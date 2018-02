Când „ieftin” înseamnă „scump”

După o experiență extinsă în producție și în vânzări, Vasile Nistor, managerul Monovis, a ales cea de-a doua variantă, iar acum compania sa oferă produse de top și soluții diversificate confecționerilor din toată țara. Mai mult, oferta Monovis acoperă în prezent și domenii adiacente precum tricotajele, încălțămintea, mobilierul, automotivele și altele. Vasile Nistor creionează pentru Dialog Textil câteva tendințe de bun augur pentru piața noastră: tot mai mulți producători aleg să investească în tehnologie de ultimă generație, pentru o economie energie și resurse, și apar tot mai mulți antreprenori tineri.

Monovis oferă în momentul de faţă un portofoliu extins de produse, de la maşini de cusut la sisteme de croit. Cu ce produse aţi început afacerea şi cum s-a extins?

Într-adevăr, Monovis oferă în prezent toată gama de produse pentru industria de confecții și parțial pentru cele de tricotaje, încălțăminte, marochinărie, mobilă tapițată, decorațiuni și interioare, automotive și textile tehnice. La bază sunt inginer textilist, iar după 14 ani de producție am lucrat patru ani ca director de vânzări al unei firme de top de pe piața românească la acea vreme (Gematex). Apoi m-am reîntors în producție, într-o companie în care eram actionar minoritar, dar la scurt timp au început să curgă solicitările de a continua activitatea anterioară din partea unor firme ale căror produse le vândusem pe piața românească, ca și a multor firme concurente și clienți. Constatând că activitatea mea anterioară nu a trecut neobservată, am căpătat doza necesară de încredere încât la sfârșitul anului 2003 am acceptat oferta Lectra, lider mondial în domeniul sistemelor CAD-CAM, de a începe o colaborare ca agent oficial de vânzări prin firma proprie, pentru piața românească. Concomitent, Lectra și-a deschis tot la Cluj Napoca propria filială pentru România, practic un unicat în politica firmei să aibă într-o țară și filială proprie, și agent de vânzări independent.

Au urmat 12 ani de colaborare fructuoasă cu Lectra, materializați prin creșterea continuă a numărului de clienți, precum și a produselor și serviciilor oferite.

Odată începută aceasta colaborare, la solicitarea multor firme și cu încurajarea partenerului Lectra, extinderea portofoliului a venit de la sine. Am început la scurt timp o colaborare cu grupul Veit, cu renumitele branduri Veit, Kannegiesser, Brisay, apoi am început colaborarea care continuă și azi cu producătorul de mașini de cusut Durkopp Adler, apoi Pegasus, Groz Beckert, Brighi etc., până am acoperit toata gama de mașini necesară dotării confecționerilor. Apoi am început să abordăm segmente noi de piață, făcându-ne cunoscuți și în domeniul producției de încălțăminte, mobilă tapițată, textile tehnice, automotive. Pașii următori au fost extinderea portofoliului de produse. Dacă la început baza erau mașinile, a urmat și vânzarea de accesorii, dispozitive, piese de schimb și consumabile. Apoi am început să căutăm colaboratori în diverse zone ale țării, lucru foarte eficient pentru toate parțile implicate. Nimeni nu își mai permite să susțina o organigramă supraîncărcată în condițiile de piață actuale.

Trebuie să menționez că am oferit și oferim numai produse de calitate și tehnicitate ridicată. Dacă noi nu avem în programul nostru mașini pentru anumite operații, apelăm la colegii noștri „concurenți” de la Juki și Brother, nu recomandăm niciodată mașini a căror principală calitate este prețul scăzut. Concurența este absolut necesară, dar respectul dintre noi nu are voie să lipsească!

Intenționați să extindeți gama de produse și servicii oferite? Dacă da, cu ce tip de produse?

Cred că este o obligație continuă să fii atent la pulsul pieții și să diversifici oferta conform noilor cerințe care apar. Dacă la mașini trebuie să prezinți noile versiuni apărute, trebuie să ai tot timpul noutăți și pentru partea de accesorii și consumabile.

Care este partea din businessul Monovis cu cea mai mare creştere în ultimii ani?

