Tineri cu experiență

De numele Simiz se leagă mai multe afaceri cu confecții în Focșani. Având o tradiție în domeniu transmisă din tată în fiu, familiei Simiz i-au mers bine lucrurile. Una dintre afaceri este Simiz Fashion, pornită de Silviu Simiz acum patru ani, care a avut un traseu pe creștere în ciuda deficitului de personal și a problemelor arhicunoscute din industrie. Numărul de angajați s-a triplat, se investește permanent în oameni, tehnologie și în creșterea unor clienți gata să plătească mai mult pentru servicii complete. În plus, tot la Simiz Fashion crește și brandul premium Inais, care promite și oferă unele dintre cele mai bune produse românești de serie de până acum. Despre cum a reușit să ajungă în acest punct și despre ceea ce va urma, discutăm cu Silviu Simiz, managerul Simiz Fashion.

Cum a început povestea Simiz Fashion?

Fondata în 2014, Simiz Fashion este o afacere de familie cu o tradiție în domeniul confecțiilor de peste 20 de ani, fiind înființată în urma divizării din Pandora Prod. Se poate spune că suntem tineri, dar cu experiență. Businessul a crescut treptat, de la 180 de angajați în 2014 la aproximativ 650 în prezent. În acest moment avem o capacitate de producție de 25.000-30.000 de unități pe lună. Am început de la CMT și am ajuns la FOB, oferind de la mostrare până la livrarea produsului finit: tipare și mostrare pornind de la schița inițială, gradarea tiparelor folosind tehnologia CAD, comenzi de țesături, accesorii… Nu ne-a fost ușor, clienții vedeau că suntem noi pe piață, de 2-3 ani, că suntem la început, dar noi aveam în spate o experiență de peste 20 de ani în acest domeniu.

Familia Simiz investește în Focșani de peste 20 de ani. Fabrica aceasta a fost ridicată de la zero de către tatăl meu, am preluat-o eu și fratele meu, iar în urma divizării am rămas doar eu aici. Vine din spate următoarea generație, fiul meu are 21 de ani și ar dori să lucreze în confecții, chiar dacă studiază altcevă în acest moment.

Cum ați ajuns la 650 de oameni în condițiile în care lumea se plânge de lipsă de personal?

Am reușit să avem un management bun al resurselor umane. Am mers pe principiul că oamenii aduc oameni, dar am beneficiat și de o conjunctură favorabilă, în zona noastră o fabrică destul de mare și puternică și-a schimbat acționarii, dar ne-am și format oameni. Am avut o politică de personal diferită de ceilalți, putem spune că am fost mai umani și că ne-am apropiat mai mult de ei. Iar lucrul acesta contează. Pe lângă segmentul de oameni mai vechi din firmă, care lucrează cu pasiune, am adus și forțe tinere. Din păcate, rutina este foarte mare în manufactura de confecții, dar cine este pasionat rămâne. Am crescut și salariile, iar la ora aceasta cred că avem cele mai bune salarii din confecții, dintotdeauna.

Este presiune și din partea altor angajatori din zonă?

Da, însă oamenii noștri, dacă pleacă, migrează către alte țări din Europa, evident nu în același domeniu din păcate. O parte se întorc.

Ce ne puteți spune despre clienții externi ai Simiz Fashion?

Pe palierul pe care ne situăm, ca nivel de calitate/preț, suntem buni, serioşi şi bine aşezați în piată. Ne dorim clienți stabili cu care să dezvoltăm relații de tradiție, în timp, nu de business pe termen scurt. Vrem parteneriate pentru că dacă clientul ne consideră doar furnizori nu este OK. Noi suntem o companie cu bune posibilități tehnice, care oferă calitate, punctualitate a livrărilor şi servicii bune. Clientii ne percep ca pe o firmă corectă şi de aceea nu există foarte multe comentarii referitoare la prețuri, pentru că se ştie că prețurile oferite de noi au în spate nişte argumente corecte. Simiz Fashion este încă în etapa în care caută clienți noi, pentru a trece într-o altă etapă de produs, mai dificil, mai competitiv. Ne dorim să evoluăm. Întotdeauna dorința trebuie să fie mai mare decât

putința. De aceea ne dorim să fim corecți față de client și față de noi și să facem o selecție atentă a clienților, din prisma posibilităților noastre actuale. În general, în fabricile de confecții e foartă multă presiune, iar oamenii sunt încruntați. Chiar un client de-al nostru își amintea zilele trecute câte fețe

luminoase a văzut în fabrică în timpul vizitei sale. Ne spunea că o haină lucrată de un om supărat va ieşi și ea suparată, chinuită.

