Haine cu Cireshe la urechi

Recent am descoperit o altă mămică frumoasă care face modă pentru copii. Natalia Știrbul este din Chișinău, dar întâmplarea fericită a făcut să vină la un târg din București cu hăinuțele sale. Atât de frumoase, că n-am putut trece indiferentă pe lângă ele. Mi le-aș fi dorit pentru mine.

Colecțiile sale au nume de povești sau personaje fermecate, iar execuția lor este impecabilă. Culorile sunt blânde și calde, materialele de calitate, plus aspectul etic care contează tot mai mult pentru clientul mileniului trei, toate acestea fac diferența pentru Cireshel, brandul Nataliei.

Probabil că firea sa copilăroasă a împins-o către moda pentru cei mici. Privind-o, n-ai crede că a trecut de vremea adolescenței, dar Natalia are doi copii. A absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova, cu licența în Design vestimentar, iar de câțiva ani muncește la Cireshel, brandul pe care-l crește odată cu copiii săi.

Care este povestea ta, cum de te-ai apucat să faci modă pentru copii?

Povestea mea nu a avut un început bine definit, mereu am fost o fire mai copilăroasă, lucrurile s-au aranjat de la sine. Evident că am făcut studii în domeniu și am o bază care m-a ajutat mult să îmi transform ideile în creații.

Când ai început brandul Cireshel? Care au fost cele mai mari greutăți?

Brandul Cireshel a pornit în momentul când a apărut primul copilaș în familia noastră. Nu pot spune că am avut greutăți, ci doar etape care trebuia depășite, la fel cum ar fi să urci pe un munte pas cu pas. Sigur, sunt situații mai dificile care mă opresc sau îmi mai taie din aripi, dar nu pentru mult timp, prefer să-mi propun scopuri pe care să le ating.

Crezi că mai este loc pe piață pentru branduri mici, cu personalitate?

Sunt sigură că brandurile cu caracter și personalitate vor avea mereu un loc sub soare. Eu întotdeauna m-am străduit să merg pe o undă mai lină, la fel cum ar pluti o bărcuță în ocean. Da, desigur că mai e loc și pentru mine.

Te-ai făcut cunoscută, unde vinzi?

Încerc să mă extind și să creez aceste hăinuțe pentru oameni care înțeleg finețea și rafinamentul, nu am o geografie clară a vânzărilor, am clienți peste tot în lume.

Prin ce se diferențiază hainele făcute de tine, stil, concept, materiale etc.?

Prin faptul că toate fibrele sunt naturale, lucrul manual, cu broderie manuală și croială comodă. O hăinuță marca Cireshel poartă în sine o istorioară, o poveste care poate fi păstrată și transmisă din generații în generații. Hăinuțele sunt create cu multă grijă și atenție, iar mesajele pe care le transmit sunt: “Te vei simți copil din nou”, ,,copiii să rămână copii”. Iar pentru părinți: “Cine ți-a spus să crești”.

Te-ai gândit să treci și la haine pentru femei sau ți se pare o piață prea competitivă?

Nu, de ce? Mereu am confecționat haine și pentru mămici, doar că individual sau în serie mică.

Ce-ți dorești pentru brandul tău?

În prezent activăm în Moldova, dar în timpul apropiat vrem să ne extindem și în afara țării. Prima țintă e România, după care, desigur, Bătrânul Continent și SUA, unde, apropo, am livrat deja o colecție în parteneriat cu o familie tânără.