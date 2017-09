Haine care se vor purtate

De câte ori merg pe la vreun târg de creație, indiferent că este vorba de haine, accesorii sau orice altceva, rămân uimită de talentul și imaginația care se revarsă din piesele scoase la vânzare. Tocmai de aceea târgurile de autor s-au înmulțit și au devenit atât de populare. Există o cerere din partea celor care vor să se distingă și care caută unicitatea și excepționalul.

Poți avea surpriza să întâlnești creatori de toate vârstele și backgroundurile, oameni care sunt pur și simplu pasionați de handmade sau care gândesc concepte interesante pentru colecțiile lor capsulă. Cu toții sunt în căutarea unui public care să le înțeleagă și să le aprecieze munca. Și care să plătească prețul corect pentru ea.

Povestea Andreei Blaj-Spantoveanu seamănă cu multe alte povești de început de creator vestimentar: pregătire - absolventă de arte, tradiție - bunici croitori. Rezultă un nou brand menit să șocheze – Sokezama, pe care Andreea l-a lansat anul trecut. Piesele nu șochează, ci mai degrabă își înfrumusețează purtătoarele, mai ales prin print și calitatea materialelor. Pe lângă târguri, creatoarea vinde pe site-ul propriu www.sokezama.ro, iar în această vară hainele pot fi găsite și la magazinul Plajei H2O din Mamaia. Planuri de viitor? Să-și crească brandul organic și firesc.

Care este povestea din spatele Sokezama, cum ai început și care este echipa?

Sokezama a început în urmă cu zece ani, pe când eram elevă a Liceului de arte “Nicolae Tonitza”. Bunicii mei au fost croitori, astfel că ei mi-au insuflat pasiunea pentru haine. Cum toate încep de la un vis și totul este un vis, am creat un brand care să producă exclusiv obiecte unicat și hand made. De-a lungul timpului am activat în zona evenimentelor artistice, decoruri și accesorii, iar în 2016 am decis că este momentul să dau o formă clară proiectului meu și am pornit pe drumul textilelor. Așa au apărut site-ul și prima colecție.

De ce Sokezama, de unde vine, ce semnificație are? Cum s-a ajuns la varianta asta când ați “botezat” brandul?

La 18 ani, totul se întâmplă repede. Numele vine dintr-o joacă de cuvinte și își are rădăcina în expresia “șochează-mă”. Așa văd eu moda, ca pe ceva care să te surprindă, uneori să te șocheze, să atingă linia fină dintre provocator și elegant - să te definească.

Te-ai îndreptat de la început spre haine unicat? De ce vezi potențial în zona asta?

Dar cum să mă lupt cu globalizarea (zâmbește)? Femeia este interesată să se deosebească, să iasă în evidență cu ceva care să o reprezinte, iar haina este unul dintre cele mai vizibile mijloace. Experiența de a-ți alege materialul, modelul, de a avea haine făcute special pentru conformația ta este mai intimă, mai personală și mai fină decât o simplă achiziție dintr-un magazin mass-market. La final ajungând să porți haine care te reprezintă, care țin de cochetăria ta, de experiențele, locurile și tot ce vrei să transmiți celor din jur. Sokezama produce haine în serie limitată, de maximum cinci produse pentru fiecare design și produse unicat, made to measure.

Cine se ocupă de creație și care este stilul vestimentar pe care-l propune Sokezama?

De creație mă ocup eu, însă mai apar și sugestii de la prietene, cum toate activăm într-un domeniu artistic, ne sfătuim și ne inspirăm una pe cealaltă. Stilul pe care Sokezama îl propune este unul care să dăinuie, haine pe care le poți purta și peste ani, confecționate din materiale de calitate.

Care a fost primul produs vândut, îți mai amintești? Și ce ai simțit în acel moment?

Primul produs a fost o rochie lungă dintr-un material cu dungi. În momentul acela am simțit că începe totul și că nu mă voi îmbogăți niciodată din asta (zâmbește).

Într-o epocă fast-fashion, simți că lupți împotriva valului sau dimpotrivă, că lumea are nevoie de ceea ce propui?

De ce să lupt? Este loc pentru toți pe această piață. Hainele pe care le propun satisfac cerințele clientelor care nu își găsesc cu ușurință haine în magazinele de tip mass-market. Clientele mele caută o identitate stilistică, iar eu sunt acolo pentru a le sfătui și a le ajuta.