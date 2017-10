Povești mustăcioase și rochii frumoase

Whiskers & Tales,brandul Laurei Tănasă, pleacă de la povești cu animăluțe și păsări, poposind într-o zonă în care se simte confortabil orice femeie cu imaginație și cu un stil personal bine conturat.

Absolventă de Litere, Laura are avantajul stăpânirii unui limbaj elocvent, calitate pe care a cultivat-o și a extins-o și în alte zone artistice, cum ar fi desenul sau creația de modă. După zece ani în retailul de modă, timp în care a lucrat pentru branduri de masă, a înțeles că, de fapt, valoarea vine din unicitate și excepțional. Așa a ajuns să creeze haine cu povești, care se vor purtate, „doar așa vor putea confirma valoarea brandului”.

Când ai pornit brandul și care e povestea din spatele lui?

Pe undeva, am știut dintotdeauna că asta este ceea ce voi face, că îmi doresc să fac haine care să aducă bucurie și culoare în viața celor care le poartă. Dar deși ideea o aveam de ceva timp, a durat destul de mult până am adunat curajul necesar de a părăsi confortul unui job stabil și de a porni pe calea antreprenoriatului. Astfel, la sfârșitul anului 2015 am lansat un mic brand de îmbrăcăminte inspirat din lumea animalelor, Whiskers & Tales, un brand tânăr pentru femeile cu spirit tânăr la orice vârstă. Femeia Whiskers & Tales este modernă, liberă, curajoasă, cu un stil personal bine conturat, care poate purta cu aceeași ușurință piese arhitecturale sau rochii romantice și boeme, o femeie care nu se teme să adopte croiuri îndrăznețe, combinații inedite de materiale și care pune preț pe creativitate și calitate și care, bineînțeles, iubește animalele.

Ai avut vreo legătură cu lumea modei înainte, cum de ai ales să faci asta?

Nu-mi amintesc un moment în care moda să nu fi avut însemnătate pentru mine. Bunica mea a fost croitoreasă și printre amintirile dragi cu ea sunt momentele când stătea aplecată deasupra lucrului, în timp ce eu priveam fascinată din spatele mașinii de cusut cum hainele prindeau viață în mâinile ei... Sau momentele când avea cliente la probă și marca modificările cu creta, iar eu îi țineam mândră foarfeca sau îi întindeam metrul de croitorie... Și mai erau și dățile când îmi făcea câte o rochiță nouă – ce fericire! Păstrez și acum cu drag hăinuțele făcute de ea, ca și masa de la mașina ei de cusut, pe care mi-am propus să o recondiționez cu mâna mea.

A urmat firesc etapa în care eu însămi am cusut haine pentru păpușile mele, primele schițe și jocuri cu personaje preferate din cărți, primele haine pe care mi le-am cusut mie...

Am terminat Facultatea de litere, pregătindu-mă să devin profesoară de engleză-franceză, a urmat un master în comunicare și o foarte scurtă incursiune în lumea publicității, dar simțeam că nu acela este drumul meu. Printr-o simplă întâmplare, am ajuns în retailul de modă, în care am lucrat timp de zece ani cu mai multe branduri de masă, ocupând diverse poziții, de la manager de magazin și visual merchandiser la brand manager, director de vânzări și stock manager. În tot acest timp, am acumulat experiență, am învățat foarte multe, am întâlnit oameni care m-au inspirat și am vizitat locuri extraordinare, dar tot aveam sentimentul că lipsește ceva.

În momentul în care am știut că îmi doresc un copil, am găsit și răspunsul: în toți acești ani de căutare, de nemulțumire fără nume, cele mai fericite momente au fost atunci când am putut face ceva creativ, când am fost eu însămi. Am simțit că îmi datorez mie asta și că este ceva ce-mi doresc să-i transmit copilului meu: cu multă muncă și perseverență, chiar putem face ceea ce ne place, ceea ce ne reprezintă, ne putem transforma visurile în realitate. Și astfel, proaspăt devenită mămică, am pornit la drum și cu al doilea copil al meu, Whiskers & Tales.

Care este procesul tău de creație, ce te inspiră?

În spatele hainelor făcute de mine stau povești cu și despre animale, reale sau imaginare, (de)scrise sau desenate. Am dorit cumva să împletesc cele două mari pasiuni ale mele, moda și animalele. Fără a lua inspirația ad literam, în hainele făcute de mine se vor desluși siluetele, coloritul sau trăsăturile care caracterizează animalele de la care pornesc o colecție sau o linie de îmbrăcăminte. Fiecare colecție presupune un întreg proces de documentare, nu doar despre trenduri, în materie de croiuri și culori, ci și în ceea ce privește subiectul colecției, caracteristicile definitorii, de stil sau de viață, habitatul... Urmează schițele, alegerea materialelor, a texturilor, pentru ca în final să editez, să extrag esența din multitudinea de idei și să transpun în tipare și mai apoi în haine doar acele schițe care mi se pare că transmit cel mai bine ideea de la care am pornit.