Sistemele CAD-CAM domină în continuare, iar experiența noastră în dotarea cu utilaje pentru sălile de croit pe piața româneasca este la un nivel ridicat. Chiar dacă ofeream toata gama de mașini, ani în șir eram identificati cu Lectra, mai nou cu IMA. O creștere substanțială se înregistrează la vânzarea mașinilor de cusut automate de înaltă productivitate și calitate produse de Durkopp Adler, acum în același concern cu Pfaff, Beisler și KSL. Produsele Durkopp Adler și IMA au avut cele mai mari creșteri în ultimii trei ani. Din alt punct de vedere, au crescut vânzările către firme mici, care în numar din ce în ce mai mare doresc produse de înaltă calitate! Acesta este un semn bun pentru piața românească.

Unde vedeţi potenţialul de dezvoltare pentru următorii ani, ce echipamente şi utilaje vor fi din ce în ce mai căutate? Cât de importante sunt retehnologizarea şi automatizarea de care se vorbește atât de mult?

Deja se simte un nou val de retehnologizare pornit de firmele care au început primul val de retehnologizare acum 15 - 20 ani. Sunt companii care vor să fie mereu „la zi” cu tehnologia! Cred că se vor vinde foarte bine utilajele hi-tech: automatele de coasere, prese și roboți de finisat, mașini automate de șpănuit și croit, precum și software de înaltă eficiență, sisteme 3D și Made To Measure, softuri de organizare a producției și a activităților adiacente. Sunt căutate mașinile care înglobează cea mai înaltă tehnologie! Acum chiar contează economia de energie, productivitatea mașinii, plus valoarea pe care o aduce mașina! Cine nu are productivitate și produse de înaltă calitate, nu va rezista pe piață! Este din ce în ce mai evident că „ieftin” înseamnă „scump”.

Distribuiţi regional sau naţional?

Am început direct ca distribuitor național și am continuat pe aceeași linie. Chiar dacă Monovis este în esență o firmă mică, clienții noștri sunt peste tot în țară. Ne extindem portofoliul de clienți încontinuu și majoritatea lor sunt firme de top pe piața românească! În ciuda scăderii drastice a numărului de firme și de angajați din industria de confecții, există încă suficient potențial pentru vânzătorii de utilaje de calitate!

Puteți face o comparație între industria românească de acum și cea de la începutul afacerii Monovis? Ce credeți că s-a schimbat fundamental?

Aveți dreptate, au avut loc schimbări fundamentale. La început, industria textilă era principalul exportator al economiei românești. Treptat, unele industrii au dispărut total, au apărut industrii noi, cum ar fi sectorul automotive, textile tehnice, s-a dezvoltat într-un ritm foarte ridicat IT-ul, industria mobilei tapițate, au aparut sute de hipermarketuri. Forța de muncă a migrat fie spre noile sectoare, fie, din păcate, în afara țării. Astfel, atât numărul de firme, cât și cel de angajați din industria textilă au scăzut drastic. Dacă la începutul activității nu prea aveam timp fizic să vizităm firmele cu 200-300 de angajați, astăzi când întâlnim una cu 100 de angajați putem spune fără să greșim că este una de dimensiuni mari pentru industria textilă actuală.

De curând Monovis a devenit partenerul distribuitor al IMA, producătorul italian de sisteme pentru sala de croit. Piața sistemelor CAD-CAM este extrem de competitivă, care credeți că sunt avantajele sistemelor IMA și ce anume vă diferențiază?

IMA este o firmă din nordul Italiei, între Brescia și Bergamo, membră a cunoscutului grup MACPI, cel mai mare producător de utilaje textile pentru finisare (termocolat, călcat, presat, bonding) din Italia. IMA are cea mai completă ofertă de mașini și dispozitive auxiliare pentru sala de croit. Produc o mare gamă de ridicători de baloți, cu sau fără magazie de alimentare, gama completă de mașini de șpănuit până la lățimea de 3,40 m utili, pentru toate tipurile de șpănuiri posibile, toata gama de mese de șpanuit (standard, cu conveyor, cu perna de aer, cu ace), mese de transfer, mese de relaxare, dispozitive speciale de pliere, derulare, care se monteaza ușor pe masina de șpănuit, diferite mașini de croit multistrat cu înălțimea șpanului dupa vacuumare între 2 și 10 cm, diferite lungimi și lățimi, softuri CAD, digitizor fix și mobil, plottere cu jet de cerneală și plotter-cutter.

