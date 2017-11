Evelmod – din dragoste pentru cei mai mici

La 24 de ani de existență, Evelmod a trecut proba timpului. Rodul eforturilor Lilianei Butnariu din Suceava, afacerea cu hăinuțe pentru copii are toate șansele să meargă și mai departe grație dedicației sale pentru tot ceea ce înseamnă produs de calitate, fabricat cu grijă.

După zeci de interviuri de copertă cu mari industriași sau fețe cunoscute ale modei românești, mă bucur să descopăr povești inedite din rândul textiliștilor cu businessuri muncite, pasiune și mult bun-simț pentru omul de alături.

Mi-e drag când recunosc în oameni acea politețe aproape boierească, a managerilor care-și respectă subalternii. Iar ceea ce mă surprinde plăcut la Liliana Butnariu a fost tocmai modul în care își numit angajatele “doamnele confecționere”. Este mare lucru să menții o echipă în textile, în condițiile în care mulți angajați se confruntă nu doar cu salarii minuscule, ci și cu tratamente injuste din partea superiorilor. Cum frumos spune o rugăciune pentru mântuire: “Doamne, fă-mă să fiu supus mai-marilor mei și cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor și iertător vrăjmașilor mei“.

Care este povestea Evelmod și cine sunt “personajele principale”?

Evelmod este povestea unei pasiuni pentru frumos, modă și eleganță care a început în anul 1993. Din copilărie am urmărit-o pe bunica mea dinspre mamă, fostă maistră la o firmă de confecții, cu câtă bucurie cosea la mașina Ileana șorțuri de bucătărie, așternuturi sau chiar hăinuțe pentru noi. Atunci am început și eu să-mi croiesc bluze sau rochii pe care le coseam sub îndrumarea ei. Rezultatul a fost fantastic, iar colegele din școală, apoi din liceu, îmi admirau produsele și chiar mă rugau să le fac și lor anumite piese. Erau după-amiezi și nopți de trudă, când desfăceam și refăceam ceea ce nu-mi ieșea și când nu realizam de ce nu se așază mâneca cum trebuie sau de ce apar cute în anumite locuri. Apoi, în timpul facultății, mi-am continuat pasiunea. Clientele s-au înmulțit și am ajuns să lucrez piese mai complicate: sacouri, fuste, geci, rochii de mireasă. În 1991 s-a născut primul meu băiat și nu-i găseam de îmbrăcat pe placul meu, așa că am început să-i confecționez haine în culori mai îndrăznețe, ca să scap de clasicul bleu. Era admirat în parc, ieșea în evidență și atunci am realizat că îmbrăcămintea făcută cu dragoste și pasiune sporește frumusețea copiilor, le scoate în evidență farmecul și personalitatea și le întărește încrederea în forțele proprii.

Cum vi se pare drumul pe care l-ați parcurs până în prezent?

Drumul a fost unul dificil pentru că nu aveam o pregătire în domeniu, nici cunoștințe de economie, cred că totul a fost intuitiv și plămădit pas cu pas, cu o dorință pătimașă de a transforma visul în realitate. Au fost ani de eforturi, de sacrificii, de emoții, dar și de mari împliniri, ani în care copiii au crescut aproape singuri sau cu bunicii, când programul de lucru începea dimineața, odată cu al angajaților și se termina seara târziu.

Începutul a fost greu, croiam fiecare produs cu foarfeca împreună cu doar două doamne confecționere. Apoi am crescut frumos și am angajat noi lucrători pentru că produsele noastre aveau succes și nu făceam față cererii. La început vindeam marfa prin consignații sau mici buticuri apărute după Revoluție, mai apoi am participat la târgurile de profil organizate de Camera de Comerț și Industrie pentru producători și au început să curgă comenzile din partea magazinelor pentru copii din toată țara. Este păcat că nu s-a păstrat o tradiție în acest sens: târgurile de confecții s-au transformat în magazine ambulante, iar târgurile exclusiv pentru producători nu mai există.

