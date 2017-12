Bounty Fair – un târg mereu nou

Absolventă de sociologie cu specializare în marketing, Andreea Stroe și-a cultivat partea creativă începând cu designul de bijuterii. Acum cinci ani făcea medalioane și cercei din piese vechi de ceas, pe care le acoperea cu rășină.

Abia când a început să meargă cu ele pe la târguri a realizat că există o nevoie pe piață de evenimente cu concepte bine închegate. Așa că a pornit Bounty Fair, un târg despre care am auzit tot mai mult în ultima vreme și care a închegat deja și o comunitate în jurul lui.

Cum a pornit totul?

Am vrut să organizez un târg care să aducă laolaltă oameni ca mine.

Dar sunt multe târguri care au început și n-au avut continuitate...

Sigur, dar mie îmi place să perseverez. Am vrut să avem un târg pentru cei care chiar fac produsele, nu pentru intermediari sau buticuri. Prima ediție a fost mai mult o încercare de o zi, dar am văzut că există interes, am reușit să o umplu cu expozanți și am avut 350 de vizitatori, fapt care m-a încurajat să merg mai departe. De la început am folosit ca spațiu Casa Universitarilor, nu foarte cunoscută la acea vreme, dar care ulterior s-a confirmat ca loc bun și pentru alte evenimente. Curtea este foarte generoasă și o folosim la edițiile de primăvară și vară.

Ce periodicitate are târgul?

Bounty Fair este lunar, cu excepția lui ianuarie, pentru că vine după sărbătorile de iarnă, când lumea nu prea mai are bani, și în august, când este prea cald.

Câți expozanți ați avut până acum?

În toți acești ani am colaborat cu peste 600 de branduri din România. Parte din conceptul nostru este să nu avem două ediții la fel și să încercăm să aducem tot timpul branduri și produse noi. Pentru noi Bounty Fair este o misiune, aceea de a populariza artiștii și de a le arăta oamenilor că obiectele lucrate manual sau după un design propriu sunt cu adevărat valoroase și speciale. Vrem să-i obișnuim să îmbrățișeze acest concept.

Păstrezi elementul de noutate permanentă. Au început să vină și designerii spre tine?

Da, chiar am format o comunitate, majoritatea au legat prietenii datorită târgului, ceea ce mă bucură.

Prin ce te diferențiezi? Știu că mai sunt câteva târguri pe piață care promovează designul local precum Dichisar sau V for Vintage…

Cred că V for Vintage merge pe un stil nonconformist, vine cu oferte care se adresează unei femei fashion conscious, pe când noi mergem pe ideea de a oferi haine și bijuterii unei femei moderne, dar cu atribuții normale, vrem să avem produse accesibile ca prețuri și ca stil.

Tu faci selecția expozanților, am văzut că există un echilibru între haine, bijuterii, dar și obiecte de decorațiuni, ceramică etc.

Facem o preselecție după un stil pe care ni l-am format și perfectat de-a lungul timpului, creștem și noi odată cu târgul. Vedem ce oameni vin, ce se cumpără mai mult și facem schimbări și îmbunătățiri în concordanță cu toate aceste informații. Vrem să oferim diversitate, să avem o ofertă cât mai bogată, astfel încât dacă o clientă crede că are deja prea multe haine, să nu fie dezamăgită și să-și găsească o pereche de cercei, să zicem. Totuși, pe fiecare categorie de produse, avem un număr limitat, ca să existe un echilibru. Avem și câteva standuri cu produse pentru copii, pentru că un alt target al nostru sunt femeile cu copii între trei și zece ani. Tocmai de aceea am dat startul unei zone de ateliere. La fel, bijuteriile sunt pe categorii, fie din argint, pietre semiprețioase, ceramică, perle, apoi urmează obiectele de décor în funcție de perioadă: aranjamente florale, tablouri, mici figurine decorative. În plus, avem și produse alimentare precum Butoiul cu înghețată sau Mama Pan, un proiect social cu pâine sănătoasă sau mici producători locali de dulceață.

Cum ai gândit atelierele creative, care este targetul lor?

Conceptul a fost gândit inițial ca ateliere pentru adulți, voiam să promovăm nu doar ce poți să-ți cumperi, ci și ce poți să-ți faci: să personalizezi o brățară, să-ți faci un colier, să înveți diverse tehnici creative. Dar din experiența noastră, adulții sunt mai reținuți în a fi învățați, le este frică că nu o să le iasă bine, că nu au talent. De aceea atelierele noastre erau destul de goale, în ciuda prețurilor modice de participare. Astfel am dat startul atelierelor pentru copii, pentru că ei sunt mai dornici să experimenteze, și așa am observat că aducem și părinții mai aproape, sub pretextul că fac o activitate împreună cu copilul. În plus, este și o modalitate prin care mama poate să lase copilul să aibă o activitate interesantă până când vizitează târgul.

Aveți și ediții tematice?

Sigur, de Crăciun, Mărțișor și Ziua Femeii sau de Dragobete, când chiar am avut o ediție foarte căutată, cu toate că am avut emoții. Noi promovăm branduri românești, de aceea ni se pare important să promovăm și sărbători românești. Nu facem nimic de Halloween, de exemplu. Avem și o ediție de Florii, când mergem pe ideea de cadouri, însă nu se limitează la ornamente, ci cuprinde și lucruri practice, cum ar fi o haină sau o pereche de cercei, lucruri pe care unei femei i-ar plăcea să le poarte.

Cum ți se pare oferta designerilor de îmbrăcăminte, au evoluat în acești ani?

Da, sunt câțiva cu care am lucrat de la început și care au făcut schimbări pozitive, plecând mai ales de la faptul că oamenii pun acum mult preț pe calitate, pe croială, deci și-au perfecționat tiparele și stilul în funcție de cerere. Ca exemple în acest sens sunt La Bernadette, Maison Ilia sau ateliere care personalizează haine precum Atelier M, Karuselo și alții. Ei nu concurează între ei, ci cu produsele de serie, din malluri, care merg pe ofertă bogată și prețuri mici.

Care au fost cele mai bune ediții, câți vizitatori ați avut?

Cele mai bune ediții au fost cele organizate în curtea Casei Universitarilor, cu peste 1.800 de vizitatori. Iar cea mai bună lună este martie, cu ediția de Mărțișor, când oamenii vor altceva decât produsele ieftine de la tarabe. Am observat că bărbații preferă să cumpere10 mărțișoare mai scumpe pe care să le ofere unor femei speciale din viața lor decât 50 de mărțișoare ieftine.

Cum vezi Bounty Fair crescând, ca număr de participanți, ca varietate? Vei merge în continuare pe formula de până acum?

Vom merge în continuare pe conceptul căutării de branduri noi care să aducă prospețime, asta e foarte important pentru noi. Îl văd crescând prin colaborarea cu branduri tot mai renumite pe design de produs și ne dorim ca edițiile pe care le pregătim să fie tot mai vizitate.