Moda portugheză încălzește Lisabona și Porto

După New York, Londra, Milano și Paris, designerii portughezi s-au întors acasă, la Portugal Fashion Week, pentru a dezvălui tendințele viitorului sezon cald. Cele 30 de show-uri au avut loc în Lisabona (14 octombrie) și Porto (19, 20 și 21 octombrie), în șase spații diferite. Modă de designer, creații ale tinerilor, ready to wear, haute couture, croitorie și încălțăminte au fost elementele acestei sărbători a modei portugheze, de care s-au bucurat aproximativ 25 de mii de persoane.

După câteva săptămâni petrecute anul acesta în Portugalia, recunosc că mi-e mai ușor să rezonez cu spiritul și căldura locului și mai ales a oamenilor săi. Tărâm al exploratorilor, în permanență bătut de vânturi, mi se pare că țara asta seamănă cu o femeie plină de viață, dar onestă, fără capriciul italian sau sofisticarea franțuzească. La fel și moda portugheză, nu e niciodată sumbră sau prea greu de descifrat, ci se dezvăluie cu lejeritate și cu emoție, întocmai ca un fado cântat cu patos.

Ediția 41 a Portugal Fashion a început cu prezentarea designerilor João Branco și Luís Sanchez de la Storytailors, cu noua lor colecție “Palindrome”. Mai apoi, a continuat pe malul râului, cu cinci show-uri importante: Pedro Pedro, TM Collection by Teresa Martins, Carlos Gil, Luís Onofre și Alves/Gonçalves. Ca întotdeauna, calendarul oficial a cuprins și platforma Bloom, dedicată tinerilor designeri. Evenimentul a avut loc într-un spațiu inedit, la Muzeul Tramvaielor, unde au expus creatori tineri precum Inês Torcato, David Catalán, Olimpia Davide și Beatriz Bettencourt.

Ediția aceasta a cuprins o mare varietate de propuneri, de la modă de designer până la liniile cele mai comerciale din industria vestimentației, fără a uita de prospețimea tinerilor designeri. Diversitatea prezentărilor reflectă dinamica, versatilitatea și modernitatea modei portugheze și a sectorului său textil, care continuă să-și facă cunoscută amprenta pe plan internațional, atât prin colecții de podium, cât și prin exporturi de masă.

Tot în cadrul PFW au expus și designeri cu notorietate precum Alexandra Moura, Hugo Costa, Katty Xiomara și Miguel Vieira, care au fost sprijiniți de Asociația națională a tinerilor antreprenori (ANJE) să participe pe podiumurile celor mai importante săptămâni de modă internaționale.

În frumoasa clădire a Vămii portugheze a avut loc un maraton de opt colecții pentru sezonul SS 2018, printre care și designeri cu care ne-am mai întâlnit precum Carla Pontes, Estelita Mendonça, Hugo Costa și Susana Bettencourt. Carla Pontes explorează volume, culori și detalii într-o colecție cu influențe etnice, Estelita Mendonça surprinde cu propunerile sale îndrăznețe, urbane, în timp ce noua colecție a Susanei Bettencourt face referire la uniformele de aviație din anii 1970. Hugo Costa s-a inspirat din tribul nomad Moken (Arhipelagul Mergui), creând o linie minimalistă în culori îndrăznețe.

În cea de-a treia zi de show, Júlio Torcato a combinat linii de croitorie clasică cu materiale din lumea sportului. Folosind mătase și tafta, Diogo Miranda a creat mâneci exagerate, volane, funde voluminoase și decolteuri pentru sezonul cald. Intitulată “7 women plus 1”, colecția Anabelei Baldaque se remarcă prin printuri, tăieturi neobișnuite și siluete alungite. Sărbătorind 30 de ani de activitate, Miguel Vieira explorează jocuri de volume între foarte strâns și oversized, cu elemente sporty.