Am avut privilegiul să avem un colectiv talentat, calificat, din vechea gardă a celor care au făcut o școală de croitorie din pasiune. Trebuie să vă spun o particularitate: la noi, în mare parte, produsele se lucrează integral de o persoană, chiar dacă productivitatea ar fi mai mare lucrând pe faze. Avem angajați extrem de experimentați, care au înțeles că unul dintre atuurile noastre este calitatea. Încercăm să atingem perfecțiunea și cred că cel mai important este că produsele noastre au suflet pentru că noi toți punem suflet în ceea ce facem, ne implicăm, acordăm atenție amănuntelor și ne bucură rezultatele muncii noastre. Avem o satisfacție deosebită când vedem copiii îmbrăcați cu hăinuțele lucrate de noi, când clienții ne recomandă altora sau revin la noi.

Reușiți să lucrați doar confecții pentru copii și doar pentru piața internă sau trebuie să suplimentați cu lohn?

Lucrăm doar confecții pentru copii și preponderent pentru piața internă, dar am lucrat și cu câțiva parteneri externi cu vânzare online sau mici buticuri. Avem suficiente comenzi și nu e nevoie să suplimentăm producția cu contracte lohn. Am lucrat o singură dată, prin 1995, pentru un client din Belgia care a fost mulțumit de calitatea și seriozitatea noastră, dar nu mi s-a părut o soluție pentru noi și viitorul firmei.

Ce tipuri de articole predomină? Aveți o ofertă bogată pentru botez?

Lucrăm mai mult articole de îmbrăcăminte pentru fetițe, în timp ce pentru băieți gama este mai restrânsă. Dar cel mai bine reprezentat este segmentul de costumașe pentru botez și ne punem la lucru imaginația și creativitatea în aplicarea manuală a dantelelor cu perle, broderiilor și accesoriilor pe rochițe, îmbogățindu-le și oferindu-le un rafinament aparte.

De asemenea, realizăm și trusouri și lumânări de botez pe care le decorăm cu accesorii vesele, colorate, asortate cu vestimentația unuia dintre cele mai importante evenimente din viața copilului - Taina Botezului, care reprezintă începutul vieții duhovnicești, debutul pentru credința și educația creștină. Pentru acest eveniment este apreciată și tematica costumelor populare pe care o transpunem într-un mod stilizat în hăinuțele celor mici.

Realizați și uniforme școlare, colaborați cu anumite școli din zonă sau vindeți în magazine?

Da, confecționăm și uniforme școlare personalizate, în diferite combinații și modele, pe care le comercializăm în magazinele proprii pentru școlile din Suceava sau prin magazinele partenere din țară cu care lucrăm de ani de zile. Spre surprinderea mea, lucrăm și pentru școlile din mediul rural din Suceava și județele învecinate.

Unde găsesc clienții produsele Evelmod și în ce gamă de prețuri vă încadrați?

Vindem în majoritatea orașelor din țară, în magazinele clienților noștri din centrele comerciale sau magazine stradale, iar în Suceava avem două magazine, unul în Shopping City Suceava și celălalt în Iulius Mall. Suntem încântați că mulți dintre clienții noștri finali vin special în Suceava, la magazinele noastre, pentru a face cumpărături celor mici.

Se îndreaptă lumea mai mult spre retaileri de genul H&M sau Zara când e vorba de haine pentru cei mici?

Prețurile produselor noastre reflectă calitatea impecabilă a materialelor, multe dintre ele fiind din fibre naturale, manopera elaborată și fac parte din categoria produselor cu preț mediu. Da, cred că ne confruntăm cu un exod spre acest gen de magazine care oferă o gamă largă de produse, uneori la prețuri nejustificat de mici. Dar avem nișa noastră în piață, avem clienții noștri care ne apreciază și respectă munca, care-și doresc produse trainice și cu plusvaloare.

Cum ați defini stilul hăinuțelor Evelmod, mergeți pe o linie mai confortabilă sau inspirată de îmbrăcămintea adulților?

Cred că avem un stil personal bine definit, care ne reprezintă și ne diferențiază de alți producători din țară. Hainele trebuie să fie în primul rând confortabile, să fie în tendințe, să aibă prezente elemente din moda pentru adulți, dar să fie în culori și croiuri care definesc farmecul copilăriei. Orice fetiță își dorește să fie o mică prințesă admirată, iar noi ne străduim să-i satisfacem dorința.

Aveți un produs-vedetă?

Da, este vorba despre rochia pentru evenimente speciale, fie că e de botez sau pentru o aniversare, petrecere sau nuntă, pentru că o gândim în variante elaborate, cu mult stil, fantezie și personalitate.