Au început să producă mașini de șpănuit, iar ulterior mașini de croit automate, aflate în acest moment la a patra generație!

Trebuie să menționez că începutul colaborării mele cu IMA a fost un „pariu” personal! După ce m-am documentat foarte bine, zic eu acum, inclusiv prin vizitarea mai multor producători de renume din Italia, am decis să aleg colaborarea cu IMA și se pare că astfel am câștigat „pariul”! Deși nu au avut niciodată distribuitor în România, IMA era binecunoscută pe piață pentru mașinile de șpanuit (sunt peste 100 de bucăți pe piața noastră), mai puțin pentru cele de croit. Am reușit împreună cu IMA, o companie foarte deschisă la nou și la nevoile clientului, ca în numai doi ani să avem rezultate spectaculoase, care continuă să să îmbunătățească! Mașinile sunt produse în întregime în nordul Italiei și îmbină cele mai noi și avansate tehnologii, ceea ce le oferă o înaltă fiabilitate.

Ceea ce le diferențiază este îmbinarea propriei tehnologii cu cele mai bune tehnologii de pe piață în domeniile lor, cum ar fi Siemens pentru turbina de vacuum, Mitsubishi pentru motoarele fără perii etc. Au renunțat la așa-zisul „patriotism local” italian pentru a realiza niște masini performante. Au dezvoltat mașinile cu cel mai redus consum energetic de pe piață, au tipizat scheletul mașinii de croit pentru a putea schimba la nevoie capetele de tăiere cu înălțimi de tăiere diferite, meniuri în diverse limbi, inclusiv în limba română. Oferă o diversitate de soluții pentru sălile de croit, un raport excelent preț-calitate, costuri reduse de exploatare, meniuri inteligente proactive în utilizarea mașinilor, autodiagnosticare și diagnosticare de la distanță, avantajele soluțiilor unice și multiple la mașinile de șpănuit, call center în limba română etc.

Industria textilă românească a dovedit că se poate reinventa în condiții dificile. Care credeți că este principalul factor competitiv al industriei românești și care este principalul pericol la adresa sa?

Principalul factor competitiv este calitatea ridicată a produselor, faptul că încă avem oameni foarte bine pregătiți și, nu în ultimul rând, dotările tehnice ridicate pe care le au și spre care tind din ce în ce mai multe firme românești.

Principalul pericol este acutizarea problemei legată de lipsa forței de muncă în general și a celei calificate în special. Nu vine nimic din urmă, au dispărut școlile profesionale de profil. Poate că ar fi cazul ca guvernele noastre să se revanșeze față de această industrie care a dus greul economiei românești atâția ani, inclusiv pe vremea comunismului! Poate se găsește o soluție, ca și în cazul IT-ului, pentru salvarea acestei industrii. Dar ca să avem, totuși, un final optimist, un fenomen îmbucurător este faptul că tot mai mulți tineri încep mici afaceri în acest domeniu. M-au căutat foarte mulți pentru a se interesa sau pentru a-mi cere sfatul. Unii și-au început investiția deja. Să sperăm că prin ei se va educa și consumatorul român în așa fel încât să prefere în mod conștient produse textile “Made in Romania”. Această industrie ar putea fi viabilă pe mai departe și cu firme mai mici dotate cu tehnologie ridicată. Chiar și eu, fiul unei croitorese de costume populare (“saboița satului”) din Maramuresul natal, cu multi ingineri textiliști în familie (soție, frate, unchi, verișori și foarte mulți prieteni), mă gândesc să investesc într-o unitate de producție. Industria textilă românească trebuie să continue!

DATE BIBLIOGRAFICE:

Născut 12-02-1960, Leordina, Maramureș

1979 –Liceul Dragoș Vodă Sighetu Marmației, matematică-fizică

1985 –Facultatea de Tehnologia și Chimia Textilelor Iași

1985-1999 – CLUJANA Cluj Napoca

1999-2003 – GEMATEX

2003 - MONOVIS