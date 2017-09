Madam Mitza - șosete cu chef de viață

Dintr-o glumă, acum doi ani Bogdan Voiculescu a dat startul unui business cu comerț de șosete. Brandul se numește Madam Mitza, de la celebra damă de companie care a făcut furori prin Bucureștiul interbelic. Banala șosetă e scoasă în prim-plan și i se pun mustăți, lăbuțe de pisici sau bărbi, după moda hipsterească, iar povestea ei prinde bine la publicul educat, cu ceva bani în portofel, dar și cu simțul umorului și chef de viață.

Am remarcat șosetele la unul dintre târgurile unde Bogdan Voiculescu le scosese la aer. Doar una dintre modalitățile folosite pentru a lua contact direct cu clienții săi, pe lângă festivaluri de muzică precum Electric Castle, cu care s-a asociat de curând, și-a lansat câteva modele de șosete. Știam de câțiva ani de suedezii de la Happy Socks, care au făcut senzație prin lumea șosetelor cu modelele lor creative și grație unor asocieri precum cea cu Snoop Dogg (șosete cu motive de marijuana). Și chiar îmi amintesc o discuție avută cu un producător local de șosete pe care-l întrebasem de ce nu încearcă alte culori sau modele în afara celor negre sau bleumarin. “Pentru că nu se vând”, era răspunsul. Dar dacă producătorii nu se pricep la vânzare, iată că vin din spate oameni cu idei și curaj, care vor să se arunce pe piețe cu care nu avuseseră nimic de-a face înainte. Bogdan Voiculescu nu are nici pregătire în textile, nici master în business. Dar uite că a devenit șosetar, și-a găsit o nișă și face tot ce poate să-și construiască un loc în ea. Și pentru că meritul hipsterilor este mare în scoaterea șosetelor din anonimat, le-a dedicat și o colecție – Socksters, cu șosete multicolore, făcute să se vadă, pline cu bărboși, aparate foto, sneakers, papioane și ochelari de soare.

Cum a pornit toată treaba, cine este echipa din spatele șosetelor Madam Mitza?

Dintr-o joacă?! Undeva pe la sfârșitul anului 2014, toamnă spre iarnă era, în urma unor discuții avute cu un bun prieten, am hotărât că trebuie să am un brand al meu pe care să-l dezvolt. Ne întrebam la vremea aceea ce tip de produs am putea comercializa. Și din căutările mele pe net, am găsit informații despre multe branduri interesante. Chiar și de șosete. Atunci am știut clar că nu trebuie să import nimic, ci să dezvolt un nou brand, 100% românesc. Toate deciziile importante le iau împreună cu soția mea Andreea Voiculescu. Pe lângă noi sunt câțiva colaboratori, experți, care pun umărul la dezvoltarea brandului.

Ce v-a determinat să vă îndreptați spre șosete, cum v-ați gândit să le marketați?

Am identificat o nișă pe care nimeni nu o abordase. Aceea a unui accesoriu banal care te poate scoate în evidență. Prin colorit și modele, șosetele Madam Mitza îți fac viața mai frumoasă.

Cu cine colaborați pentru partea de producție, ați mers la sigur sau ați avut mai multe variante?

Sincer să fiu, m-am înțeles foarte bine, de la bun început, cu furnizorul meu. Nu ascund faptul că am încercat și în alte părți, dar cei de la fabrica cu care lucrez au fost cei care mi-au înțeles cel mai bine conceptul. Pentru că nu își doresc publicitate, nu am să dau nume. Dar este o fabrică de șosete din București.

Toate modelele sunt colorate și vesele, cine le cumpără, care este publicul-țintă?

Oferim produse pentru femei și bărbați deopotrivă. Am plecat cu modele și mărimi pentru damă, iar în acest moment vindem cel mai mult pentru bărbați. Sunt oameni cu carte, oameni care își doresc să arate lumii o altă față a lor, cu un statut aparte în viața socială. Iubesc viața, sunt optimiști, zâmbesc tot timpul și sunt foarte buni prieteni. Sunt acei oameni care ies din tipare.

Unde vindeți șosetele și cum vă merge, sunteți pe plus?

Șosetele în marea lor parte sunt vândute online, prin intermediul

site-ului www.madammitza.com. În plus, avem colaborări cu diverse platforme online gen eMag, Ollala, dar și cu magazine fizice cum ar fi librăriile Cărturești, Pegas, BikeBoutique și Solis sau magazine online gen DAKKO, Șosetăria.

După doi ani de activitate, producție, campanii și muncă, pot spune că sunt fericit. Suntem pe o creștere substanțială față de anul trecut (2016).

Cum poți scoate din anonimat un produs aparent banal precum șoseta?

Prin povestea în sine a acesteia. Dacă nu ai o poveste, nu ai ce vinde oamenilor. Clienții noștri nu cumpără doar șosete. Cumpără șosetele Madam Mitza. Cumpără povestea lor. Cumpără dăruirea cu care facem ca lucrurile să funcționeze. Cumpără un alt mod de a vedea viața.

Ce ne puteți spune despre șosetele desperecheate?

Este un concept relativ nou pe piața din România. Nu știu dacă sunt în acest moment alți furnizori care să aibă la vânzare șosete desperecheate. Dar cum succesul nu vine peste noapte, trebuie doar să ai răbdare. Oamenii trebuie să se acomodeze cu ideea.

Este o altă abordare a sensului șosetelor. Și dacă porți șosete desperecheate, atunci cu siguranță ești o persoană ieșită din tipare.

Care este modelul cel mai bine vândut?

De la începuturi și până acum, cel mai de succes model este MUSTĂȚI. L-am avut în prima fază în două variante de culoare, iar acum am ajuns la patru. Și cu siguranță vor urma încă două combinații de culori.