O Nukka plină de miez

Nukka, brandul crescut de Irina Gligor, are o semnificație aparte. E rotund și senin, la fel ca felul în care pare să-și trăiască viața, și cuprinde în miezul său inițialele KK, de la Kyra și Kalista, fiicele sale.

O blondă frumoasă și suplă, cu un zâmbet proaspăt care pare a spune “lumea e a mea”, intră în cafenea însoțită de fiica sa cea mică, o păpușică de doi anișori căreia îi sclipesc ochii albaștri. Nu știu la ce mă așteptam, dar în niciun caz la aventura creativă a Irinei. Textieră, cântăreață, organizator de evenimente, designer vestimentar și economist, plus mama a două fetițe, cel mai important job. Cum de are timp de toate? Într-o oră am discutat despre business, cărți, familie, pasiuni, zodiace și mi-a vorbit despre căutările și descoperirile emoționante ale frumosului în tot ce ne înconjoară, flori, oameni și, nu în ultimul rând, modă.

Ca pregătire, Irina este economistă, bursieră în Marea Britanie, dar a avut dintotdeauna înclinații creative. Muza creației a fost generoasă cu ea și s-a făcut simțită în înclinațiile sale către literatură, muzică și design. Este interpretă și textieră de foarte mulți ani, a cântat la Mamaia, a compus pentru Sanda Ladoși textul pentru melodia de la Eurovision, a făcut videoclipuri și trăiește totul cu o mare bucurie și intensitate. Cu designul de modă cochetează de câțiva ani, de dinainte să i se nască prima fetiță. De fapt, așa a și pornit la drum, cu haine pentru fetițe, iar universul a “complotat” atât de bine, încât al doilea copil a fost tot fetiță. Inițial, a pornit la drum cu o prietenă cu care a fondat brandul Kyrushka. Lucrurile au mers bine, dar a decis să dezvolte un proiect personal – Nukka – care să o reprezinte 100%. Apoi a ales să-și aprofundeze cunoștințele și a urmat cursul de design ținut de Mirela Diaconu la Atelierele Ilbah. Acum știe să facă un produs cap-coadă, inclusiv tipare și cusut, dar crede că nu ar fi fost eficient să funcționeze ca un om-orchestră, așa că și-a găsit un ajutor și colaborează cu o croitoreasă.

A bătut toate târgurile creativilor, de la Dichisar la Piua, Bounty Fair, Creativo sau V For Vintage. “Pentru mine este necesar să cunosc oamenii la târguri, să le văd reacția și feedbackul”, îmi explică.

Își amintește cu precizie prima ei comandă – rochița de botez a fetiței unei prietene, verde, dintr-o tafta Duchese. S-a simțit onorată și bucuroasă că i-a fost încredințată această sarcină. Dar bineînțeles, fetițele ei au fost primele cliente pe care a experimentat modele și stiluri. “Toată lumea mă întreba cine le-a făcut hainele, și așa au început să vină cererile. Întâmplător, în cercul meu de prieteni toată lumea are fetițe, așa că am avut ocazia să le fac câte ceva.“

De ce doar haine pentru fetițe? Simplu, a considerat că era de preferat să-și canalizeze eforturile spre un anumit segment pe care să-l acopere bine. Iar de la fetițe a ajuns la mămici. “La târguri am observat că multe mămici își doreau să poarte ceva similar, haine drăgălașe și colorate. Iar cum mie nu-mi place să refuz clientele, le-am spus că da, facem haine și pentru mămici.” Astfel s-a deschis o altă ușă spre o altă piață.

Irina se ocupă singură de concept, alegerea materialelor, marketing, PR și promovare. Afacerea este una de suflet și lucrează doar serii mici, astfel încât să poată asigura unicitatea produsului. Inițial a colaborat cu ateliere de croitorie, dar experiența nu a mulțumit-o, deoarece avea nevoie de cineva care să creadă în visul său la fel de mult ca ea și căruia să îi placă să facă lucruri de calitate. “Or, la un atelier nu aveam aceeași implicare și niciun control asupra calității, lucru la care țin foarte mult.” (I.G.)

Materialele le aduce prin comandă din afara țării sau de la Fabrix, iar cu lână se aprovizionează chiar din România. Îi place să îmbogățească hăinuțele aplicându-le broderii în relief, făcute manual în Republica Moldova.

Vânzarea se face în showroomul propriu din zona Pieței Alba Iulia, dar îi vin comenzi și de pe Facebook sau prin recomandări. Unul dintre planurile de viitor este ca, după ce-și lansează site-ul, să vândă și pe etsy.com, și și-ar dori să fie prezentă și în alte magazine de haine hand made din București. “Am constatat că trebuie să ai răbdare pentru ca lucrurile să se întâmple așa cum vrei, dacă le forțezi, nu obții nimic.” În concluzie, lucrurile dospesc cu grijă și cresc din aproape în aproape, chiar dacă nu sunt profituri mari, pentru că totul se reinvestește.

“Într-un business vestimentar ai nevoie de cash flow, nu poți să lansezi colecții din doi metri de țesătură.” Și sigur, ar dori să-și extindă și businessul la un moment dat, dar pentru asta ar avea nevoie de finanțare serioasă.

Pe lângă Nukka, Irina are din 2008 un business cu producție de evenimente private și corporate, în care s-a stabilizat, iar din 2014 are și un atelier floral, unde face buchetele pentru evenimente. A decorat și realizat conceptele unor evenimente cu public foarte mare, de talia Sălii Palatului. Când mai are timp de toate, și de cei doi copii mici? Uite că-și face, pentru că muncește din pasiune și are o mare poftă de viață. ”Îmi doresc să am un brand serios, chiar dacă este de proporții mici. Important este să ofere calitate, iar asta implică o mare doză de muncă.”

Departe de producția mainstream, hainele colorate și simpatice semnate Nukka îi invită pe copiii mai mici sau mai mari să le descopere. Sunt garanția că există multă creativitate în jurul nostru și mulți oameni suficient de curajoși ca să-și transforme visele în realitate. Și asta e normalitatea pe care mi-o doresc.