Din nevoia de diferențiere

De câte ori vizitez un târg de textile, îmi rezerv suficient timp pentru zona studiourilor de design. Îmi place să savurez momentul pe îndelete, cu toate că mi-e foarte greu să mă decid asupra unuia sau a altuia și mă simt ca un copil în fața unei imense vitrine cu bomboane colorate.

Cum încă n-am întâlnit vreun studio de design textil în România, nu mică mi-a fost mirarea când, frunzărind prin lista expozanților de la Première Vision, am dat peste Dira Design, care face exact treaba asta în Bulgaria. Și mi-am pus (din nou) întrebarea devenită clasică: iar ne-au luat-o bulgarii înainte?

Absolvent de Inginerie Chimică, Christo Popov nu și-ar fi imaginat vreodată că va ajunge să lucreze în domeniul textilelor. La cei 47 de ani, fondatorul Dira Design a pornit pe propriul drum în timpul crizei din 2009, după ce a rămas fără serviciu. Dar a avut o bază solidă pe care a putut construi – zece ani de imprimerie textilă și specializare în Italia. Viitorul însă și-l vede în Balcani, iar după Grecia și Turcia, urmărește să-și întindă aripile și în România și Macedonia.

Ce v-a motivat să începeți acest studio de design? A existat o nevoie pe piața bulgară sau ați văzut o oportunitate de a găsi clienți în străinătate?

Din 1999 până în 2009 am lucrat într-una din cele mai mari companii europene de textile. Un investitor italian a deschis o imprimerie în apropiere de Elin Pelin (zona Sofia) și am făcut parte din echipa de management. Am făcut un an de training în Italia și am trecut prin toate etapele imprimării textile, de la pregătire și bucătăria culorii până la gravare, imprimare și finisare. Timp de nouă luni m-am specializat în imprimare, după care împreună cu colegii mei ne-am întors în Bulgaria pentru a începe producția. Mi-am început munca în fabrică ca șef al departamentului de imprimare, iar trei ani mai târziu eram directorul de producție al fabricii. Totul a mers minunat până când a început criza financiară mondială, iar în 2009 proprietarul italian a decis să oprească producția în Bulgaria și am rămas șomer. Dar în Bulgaria avem o vorbă: “Când se închide o ușă, se deschide alta”.

În cei zece ani petrecuți în fabrică, imprimarea mi s-a lipit de suflet și nu am putut să mă mai despart de ea. În ciuda crizei, am văzut o oportunitate, iar în mai 2009 am decis că pornesc un atelier. Emoțiile au fost mari, dar am continuat să lucrez în sectorul pe care l-am îndrăgit. Pentru prima dată lucram pentru mine și făceam ceva fără precedent în Bulgaria. Nu existau multe unități de imprimare în Bulgaria și părea că n-ar fi fost nevoie de o astfel de activitate, dar eram dependenți de clienți străini și credeam că mă îndrept spre drumul cel bun.

Am început ca un atelier de servicii pretipărire pentru fabrici de textile, în principal din Europa – Italia, Germania, Austria și Franța. O jumătate de an mai târziu începeam deja să lucrăm la prima noastră colecție de desene. În septembrie 2011 am participat pentru prima oară la Première Vision din Paris, și de atunci facem asta de două ori pe an – în februarie și septembrie.

Cine este în spatele acestei aventuri Dira Design?

Dira Design înseamnă o echipă, toți cei care lucrează aici, oameni tineri, motivați și creativi. Când am început, eram doar trei dintre noi. Un an mai târziu ajunseserăm deja șapte – eu, Syrma, Bobby, Mimi, Petya, Sasha și Lussy. În 2010, soția mea Raddy s-a alăturat echipei. Aveam nevoie de cineva care nu era doar organizat și capabil să gândească analitic, ci și creativ. Începând cu 2014, Raddy gestionează studioul, iar au lucrez la un alt proiect legat de textile și îi ajut când este nevoie.