Puteți să ne dați nume?

Clienții noştri sunt aceiaşi, în principal COS şi Massimo Dutti. Sunt cei mai mari clienți activi pe piața noastră, nu doar în cazul nostru, ci şi al celelaltor fabrici. Pe lângă ei, creştem şi alti clienti din Europa și America de Nord.

Pe lângă resurse umane investiți și în tehnologie?

Sigur, investim permanent în tehnologie. Crescând volumul producției în ultimii ani într-un mod accelerat, am ținut pasul și cu tehnologia. Am investit în utilaje de ultimă generație pentru croit, confecționat și finisat. Toate acestea pentru a le putea oferi clienților noștri un nivel ridicat de calitate, dar și pentru a crește eficiența. Secțiile noastre de producție sunt dotate cu sisteme de ventilație și iluminat moderne. Desigur, pe lângă investițiile în tehnologie și resurse umane, am alocat fonduri importante și pentru certificarea companiei cu standardul social SA 8000 care se concentrează pe atenția către angajații noștri și care confirmă alinierea la standarde de muncă de nivel internațional. Responsabilitatea față de mediu a fost de asemenea evidențiată prin alinierea companiei noastre cu standardul de mediu ISO 14001 și, nu în ultimul rând, a calității prin standardul de calitate ISO 9001.

Acum un an va pregăteați de lansarea brandului Inais. V-a mai pierit din entuziasm sau nu?

De entuziasm nu ducem lipsă. Suntem cu toții oameni optimiști, care văd partea plină a paharului. Primul an de Inais a fost un an "de probă”, în care ne-am dovedit că putem funcționa împreună în condiții foarte diferite de ce ne-am imaginat la început. Am înțeles și ce public avem, faptul că suntem bine poziționați, și că putem genera Iucruri la care nu ne așteptam la început. Am avut multe surprize plăcute și ne-am făcut mulți prieteni.

Cum au evoluat lucrurile în tot acest timp, ați încercat să vindeți și în afara site-ului?

Lucrurile au evoluat rapid. Noi trebuie să reușim să ținem pasul cu ele. Am vândut în afara site-ului, bineînțeles, la evenimentele create de noi, sau în magazine multibrand de designeri români. Am vândut în condiții surprinzătoare, când nu ne așteptam, sau nu am vândut foarte mult în alte situații în care ne-am fi așteptat. Tot acest proces este viu, relația brand-client este în formare și dezvoltare, și încercăm să învățăm din semnalele transmise de piață și de nișa pe care dorim să o coagulăm. Lucrăm la showroom, suntem în plină desfășurare de “ostilități” cu organizarea lui, cu siguranță

acela va fi momentul-cheie, când vom constata că putem accesa și alte canale de vânzare.

Care ar fi distribuția vânzărilor pe zone geografice. Ce tip de consumator are Inais?

Ați făcut vreun studiu?

Avem niște ministudii interne foarte utile pentru vânzări, ca să vedem încotro ne îndreptăm ca și

colecții, target, consumator. În ceea ce privește cumpărătorul, Bucureștiul și Focșaniul sunt puncte cheie, fiind orașele din care provenim. Era de așteptat să fie așa. Dar am fost plăcut surprinși de comenzi venite din afara țării, de la expați care au aflat de noi prin internet, din social media, iar unii dintre ei am observat că au început să comande constant, ceea ce ne bucură.

Cosumatorii Inais sunt exact cei pe care i-am avut în target de la început. Middle class, educați, consumatori de artă și de evenimente mondene, în legătură cu zona de business.

Știu că Inais aduce valoare adaugată nu doar prin design, ci și prin materiale și finisaje. Cu ce vă lăudați aici?

Încercăm să aducem valoare adăugată prin tot ceea ce facem. Inclusiv prin modul în care vindem, în pop up store-uri create de noi, cu identitatea noastră, prin poveștile pe care le creăm despre oamenii care ne poartă hainele, și da, sigur, mereu prin materiale. Nu lăsăm niciun material fără amprenta Inais. Nu veți găsi textura/finisajul/printul Inais, identic cu al nostru, în niciun alt loc. Multe materiale sunt transformate prin vopsire, efecte. Fiecare obiect devine foarte personal și vindem

"pictură pe haine" la preț de obiect de serie, ceea ce este foarte rar. Încercăm să găsim și să reinterpretăm tehnici de prelucrare consacrate denimului, dar pe multe alte materiale. Inventăm propriile "rețete". Iar denimul va rămâne sursa noastră nesecată de inspirație.