În ultima zi de spectacole, Katty Xiomara a surprins cu o colecție care combină moda cu arta stradală. Și locul ales pentru spectacol a fost neașteptat: vechiul abator industrial din Porto, care va fi transformat într-un Muzeu al Industriei și va avea o zonă dedicată artei contemporane. În acest spațiu auster și ponosit, designerul de origine venezueleană a prezentat o colecție inspirată de o călătorie ciudată: purtată de briza din Caraibe, o parașută aterizează în deceniul art deco din Miami Beach în anii 1960. Formele libere, simple au marcat show-ul lui Katty Xiomara.

Un alt spațiu nou pentru PFW a fost Cais Novo, din Ribeira, unde Luis Buchinho a dezvăluit o colecție puternic influențată de sport. Buchinho vede o vară ușoară, cu amprente expresive care formează siluete lungi și libere. Abundă culorile luminoase (nuanțe pastelate de verde acvatic, roz și albastru), cu câteva tușe de culori calde (căpșune și corai). Există, de asemenea, elemente grafice în negru, alb și galben fluorescent. Modelele decorative din anii 1960 și 1970, reinterpretate liber, sunt elementele de bază ale colecției.

La Vama din Porto, Nuno Baltazar a făcut impresie cu eleganța extremă a colecției sale. La Alexandra Moura se disting detalii subtile, romantice, într-un ansamblu high-tech. Inspirată de deteriorarea interioarelor palatelor portugheze din secolul al XVIII-lea, precum și de hainele purtate la acea vreme, colecția “Within the time within” are forme frapante, uneori supradimensionate, care creează contraste în siluetă, combinate cu fermoare și buzunare pentru a crea look-uri statement cu note iconice.

Printre ultimele show-uri, Pé de Chumbo a prezentat o colecție în care domnește aspectul casual și relaxat al brandului, dar cu o aură clasică. Șase branduri de încălțăminte au demonstrat dinamica acestui sector cu mare tradiție, iar Lion of Porches a propus o linie sport, bogată în culori, cu modele elegante și materiale fine. Tot țesături luxoase și mătase brodată am regăsit și la Micaela Oliveira, care propune o colecție couture în culori vibrante. Într-un spectacol realizat cu ​​sprijinul asociației de afaceri a sectorului (APICCAPS), brandurile Ambitios, Dkode, Fly London, J. Reinaldo, Nobrand și Rufel au tradus în colecțiile lor calitatea și sofisticarea încălțămintei portugheze.

50 de branduri promovate la brands Brand Up

La showroomul Brand Up, care a avut loc în paralel și ca o completare la show-urile de modă, au fost promovați 50 de expozanți. De data aceasta, evenimentul a preluat un concept mai larg, cuprinzând nu numai moda de designer și ready to wear, ci și încălțăminte, bijuterii și produse de lifestyle. Deschis publicului la Vama din Porto pe 20 și 21 octombrie, scopul a fost de a crește imaginea brandului de țară Made in Portugal și a fost destinat în principal buyerilor naționali și internaționali.

"Am dorit ca Brand Up să fie un mijloc de a promova Made in Portugal, mai degrabă decât un showroom de modă convențional", a declarat Adelino Costa Matos, președintele ANJE. "În prezent, moda are un caracter multidimensional și o natură multifațetată, care include o mare varietate de produse. Multe dintre acestea au ajuns la excelență în Portugalia și sunt competitive pe plan internațional. De aceea, este logic ca sub eticheta Made in Portugal să se promoveze îmbrăcămintea și parfumurile, încălțămintea și vinul, bijuteriile și articolele din piele", a continuat el.

Printre cei 50 de expozanți s-au numărat 15 designeri și branduri de bijuterii, 10 branduri de încălțăminte și patru de lifestyle (genți, vin, ochelari și parfumuri), precum și 12 mărci de îmbrăcăminte, șase tineri designeri de la Bloom și trei studenți ai școlilor de modă (MODATEX, Institutul Superior de Artă și Design ESAD - Matosinhos și Institutul Superior de Arte Aplicate al Institutului Politehnic Castelo Branco).