Producție de nasturi lângă Ruse

Primul lucru pe care-l observi când intri pe site-ul Meo Buttons, fabrica de nasturi din Bulgaria, este că are o variantă în limba română. Ceea ce înseamnă că piața noastră contează pentru ei. La fel ca în turism, bulgarii înțeleg foarte bine care le este interesul și acționează în consecință.

Dar Meo Buttons nu este o investiție bulgărească. Numele lui Mehmed Ahmed, directorul fabricii, e primul indiciu. Investiția a presupus 1,5 milioane de euro, iar fabrica este amplasată într-o clădire modernă, de 6.000 de metri pătrați, în apropiere de Ruse. Compania a început să producă nasturi în Bulgaria din 2012, iar înainte era distribuitorul unei fabrici turcești pe această piață. Pe lângă nasturi, Meo Buttons oferă și materiale și accesorii pentru confecții. De ce era nevoie de o fabrică în Bulgaria? Simplu, pentru o livrare mai rapidă către zonele manufacturiere, pentru că țara este membră a UE și pentru că încă poate oferi un raport preț/calitate bun.

De când produce Meo Buttons în Bulgaria și care este legătura cu Turcia?

Am început să producem nasturi și accesorii în Bulgaria din 2012, înainte eram distribuitorii unei fabrici de nasturi din Turcia. Am pornit producția în Bulgaria deoarece am crezut că există potențialul dezvoltării unui brand pe această piață. Am cumpărat întreg echipamentul de la o fabrică grecească aflată în faliment, tot din Bulgaria, dar cu proprietari greci. Am avut posibilitatea să dăm startul propriei noastre producții într-o clădire nouă și modernă din orașul Dve Moghili, aflat la 80 de kilometri de București.

Cine sunt clienții dv., fabrici bulgărești care lucrează pentru export sau retaileri locali?

Colaborăm cu diverși clienți, avem companii care lucrează doar 100 de cămăși pe lună, dar și branduri cunoscute pe plan internațional. Principalii noștri clienți sunt din Bulgaria, România, Grecia, Italia și Macedonia.

Cu cine colaborați din România?

Avem clienți foarte buni în România și ne este ușor să lucrăm cu ei deoarece avem avantajul amplasării în apropierea graniței. Firmele de curierat bulgărești livrează produsele de pe o zi pe alta, la prețuri foarte rezonabile. Dintre firmele românești aș putea enumera Euroconf, Moda Trim sau Prym Fashion.

Cum vă merg vânzările, sunteți pe un trend ascendent?

Fiind o fabrică nouă, fiecare an este mai bun decât precedentul. Clienții noștri au încredere în noi, pentru că suntem atenți să facem ceea ce promitem și în termenul pe care îl promitem.

Care sunt principalele produse pe care le realizați, ce vindeți cel mai bine?

Nasturii din poliester au fost dintotdeauna cel mai bine vânduți nasturi, nu doar în cazul nostru, ci în general în toate fabricile de nasturi. Cu toate acestea, noi vindem în cantități bune și nasturi din metal, corozo, sidef și din corn de bivol. Dar pe lângă aceștia, avem și nasturi din lemn, nucă de cocos și alții. Doar pentru nasturii din metal ne bazăm pe producția din Turcia.

Faceți și personalizare de nasturi pentru clienți?

Sigur, avem propriile utilaje laser cu care gravăm nasturii și fabricăm și mostre pentru clienți.

Ce tendințe ați observat pe piața accesoriilor? Care ar fi principalele provocări?

Cel mai mare pericol și slăbiciune este prețul, ca în orice industrie. Noi suntem amplasați în Bulgaria, dar clienții caută prețuri de China, iar asta este imposibil pentru o țară europeană, fie ea și din zona balcanilor.