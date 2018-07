Designer talentat, caut producător cu viziune

Dragoș Dogaru face design grafic și de produs, dar interesele lui sunt mult mai diverse. Citește, cunoaște arhitectură, pictură, artă în general, dar îmi vorbește și despre influența unor reacții chimice din natură asupra unor pattern-uri din ultima sa colecție. Felul în care ne-am cunoscut a fost cumva atipic pentru că mi s-a prezentat singur. Nu se întâmplă frecvent, de obicei designerii nu par a fi atât de interesați să ia contact cu industria. Dimpotrivă: au fost cazuri în care au câștigat internshipuri pe la fabricile din țară și nu s-au prezentat...

Nu se poate spune nici că Dragoș are nevoie de cine știe ce publicitate: despre obiectele și proiectele sale s-a scris în Elle Decoration, Casa și grădina și multe alte publicații de profil. A făcut design de lămpi și de mobilier, unele patentate la OSIM, iar în ultima vreme a experimentat și cu textilele. A colaborat cu Frottierex pentru o linie de prosoape și a conceput o gamă de modele grafice și de design textil pe care a lansat-o anul trecut și care a fost selectată la Romanian Design Week, iar în septembrie 2018 la Paris Design Week - Now! le Off.

Inspirate din geometria curentului Bauhaus și elementele de art deco, ultimele sale propuneri ar putea avea aplicabilitate în zona decorațiunilor de interior, de la tapiserii la covoare, draperii, lenjerii de pat sau orice altceva. Colecția sa cuprinde șase modele - Art Deco, Bauhaus, Geometry, Fisheye, Chromosome și Le grand K, toate disponibile pentru proiecte de design textil, tapiserie și design de interior. Abia anul acesta, la un an și jumătate de la lansare, va imprima împreună cu Visualist, o platformă de promovare a designului autohton, câteva modele geometrice pe canapelele retailerului Everart.

Experiența comunicării cu producătorii de mobilă i-a dat senzația că aceștia nu sunt interesați nici să lanseze pe piață produse cu un design modern, nici să iasă din cutumele unui sistem învechit, bazat pe recomandări și relații. „Problema este că multe fabrici de lohn sunt rigide, iar client service-ul lor e total defectuos. Dacă inițial acceptă o idee, la a doua discuție încep să te amâne, apoi abia îți răspund la SMS, pentru ca în final să nu mai răspundă deloc.”

Dragoș ar vrea să dezvolte și o gamă de tricotaje textile, jachete, pulovere și obiecte de interior în parteneriat cu un producător local. Până acum însă, răspunsul de pe piață a fost cvasiinexistent. A încercat să facă niște mostre de cardiganuri la Tricotextil Brașov, însă a realizat că la noi fabricile nu înțeleg necesitatea de a avea colecții proprii și un concept bazat pe un design coerent, iar asta din cauză că marea parte a manufacturii este contractată pentru export. Din păcate, nici cei puțini care lucrează câte ceva pentru piața internă nu văd rostul designului, crezând că dacă se pricep la producție, se pricep la toate, inclusiv la creație și vânzare. De marketing nu mai vorbim, puțini știu cu ce se mănâncă. Dragoș s-a ambiționat să aibă o colaborare cu o fabrică care să poată dezvolta și un brand propriu. Dar pentru aceasta trebuie ca producția să fie susținută de fabrica respectivă. “Aceste pulovere s-ar putea vinde foarte bine. Dar cineva trebuie să bage banii în niște modele, mărimi, culori...” (D.D.)

În timp ce alți creativi, dezamăgiți de lipsa de perspective de pe piața românească, părăsesc țara, Dragoș încă mai crede în produsul conceput și fabricat la noi. Cu ajutorul Visualist, care susține și promovează o sumă de artiști locali, vom putea admira și mai multe produse gândite de el și de alți creativi autohtoni. Dar trebuie făcut și pasul următor, iar până când publicul nu va cumpăra toate produsele frumoase Made in Romania, degeaba umplem paginile revistelor...