Consumul de modă din România crește cu 18%

Consumul pieței de modă românești, conform surselor Eurostat, este de 2,38 miliarde de euro în 2018. Potrivit unui studiu realizat de MKOR Consulting, în ultimii ani evoluția consumului de modă a avut un puternic trend ascendent, de 16-18% pentru 2017-2018.

Calcularea acestei valori s-a făcut prin scăderea exporturilor din totalul producției și importurilor. În ce privește consumul, 91% din hainele care se cumpără pe piața noastră sunt importate.

Potrivit Corinei Cimpoca, fondatoarea MKOR Consulting, producția este pe un ușor trend descendent, de -1%. Anul trecut erau înregistrați la Registrul Comerțului peste 5.600 de producători în industria modei, după codul CAEN. Ca distribuție geografică, zona București-Ilfov e cel mai bogat reprezentată, dar și județele Botoșani, Vrancea, Prahova și Arad. “În ce privește diferența între producție și exporturi, exportăm aproape tot ce producem, mai precis 94%”, a declarat Corina Cimpoca în cadrul conferinței Fashion Route organizată de Wall Street. Și importurile sunt pe un puternic trend ascendent an de an. Anul 2016 a fost un an de vârf, cu o creștere de 21%, iar în ultimul an importurile s-au mai domolit puțin, dar rămân în jurul valorii de +10%. “Din structura importurilor, marea majoritate o reprezintă îmbrăcămintea, dar interesant este că 91% din consumul de fashion e reprezentat de importuri. Adică ceea ce producem exportăm, dar consumăm aproape totul din import, cu excepția acelei mici diferențe care reprezintă producție proprie”, punctează Corina Cimpoca.

Exporturile se mențin relativ constante în ultimii ani, și în acest an se așteaptă o evoluție pozitivă. Alina Bistreanu, director general al LPP România, consideră că piața de fashion este în creștere, iar factorii principali sunt creșterea consumului. “Lumea este mai relaxată, nu se mai gândește la criza economică, ci la a trăi momentul, iar asta se reflectă și în consum. Cred că exportăm mult, dar o parte din aceste produse se reîntorc în țară cu eticheta unui brand, pentru că românii consumă în general branduri consacrate, preferă să aibă încredere. De aceea trebuie ca și producătorii să crească notorietatea brandului, astfel încât clienții să fie mândri că au cumpărat acel brand.“

“În ce privește retailul de fashion, cifrele sunt mai mari deoarece vorbim despre alte marje, reselleri și alți jucători. Valoarea sa este de 4,14 miliarde de euro în 2018, o creștere de 16-18% în ultimii doi ani”, punctează fondatoarea MKOR Consulting.

În România activează aproape 19.000 de retaileri de fashion, dintre care un sfert (5.300) au capital străin și generează 64% din totalul cifrei de afaceri din piață. Principalii investitori de pe piața retailului de modă din România sunt China, cu aproape 2.000 de retaileri, Italia cu 800 și Turcia cu 600. Dar dacă facem un clasament în funcție de cifra de afaceri, principalii retaileri de pe piața noastră sunt H&M, Zara, Decathlon, C&A și Pepco.

Online-ul crește cu 20% pe an

Conform estimărilor MKOR Fashion, cifra de afaceri a pieței de modă online este de 258 de milioane de euro, în creștere cu 20% față de anul trecut.

A crescut de asemenea și numărul retailerilor de modă online din România, de la 500 anul trecut la aproximativ 700 anul acesta. Numărul reprezintă cam 10% din totalul retailerilor online de la noi. “Am întrebat consumatorii din ce magazine online își fac cumpărăturile de fashion și putem observa că H&M se află pe primul loc, dar apar în top 10 și branduri românești precum eMag sau FashionUp“, punctează Corina Cimpoca.

Totuși, online-ul mai are de câștigat cote de piață, de vreme ce marea majoritate a clienților preferă să facă shopping în malluri (80%), 30% stradal, 21% cumpără din magazine second-hand, iar 7% apelează la ateliere de croitorie și designeri. Raluca Radu, country manager al Answear, magazin online cu proprietari polonezi care are prezență și în România, declara că această creștere a pieței online denotă faptul că o mare parte din cumpărături se mută online, dar asta și pentru că lucrurile sunt încă la început. “Studiile arată că românii cumpără online în medie de opt ori pe an, dar periodicitatea este în creștere, odată ce aceștia prind curaj. Eu mă aștept la o dublare a pieței online până la finalul anului viitor”, a precizat Raluca Radu.

Frecvența shoppingului de fashion este în general de câteva ori pe lună, iar în mediul online mai degrabă la câteva luni. Bugetele alocate sunt în cazul magazinelor online sub 300 de lei, iar offline până în 500 de lei.

Raluca Radu a mai spus că “România este mai deschisă față de fashion și coșul mediu de shopping este mai mare decât în țările din jur, dar publicul din România nu este foarte deschis către brandurile românești“. Raluca a explicat că echipa Answear din România face mult lobby către cea din Polonia pentru a introduce branduri românești în portofoliu. “Problema este că ele nu au deloc awareness internațional, nici când vorbim de Nissa sau Musette. Antreprenorii români nu au suficient curaj, de aceea suntem colonizați de branduri internaționale cum este și H&M”, a explicat ea.

Brandurile românești nu au volume și nu-și construiesc brandingul

Alin Stanciu, fondatorul platformei FashionUp, a declarat că acum 4-5 ani pe FashionUp erau cam 80% producători români de talie mică. “Dar în toți acești ani noi am crescut, iar ei n-au reușit să crească deloc. Pe de o parte văd o problemă de volume, de care au nevoie ca să poată evolua, dar și de mentalitate. Cu câteva excepții notabile, eu nu am văzut producători care să știe să-și construiască partea de branding, să aibă o audiență online și offline. Vorbim de o lipsă de know how, dar și de incapacitatea lor de a angaja pe cineva specializat să facă asta. De aceea brandurile românești nu ajung afară, dar nici nu mai reușesc să țină aproape de competiția puternică din afară”, a punctat el.

Și Alin Stanciu se așteaptă la creșteri mai semnificative ale pieței online. “De la 258 de milioane de euro și până la 2,3 miliarde cât reprezintă întreaga piață este suficient loc de creștere, dar doar dacă vin și jucători noi din afară precum Zalando, care intră acum în Cehia. Altfel vom rămâne noi, care ne chinuim de 10 ani să creștem piața. Dar online-ul va avea în continuare 10-20% din totalul retailului.“ (A.S.)

Alina Bistreanu: “Vrem să lucrăm în România, dar nu sunt capacități suficient de mari”.

Ea a declarat că în acest moment, dacă grupul polonez și-ar dori să producă local, nu s-ar găsi capacități care să poată susține volumele pe care le solicită. “Noi am vrea să producem cât mai mult în Europa pentru a îmbunătăți experiența oferită clientului și a ajunge la el cât mai repede. Acum producem în principal în țările asiatice, dar pentru brandul Mojito mai bine de 12% se produce în Polonia. România este una dintre țintele noastre în ce privește producția, dar e dificil să găsim capacități pentru volumele noastre, iar asta și din cauza lipsei resursei umane.” Reprezentanta LPP România a adăugat că magazinele grupului primesc marfă nouă săptămânal și că există posibilitatea unui timp de maximum două săptămâni de la producție la raft.

În concluzie, piața de consum e în creștere, dar susținută de importuri. Cei mai puternici retaileri sunt străini, dar vestea bună este că în topul retailerilor și brandurilor online se află și nume românești.