Câte colecții ai scos până acum, unde le-ai lucrat? Colaborezi cu vreun atelier?

Până în prezent am avut trei colecții, una inspirată de motani din desene animate, una de o pasăre marină și una de istoria pisicilor (da, recunosc, am o feblețe aparte pentru pisici J). Anul acesta a fost prima dată când nu am făcut o colecție, ci m-am axat doar pe dezvoltarea unei linii Evergreen, care reunește piese de bază, care pot fi făcute din diverse materiale și pot fi purtate oricând, în diverse combinații și care asigură elementul de comercial al brandului – pentru că, până la urmă, partea de creație este cea mai frumoasă, dar un brand nu are viață dacă nu ajunge și pe stradă, în viața de zi cu zi.

Primele piese le-am lucrat cu niște ateliere, dar de aproape un an lucrez exclusiv în atelierul propriu. În acest fel, sunt mai implicată în fiecare etapă a producției, pot lua decizii rapide în caz de modificări, pot urmări îndeaproape fiecare haină pe care o prezint clientelor și pot obține mai ușor calitatea și detaliile dorite.

Unde vinzi, cât de mulțumită ești de colaborarea cu retailerii?

Până acum, am vândut în cadrul târgurilor de profil, dar și într-un showroom cu designeri români. Sunt foarte mulțumită de cum decurge colaborarea, am încredere că lucrurile vor progresa și mai mult și mai bine. Faptul că în trecut am lucrat în vânzări mă ajută să anticipez nevoile celor care se regăsesc în brandul Whiskers & Tales și sunt totodată deschisă la sugestiile venite din partea retailerului, care este permanent în contact direct cu clientele.

Caută româncele creații unicat, mai speciale? Cât de educați sunt consumatorii?

Româncele caută tot mai des creații speciale sau chiar unicat, se detașează de tot ce înseamnă mass-market și fast-fashion. Întâlnesc la târguri tot mai multe femei cu un simț estetic foarte bine dezvoltat, cu un stil personal deosebit și care știu să aprecieze lucrătura de calitate. În general, peisajul modei românești arată din ce în ce mai bine, femeile nu se mai tem de culoare, nu mai adoptă ca în trecut „uniformele”.

Dar totodată există încă multe voci care compara designul la scară mică cu marile branduri de masă, neînțelegând diferența de bază dintre acestea. Pe de o parte, sunt zile și ore întregi de muncă în ritm susținut, în echipe mici, dar bine închegate, de multe ori cu bani aduși de acasă, cu costuri de producție mari, dar cu multă pasiune și dăruire, cu speranța că ceea ce faci va aduce bucurie în viața cuiva, iar de cealaltă parte sunt costuri de producție minime, bugete enorme investite în cercetare, în cumpărarea de patente, în publicitate, în spații de desfacere mari, în controlul piețelor, având ca principal scop profitul imediat. Fiecare model de business este diferit și fiecare își va găsi clientul propriu, dar nu poți pretinde design românesc de calitate la prețuri de mall sau chiar mai mici, și asta este ceea ce consumatorul român mai are încă de înțeles.

Cum ți-a mers anul acesta, ce planuri ai?

După un prim an de tatonare a terenului, de încercări și inevitabile greșeli, anul acesta a fost unul benefic, în care mi-am cunoscut mai bine publicul, am învățat să fac alegeri mai înțelepte și mai realiste, de la alegerea modelelor la strategia de stabilire a prețurilor și la alcătuirea și monitorizarea bugetelor, un an în care mă apropii de țintele stabilite.

Idei și planuri sunt multe, trebuie să fiu doar foarte atentă să dezvolt organic brandul, să nu mă arunc în prea multe direcții deodată. Am avut propuneri de colaborare, dar am fost nevoită să le refuz sau să le amân deoarece la momentul respectiv nu puteam susține solicitările. În mod firesc, pasul următor este să extind echipa pentru a putea crește producția și onora cererea. De asemenea, am în vedere dezvoltarea prezenței online, atât prin social media, cât și prin lansarea unui site, dar asta, cel mai probabil, nu mai devreme de anul viitor. În rest, „cerul este limita”.

Citat:

,,Partea de creație este cea mai frumoasă, dar un brand nu are viață dacă nu ajunge și pe stradă, în viața de zi cu zi.”