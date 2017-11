Vino la #Creativo! Cel mai așteptat eveniment dedicat Industriei Fashion din România!

Pregătirile pentru #Creativo au intrat pe ultima sută de metri! Este a IV-a ediție a acestui eveniment, un concept unic pe piața din România. Centrul Cultural ARCUB din strada Lipscani 84-90 (Centrul Vechi) va deveni pentru două zile (11-12 noiembrie 2017) polul creativității. Oameni pasionați de fashion design și cu spirit antreprenorial sunt așteptați să participe la Conferințele și Atelierele GRATUITE la #Creativo de Toamnă 2017.

#Creativo este un eveniment creat în spirit urban, care reuneşte pasionaţii de modă, design, stil, handmade şi pe cei care îi pot ajuta să îşi pună visul în practică şi/sau să înceapă un business plecând de la această pasiune. Vor fi ateliere practice gratuite de cusut la mașină, design vestimentar, croit dupa tipare, programate pentru cele două zile dedicate creativităţii. #Creativo este un eveniment “ altfel”! Unul în care cuvântul “limită” există doar atunci când vorbim de numărul de locuri!

Și pentru că interesul pentru domeniu este ridicat, în această toamnă organizatorii au pregătit o serie de conferințe interesante, susținute de designeri consacrați, bloggeri, specialiști în domeniu, dar și de antreprenori români care au reuțit să construiască branduri românești de succes. La #Creativo poți afla povestea din spatele unor branduri de succes, dar și noutăți despre design-ul românesc si promovarea acestuia la nivel internațional. Banca Transilvania va prezenta și la această ediție ultimele noutăți în materie de finanțare a afacerilor aflate la început de drum.

Atât la conferințe cât și la workshop-uri intrarea este gratuită, iar înscrierea se face pe site-ul www.club-creativo.ro .

Conferințe unice la #Creativo!

Fiecare conferință are o tematică foarte bine aleasă și de maximum interes pentru tot ceea ce înseamnă Industria Fashion. La #Creativo, ediția de toamnă, sunt pregătite șase astfel de conferințe cu diferite teme: Design out of the box – Identitate prin design neconvențional, Blogging & Vlogging – For brands and personal branding, Broderia – Pasiune și Afacere, Start UP and Succeed, Backstage of Fashion Industry- Provocări, lecții învățate și decizii inspirate ale antreprenorilor, Conturarea unor interioare de poveste și emoția spațiului arhitectural. Printre speakeri se numără designeri celebrii ca Florin Dobre, Dorin Negrău, Silvia Șerban sau Mirela Diaconu dar și bloggeri de succes precum Andrei Vulpescu, Oana Tache și Silvia Postolatiev.

Tombola #Creativo

Pentru a-i susține pe cei pasionați de industria textilă și de modă, #Creativo organizează o tombolă cu premii diverse, de la mașini de cusut și de surfilat Brother, tipare de croitorie și manechine, la cursuri acreditate pentru calificare profesională în domeniul modei. Valoarea premiilor din cadrul acestei ediții este de peste 5000 de Euro.

Despre #Creativo

#Creativo aduce laolaltă tineri întreprinzători, designeri şi profesionişti din domeniul fashion, şi targetul acestora – un public activ, tânăr, în tendinţe, în căutare de alternative de calitate în materie de vestimentaţie şi accesorii handmade. #Creativo sprijină ideile creative și spiritul antreprenorial, oferind totodată suport pentru dezvoltare personală şi reconversie profesională. Prima ediţie a #Creativo, organizată în luna aprilie 2016, a adus laolaltă peste 1.500 de persoane pasionate de acest domeniu.

Despre organizatori:

Atelierele ILBAH este unul dintre cei mai mari organizatori de cursuri de calificare şi formare profesională din România, autorizate Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei prin Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Tiparedecroitorie.ro este primul şi cel mai complet magazin online din România specializat în distribuţia de tipare de croitorie. Acesta oferă şase mărci de renume din Europa şi SUA precum si tipare de designer creaţii marca DKNY, Guy LaRoche sau Michael Kors.

Cusutsibrodat.ro are o vechime de peste 20 de ani pe piaţa utilajelor de specialitate din România, fiind reprezentant oficial în ţara noastră a cunoscutelor branduri Brother şi Bernina.

Parteneri: Primaria Capitalei, Arcub.ro si Prym Romania.

Evenimentul este susținut de Banca Transilvania.