și probabil sursele de inspirație nu vor dispărea niciodată. Credem că suntem mai mult decât pe un val și pentru că am căutat întotdeauna să păstrăm un echilibru și o notă relaxată în creațiile noastre, păstrând ideea centrală de a promova frumosul.

Ce tehnologii de imprimare folosiți? Aveți utilaje proprii sau apelați la altcineva?

Când am pornit la drum în conceperea tricourilor ColorEscu, ştiam că nu cautăm doar idei speciale de design, ci căutăm şi calitate! Tricouri care, întreţinute conform instrucțiunilor, să nu se strice după câteva spălări. Imprimarea este de cea mai bună calitate, fie că vorbim despre serigrafie sau despre print digital. Ambele proceduri garantează o rezistenţă foarte bună în timp, în condiţiile respectării instrucţiunilor de spălare şi de călcare menţionate pe etichetă. Avem o serie de colaboratori pentru această etapă de producție pentru că ne-am propus încă de la început să lucrăm cu profesioniști, să nu lăsăm nimic la voia întâmplării pe această zonă și să obținem astfel cel mai bun rezultat.

Unde vindeți, ce canale folosiți?

Cel mai important canal este magazinul nostru online www.colorescu.ro. Pe acesta îl promovăm în special prin canalele noastre de Facebook și Instagram. De asemenea, pentru cei care preferă să cumpere produsele noastre numai după ce le văd, avem și un showroom de unde pot fi și ridicate tricourile, în centrul Capitalei.

Participăm la cât mai multe târguri de profil, pentru că este foarte importantă pentru noi comunitatea din care facem parte – cea a brandurilor românești care oferă alternative pentru produsele de serie din malluri. Avem și câteva colaborări cu magazine (online și offline) care s-au identificat cu mesajele tricourilor ColorEscu și le-au inclus în portofoliul lor de produse. Din această vară avem și parteneriate pe litoral, mai exact în Vama Veche, unde spiritul ColorEscu și-a găsit cel mai bine locul, pentru că vrem să fim cât mai aproape de cei care caută tricouri asortate cu starea de bine și de vacanță…

Cât de mult ați investit până acum în business? Ați atins punctul de rentabilitate?

Investiția inițială nu a fost mare. Am alocat bani treptat, pe măsură ce era nevoie pentru partea de producție și am reinvesit mereu. Însă cea mai mare investiție a fost cea în timpul alocat și lucrul nostru efectiv. Această componentă a fost și este în continuarea cea mai mare investiție. Cu pasiune, cu dedicație și fără a ne uita la ceas. Fără aceasta nu am fi reușit să ajungem de la primele șase modele de tricou lansate la cele 60 din prezent.

Câte modele ați scos până acum și care este cel mai bine vândut?

Avem peste 60 de modele până acum apărute sub brandul ColorEscu, împărțite în colecțiile noastre ”Român și Pot”, ”Iubesc Românește”, ”De poveste” și ”Tricouri dacice”. Nu putem numi un singur tricou care să se fi vândut cel mai bine, pentru că au existat deja în istoria ColorEscu trenduri, dacă le putem numi așa. Tricourile ”Tradiții” au fost vedete incontestabile vreme bună. Din acest motiv le-am făcut și pe alb și pe negru și de damă și bărbătești și pentru copii. De asemenea, ”Draconul Dacic”, ”Tricoul Dac”, dar și ”Cucuteni” au fost încă de la început la mare căutare.

Colecția ”De poveste” este, de asemenea, apreciată și sunt mulți cei care iau tricouri-cuplu: ”Jupân – Jupâneasă”, ”Zmeul Însuși – Mama Zmeilor – Pui de Zmeu” etc.

Ați încercat vreo colaborare cu designeri sau graficieni pentru anumite modele?

Da, am încercat și chiar avem astfel de modele în portofoliu. Nu excludem nicio astfel de colaborare prentru că tricourile ColorEscu sunt despre o anumită viziune și abordare a unor elemente importante pentru noi și pentru mulți alții ca noi. Orice creativ care ne împărtășește viziunea poate fi un colaborator foarte valoros pentru ColorEscu. Este adevarat însă că în acest moment majoritatea creațiilor sunt ale designerilor ColorEscu.

Pe când următoarea colecție și care va fi conceptul din spatele ei?

Următoarea colecție încă se conturează… Ce vă putem spune acum însă este că avem în lucru o serie de modele care pun accent pe valorile umane ale românilor. Sperăm să le scoatem la lumină cât mai curând. De asemenea, continuăm cu drag și inspirație să dezvoltăm seria de tricouri care aduc în scenă tricolorul restilizat, pe cele inspirate din simboluri tradiționale (tocmai am lansat tricoul ”Semne bune”) și, deloc în ultimul rând, ne jucăm în continuare dezvoltând colecția ”De Poveste” (am prezentat pe 1 iunie cel mai recent model destinat celor mici – ”Pui de Zmeu”).