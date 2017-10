Daspi - o ofertă completă

De la costumele bărbătești realizate de Casa Daspi din Câmpina sub bagheta d-lui Daniel Spînu, afacerea s-a extins anul trecut pentru a cuprinde și colecții pentru femei, grație pasiunii Andrei Spînu, fiica sa. Se poate spune așadar că afacerea este la a doua generație, iar ca semn că lucrurile merg pe drumul cel bun, Casa Andra by Daspi intenționează să scoată în curând și o linie de vestimentație de ceremonie.

Am înțeles că sunteți o afacere de familie? Cum a pornit totul?

După zeci de ani de experiență și tradiție în domeniu, pasiunea s-a moștenit din generație în generație și astfel în 1995 a luat ființă Daspi, care până în ziua de azi a păstrat atenția către costumul bărbătesc lucrat cu mare grijă și responsabilitate pentru clienții noștri. Prin munca noastră am reușit ca astăzi să putem oferi o gamă largă de produse din care se pot alege cu ușurință produsele potrivite în funcție de ocazie, vârstă și trăsături fizice. Modele slim fit sau clasice, în culori simple sau cu diferite imprimeuri, cusături curate și simple sau cusături ornamentale, toate acestea sunt detalii care fac diferența. Tatăl meu este fondatorul, cel care a pus bazele acestui brand cu 22 de ani în urmă. El este cel care s-a implicat în dezvoltarea și în bunul mers al lucrurilor pentru a realiza tot ceea ce înseamnă Daspi astăzi. De la el am moștenit pasiunea pentru modă încă de mică, urmând ca în timpul facultății să studiez designul vestimentar. Dragostea lui pentru modă a fost molipsitoare, am preluat-o și am dezvoltat-o în proiectul Casa Andra by Daspi.

Cum a evoluat Casa Andra by Daspi, sunt două branduri diferite?

Da, sunt două banduri diferite. Daspi este o companie 100% românească, al cărei atelier Casa Andra produce gama de confecții textile de damă. Brandul Casa Andra by Daspi a luat naștere în anul 2016 din dorința de a crea ținute în concordanță cu personalitatea și conformațiile clientelor.

Ce tipuri de produse oferiți și cât de variată este oferta?

Ne adresăm domnișoarelor și doamnelor care doresc să fie în contact cu noile tendințe în materie de croieli, culori și materiale. Atelierul oferă o gamă largă de produse pentru a obține o ținută deosebită la birou, dar și pentru evenimente speciale. Versatilitatea designului este atuul esențial al liniilor feminine create în cele două colecții anuale, primavară-vară și toamnă-iarnă. Modelele au calitatea de a defini sculptural linia corpului, astfel silueta capătă o geometrie echilibrată. Așa suntem noi, gândim, punem pe hârtie și dăm viață unor articole vestimentare pentru toate gusturile.

Unde ajung să fie vândute produsele, în ce magazine le comercializați?

Inițial am ales să comercializăm produsele online, brandul fiind încă la început. Însă cererea nu a întârziat să apară și încă de la lansarea brandului nostru am început să lucrăm cu diverși colaboratori din țară. Aceștia sunt reprezentați de magazine care comercializează produse ale brandurilor exclusiv românești. Astfel produsele noastre pot fi găsite, observate cu o mai mare ușurință și bineînțeles probate, pentru a putea convinge potențialii cumpărători.

Cât de diferit este rolul de producător de cel de comerciant?

Din punctul meu de vedere, sunt două lucruri care se diferențiază categoric, fiecare având roluri clare și bine definite. Partea cea mai frumoasă este că cei doi se completează ca un puzzle, fiecare aducând părțile lui cele mai bune pentru a satisface clienții într-un mod cât mai plăcut. Există o relație de interdependență între ei care se bazează pe încredere și care este de durată.

Care sunt provocările majore ale producției de modă în acest moment? Ce vi se pare cel mai greu, ce ține de dumneavoastră și ce simțiți că nu are rezolvare?

Consider că piața este acaparată de branduri internaționale, care vin în întâmpinarea clienților cu produse din ce în ce mai competitive, atât din punctul de vedere al modelelor, cât și al prețurilor. Acesta este un dezavantaj pentru producătorii români care își desfac produsele în țară.

Cine se îngrijește de partea creativă? Păstrați aceleași linie și stil sau mai și experimentați?

Eu mă ocup integral de crearea modelelor, care la rândul lor sunt integrate în colecții specifice fiecărui sezon. Avem câteva modele care păstrează aceeași linie și pe care le lucrăm în mod constant pentru că sunt cerute pe piață, însă bucuria cea mai mare pentru mine este reprezentată de provocările pe care le primesc zi de zi și de noile experimente.

Cât de selectiv și de pretențios este clientul român? Știe să caute calitatea, este piața mai educată decât în trecut sau dimpotrivă?

Personal, nu pot să generalizez. Am observat de-a lungul timpului comportamentul clientului român și am constatat că există mai multe categorii de clienți. Sunt numeroși factori care le influențează alegerea. De pildă, creșterea puterii de cumpărare, a nivelului de educație, cultura și capacitatea de a deosebi produsele de înaltă calitate de cele mai slab calitative îi dau posibilitatea cumpărătorului să-şi satisfacă mai multe nevoi, mai sofisticate, de nivel calitativ mai ridicat. De asemenea, societatea în care trăim prefigurează în mintea consumatorului anumite modele, genul de oameni la care el aspiră, aspecte de care este absolut obligatoriu ca producătorul să țină seama, pentru a putea veni în întâmpinarea dorințelor clienților săi. Desigur, clienții sunt mai educați decât în trecut, avem acces nelimitat la informație. De asemenea, diversificarea ofertei pe piață contribuie la creșterea posibilităților de comparare și alegere ale clientului nostru.

Ce vă inspiră, care este parcursul unui produs, să zicem?

Principalul lucru care mă inspiră sunt clientele, ele îmi oferă un feedback care mă ajută să creez. Cunoscând dorințele lor, îmi este mult mai ușor să gândesc modele noi și să le ofer exact ceea ce vor. Produsul ia naștere în momentul în care există inspirație și încep să desenez, mai apoi creez o schiță tehnică a produsului pe care o dau mai departe departamentului de proiectare a tiparului. Realizăm un prototip, studiez și ajustez împreună cu departamentul de croit, până când produsul respectiv îndeplinește toate criteriile necesare pentru a putea fi dat în lucru. Când seriile de produse sunt finalizate, pleacă spre magazinele noastre din țară.

Cum v-a mers în 2017, ca vânzări? Aveți vreun proiect special pentru viitor?

Anul 2017 a fost și este în continuare un an prosper și de succes din punctul de vedere al vânzărilor. Avem ca plan pentru anul 2018 un proiect în cadrul atelierului care presupune lansarea unei colecții de rochii de mireasă. Dorim să venim în întâmpinarea clienților noștri cu o ofertă completă de vestimentație de ceremonie, atât pentru ea, realizată de CASA ANDRA, cât și pentru el, realizată de Daspi. Acest proiect este în derulare și deja se conturează ceva interesant.