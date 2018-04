De la materiale pentru copii la textile pentru casă

Absolventă a Utrecht School of Arts din Olanda, Mirel Piek și-a găsit drumul creativ în zona imprimării textilelor. Spirit tânăr, dinamică și deschisă, după cum le stă bine olandezelor, Mirel îmi explică de ce a ales acest parcurs profesional și ce-i aduce bucurie și inspirație.

Recunosc, am cunoscut-o pe Mirel din întâmplare. Mă pierdusem prin Heimtextil, târgul textilelor pentru casă, căutând standurile românești. Pentru prima dată în universul textilelor pentru casă, Mirel mi-a povestit că a început cu design de suprafețe mai întâi pentru colecții de modă pentru copii. Pasionată de imprimare, mi-a explicat că acel compromis pe care trebuie să-l facă orice designer când lucrează pentru un client nu este de fapt decât înțelegerea ADN-ului mărcii respective.

Mai întâi, cum ai ajuns să faci design de materiale?

Am studiat la Școala de Arte din Utrecht cu ceva timp în urmă (1990 – 1996). Am fost întotdeauna creativă, dar nu știam care-mi sunt punctele forte. În timpul anilor de studiu am descoperit departamentul de imprimare și m-am îndrăgostit de print și de designul de suprafețe.

Cu ce ai venit la Heimtextil, ești pentru prima dată aici?

Da, am vizitat târgul patru ani la rând, iar acum sunt pentru prima dată ca expozant în hala studiourilor de design. Am vrut să văd dacă este un eveniment interesant pentru mine. Mi-am prezentat compania, allesPiek, în ideea de a-mi vinde creațiile pentru segmentul de casă și decorațiuni interioare și de a găsi contacte pentru viitoare colaborări freelance.

Care ar fi clienții tăi principali?

Clienții mei pot fi companii care activează în zona decorațiunilor interioare și care au nevoie de ajutor pe partea de concept și design. Am discutat în timpul târgului cu câteva firme europene, în principal din Olanda, rămâne de văzut ce se va finaliza.

Ce poți să-mi spui despre experiența ta în lumea creativă, cum a fost până acum?

Plină de hopuri și peripeții, mai întâi lucrând pentru companii mari, iar apoi construindu-mi propriul business. Dar diferența este că acum pot să mă folosesc de modul meu de a gândi multidisciplinar și să fac schimbări de direcție dacă este necesar.

Ți s-a părut greu să găsești un teren comun în colaborarea cu clienții, să le accepți ideile?

Am lucrat în diverse companii înainte de a porni allesPiek. Astfel am învățat să colaborez, să muncesc împreună cu alți creativi și colegi din departamente diferite, precum cele de achiziții, vânzări sau marketing. Toată această experiență mă ajută mult acum, în munca cu clienții și în înțelegerea ideilor lor.

Care sunt cele mai recente proiecte ale tale?

Ultimul la care am lucrat a fost pentru o fundație (Stichting Duurzaam Energie Kantoor), unde m-am ocupat de creația unor paneluri de perete mari, cu caracteristici acustice. Voiau o reprezentare a mai multor companii sustenabile, care activează în domeniul energiei eoliene sau solare, industriei bio și automobilelor electrice. Le-am creat șase paneluri cu imagini de atmosferă, cu oameni care muncesc în industriile sustenabile. A fost interesant să vin cu șase povești colorate, dar m-au entuziasmat și aspectele tehnice ale proiectului. Îmi place când lucrez cu mai multe elemente, mi se pare mult mai captivant.