Cum au mers lucrurile, vă amintiți primul client?

Îmi amintesc de prima mea comandă de parcă ar fi fost ieri. Tocmai terminasem prima colecție, pe care am și imprimat-o. Am mers să vizitez un client german de-al nostru care folosea serviciul nostru de calculatoare și am decis să i-o arăt și să-i cer o opinie profesională. S-a uitat la colecție, a cumpărat două modele și mi-a spus că trebuie să continuăm, fără nicio îndoială. Am fost în al nouălea cer când mi-a confirmat că făcusem alegerea corectă. De atunci nu ne-am mai oprit – în fiecare lună creăm 100-150 de modele noi.

Cum au evoluat lucrurile, v-ați extins de-a lungul anilor sau ați adăugat noi servicii?

Da, pe parcursul anilor am adăugat mai multe servicii. Din 2010, afacerea este împărțită în două: servicii de calculator (separarea culorilor, repetări, culori noi) și crearea de desene sau modele (colecția proprie de design sau creație urmând ideea clienților).

Există o estetică care vă guvernează? Cum v-ați descrie stilul, există ceva bulgăresc în el?

Direcția în care merge studioul depinde de tendințele modei. Raddy ține evidența tuturor prezentărilor de modă din Milano, New York, Londra și Paris, apoi sintetizează informațiile și le împărtășește designerilor noștri, care încep să lucreze la aceste teme. Unul dintre principiile noastre importante este că podiumurile sunt doar o sursă de inspirație, însă desenele sunt originale. În principal ne adresăm modei pentru femei, dar lucrăm și pe modele pentru bărbați, modă pentru copii și chiar eșarfe. Avem o colecție specială cu modele minunate inspirate din folclorul bulgar și suntem mândri de ea.

Pentru ce tipuri de produse au fost folosite desenele și ce clienți aveți?

Tehnicile pe care le folosim atunci când creăm anumite modele variază – desen manual, digital sau o combinație a celor două. Din acest motiv folosim tot felul de inspirații de bază – schițe, fotografii de-ale noastre sau de pe internet și arhive de epocă. Desenele sunt realizate pentru imprimare digitală, rotativă și plană, iar piața noastră principală este Europa – Germania, Austria, Italia, Franța, Grecia, Turcia, Bulgaria și altele. Lucrăm și în Orientul Îndepărtat – China, India, Coreea de Sud și SUA, iar clienții noștri sunt branduri de modă și studiouri de imprimare. Designul nostru este achiziționat de clienți din 23 de țări.

Este designul apreciat la adevărata sa valoare, care este nevoia de diferențiere și personalizare?

Gustul este ceva subiectiv, dar rareori se întâmplă să nu găsească cineva nimic care să i se potrivească în portofoliul nostru. Sigur că ne străduim să fim diferiți – dar în cazul nostru nici nu este atât de greu. Din punct de vedere geografic, suntem departe de toate capitalele designului din Europa – Como, Milano, Paris și Londra –, deci nu suntem influențați de colegii noștri. Unii dintre clienți continuă să lucreze cu noi tocmai datorită faptului că suntem diferiți. Fetele din echipa noastră au o abordare deosebită în creație, și chiar când se întâmplă să lucreze toate la același proiect, vin cu șapte idei și modele absolut unice.

Cum vedeți viitorul Dira Design, este loc de crescut?

Viitorul constă într-o dezvoltare constantă. Trebuie să înveți rapid și constant ca să rămâi pe piață. Sigur că există întotdeauna loc de creștere, dar creșterea nu înseamnă doar să angajezi mai mulți oameni sau să ai un profit mai mare, ci să reacționezi mai repede, să ai servicii mai bune, proiecte mai frumoase. Cred că viitorul nostru se află în Balcani. În momentul acesta suntem prezenți în Grecia, Turcia și Bulgaria, dar în ultimele luni am fost ocupați și cu proiecte legate de prezența noastră pe piețele din Macedonia și România.

