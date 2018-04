Pe când un hotel Gucci?

Nu mai miră pe nimeni că un brand de lux își extinde portofoliul de investiții în domenii care n-au de-a face cu moda. Doar vorbim de o promisiune de lifestyle, iar asta include, pe lângă vestimentație sau bijuterii, o mulțime de alte experiențe, inclusiv călătoriile.

Și dacă tot te îmbraci în lux, de ce n-ai dormi în lux? Segmentul milionarilor crește de la un an la altul, mai ales în Asia, iar unele case de modă au înțeles că există un apetit pentru tot ceea ce e “brănduit”. Primul care a spart gheața pare să fi fost Versace, cu hotelul său din Australia Palazzo Versace Queensland deschis în 2000. Între timp a urmat un altul în Dubai. Armani are două hoteluri, în Dubai și Milano, în timp ce Bulgari a anunțat că va deschide un nou hotel la Paris, într-una din cele mai exclusiviste zone din centru. Proprietatea va avea 76 de camere, majoritatea suite, un spa enorm pentru centrul Parisului (1.300 mp), restaurant și toate cele. Bulgari a deschis deja hoteluri în Milano, Londra, Bali, anul trecut în Beijing și Dubai, iar în acest an va urma un alt hotel în Shanghai, apoi în 2020 în Moscova. Bulgari are și restaurante în Tokio și Osaka. Am încercat, de curiozitate, și o simulare de rezervare: pentru hotelul din Milano prețul cazării pe noapte începe de la 940 de euro, cu mic dejun. În funcție de camera aleasă, oaspeții au parte și de transport cu limuzina și de asistență personalizată de shopping prin buticurile milaneze. Pentru decorarea interioarelor s-au folosit țesături italiene somptuoase de la Enzo degli Angiuoni, concepute și fabricate în Italia. Cum a ajuns Bulgari de la bijuterii la hoteluri, la fel și celebrul producător de ceasuri Hublot s-a asociat cu hotelul Atlantis by Giardino din Zurich, unde iubitorii de ceasuri au la dispoziție o cameră dedicată lor, cu mobilă la comandă Molteni, pereți acoperiți cu catifea, oglinzi în negru fumuriu și o mulțime de plușuri-accent. Dom Perignon are și el o cameră în InterContinental Amstel din Amsterdam, cu fotolii din piele, tapet din mătase texturată și decorată în tonuri de crem, roz, negru și argintiu. În London West Hollywood, penthouse-ul este inspirat de Vivienne Westwood, în timp ce resortul Four Seasons din Maui a împrumutat din estetica brandului Missoni. Textilele folosite la șezlonguri, dar și materialele decorative pentru pereți, mobilier și chiar candelabre sunt inspirate din ADN-ul brandului italian. Missoni a inspirat un hotel și în Edinburgh și un altul în Kuweit, care s-ar putea încadra la categoria „buget”, la 200 de euro/noapte. SO Sofitel Maurițius a colaborat cu Kenzo Takada pentru un set de perne, vaze, aranjamente florale și chiar veselă, în timp ce Christian Lacroix a conceput emblema, uniformele personalului și lounge-ul hotelului SO Sofitel Bangkok.

Diane von Fustenberg s-a implicat în redecorarea camerelor celebrului hotel The Claridge’s din Londra, care combină modele total diferite, o paletă de culori vibrante și o mulțime de stiluri și texturi, inclusiv pături din cașmir și cristale de Murano pentru o senzație luxoasă și confortabilă.

Și Karl Lagerfeld anunțase că va lansa primul hotel în Macau, dar din 2016 până acum nu s-a mișcat deloc. În schimb, a creat pentru Schlosshotel din Berlin interiorul suitei, pe care l-a decorat după gustul său.

Oricare ar fi motivele pentru care încearcă piața hotelieră, designerii transformă camera de hotel într-o lume aparte, alta decât cea de pe tripadvisor sau airbnb. Pentru că livrează pentru un public care dorește originalitate și lux și e dispus să plătească pentru asta. Mi-aș dori să văd cum s-ar exprima Gucci redesenând o cameră de hotel. Fără accesorii horror, sper.