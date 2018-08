Dare to dream

Dare to Rug este povestea a două prietene, Andreea Batros și Flavia Scînteanu, pasionate de design interior, de texturi și de rolul covorului ca piesă de bază în simbologia căminului. Le-am descoperit la Romanian Design Week, unde au expus o piesă splendidă, cu care s-ar putea mândri orice spațiu din lume. Au pornit businessul în 2015, având în spate experiența și contactele necesare din China și Italia, iar în prezent vând în țări din vestul Europei, dar și în China sau Israel.

Din păcate, nu au reușit să producă în România, din cauza stării precare a fabricilor de covoare care încă mai funcționează, dar vestea bună este că exportăm design, produse premium, nu doar manufactură. Povestea merge mai departe…

Cum ați pornit în această aventură? De unde pasiunea pentru covoare într-o perioadă în care toată lumea vrea să fie designer de haine?

Pasiunea pentru covoare derivă din pasiunea noastră comună pentru meșteșuguri și design. Am descoperit puterea covoarelor de a închega designul unui spațiu pe vremea când lucram ca designeri de interior și am creat covoare custom-made pentru multe proiecte. Am locuit și am lucrat pe continente diferite: Andreea în China, la Shanghai și Flavia în Italia, la Milano, ambele reprezentând niște culturi în care covoarele sunt foarte apreciate.

După mai multe modele imaginate de noi, am descoperit cât de importante sunt covoarele nu doar pentru estetica spațiului, cât și pentru sporirea confortului unei încăperi. Analizând reacția clienților la covoare, am realizat că acestea sunt mult mai căutate în alte țări, dar nu și în România. Dar știam totuși că pot fi atât de ofertante ca design. Și ne-am dat seama că asta poate fi o idee care merită explorată. De la idee până la primul design Dare to Rug nu a trecut mult. Aveam deja o fabrică testată și gândul să începem un business al nostru. Ne-am propus să revenim în România și să pornim Dare to Rug. Asta a fost în 2015. Am început cu prima noastră colecție, Romanian Moods.

Care este conceptul pe care se întemeiază Dare to Rug? De ce hand tufted?

Am ales să lucrăm covoarele cu o tehnică foarte bună pentru covoare dense, extrem de rezistente în timp și cu design foarte precis.

Folosim doar materiale naturale, ușor de întreținut și care îmbunătățesc calitatea aerului și a sunetului din încăpere, de aceea lucrăm cu lână din Noua Zeelandă, care este cea mai bună pentru tehnica hand-tufted pentru că are culoarea și rezistența perfecte pentru a fi lucrată în acest mod, iar protecția de spate pentru covoare este din bumbac 100%.

Unde le fabricați? Ați încercat și în România?

Covoarele sunt fabricate în China, cu un producător care are tradiție în țesături și care lucrează foarte bine cu lână din Noua Zeelandă. Fabrica a fost testată cu mult timp înainte, de pe vremea când Andreea lucra în China ca designer de interior și a produs multe covoare în același loc. Așadar, a trecut testul timpului și avem o relație foarte bună cu ei; e foarte important să lucrăm cu un producător de încredere, care lucrează un produs excelent.

Ne dorim mult să putem produce și în România, dar, din păcate, nu mai există nicio fabrică unde să putem produce covoare la același nivel de calitate. Fabricile de la noi din țară au fost fie cumpărate de antreprenori străini, fie închise, fie nu știu să lucreze cu lână de calitate, iar lâna de la oile din România este, din păcate, aruncată în mare parte, pentru că nu mai sunt oameni care să știe să o întrețină și să o prelucreze corect. Suntem încă deschise acestei idei și primim cu bucurie orice recomandare.

Cum vă marketați și unde vindeți? Cum v-ați făcut cunoscut proiectul?

Întotdeauna încercăm să folosim un mix de canale diferite prin care să ne promovăm brandul și produsele: de la digital marketing și social media la PR și participări la târguri și evenimente. O parte importantă din acest mix este crearea de conținut creativ prin care să ne prezentăm colecțiile. Colaborăm strâns cu designerii de interior și cu showroomurile de profil, care sunt parte importantă din strategia noastră de creștere.

Lansați câte o colecție anual, de unde vă inspirați?

Da, în fiecare an lansăm câte o nouă colecție proprie, dar și diverse colaborări cu alte branduri din România sau internaționale. În primul an de activitate am fost descoperite la târgul de la Milano de către reprezentanții celui mai mare brand de flooring la nivel global, Forbo Flooring. Au fost impresionați de motivele românești explorate de noi în colecția Romanian Moods și ne-au invitat să creăm o colecție pentru ei. Așa s-au născut modelele Bujorul, Pajiștea și Albina, care au plecat de la trei motive esențiale în cultura românească și care sunt promovate internațional de Forbo.

Prima noastră colecție,“Romanian Moods”, reunește covoare cu inspirații din diferite regiuni istorice ale României, într-o serie de stări întrepătrunse cu texturi tradiționale românești.

Fiecare design este născut dintr-un proces de reinterpretare proprie a motivelor tradiționale pentru a le reda într-o perspectivă contemporană, prin culori care descriu o imagine modernă și exprimă emoții puternice. Motivele tradiționale românești tind să fie destul de complexe, uneori complicate, așa că am încercat să le rafinăm și să le simplificăm în procesul de design.

Cea de-a doua colecție este inspirată de cultura neolitică Cucuteni, plecând de la ideea de familie și de apropiere, în care covorul este elementul central al casei - spațiul sacru unde se creează conexiuni și unde se reunește familia pentru a sărbători viața.

Participați la târguri de home deco?

Cea mai mare parte din bugetul nostru de marketing merge spre participarea la târgurile de design și în fiecare an sau sezon încercăm să mergem la un eveniment nou și să testăm o piață nouă. Știm deja că produsele noastre se vând bine pe piețele din Italia, Franța, Marea Britanie, Olanda, China sau Israel. Avem deja clienți în toate aceste țări și din aceleași zone am și primit mult feedback bun legat de designul și de calitatea produselor. E interesant că oamenii sunt foarte atrași mai întâi de designul covoarelor, iar apoi sunt uimiți de calitatea lor.

La Salone del Mobile de la Milano am fost de două ori, dar experiențele au fost diferite. În 2016, încă în primul an de business am participat la Salone del Mobile în zona Salone Satellite, dedicată tinerilor designeri, iar anul acesta am expus într-o galerie din celebrul cartier de design Brera.

Unde sunteți acum și unde ați vrea să duceți brandul Dare to Rug?

Considerăm că suntem încă în faza de început și de explorare și vrem să creștem brandul prin introducerea de noi materiale și tehnici, dar și noi direcții în design. Asta înseamnă că investim mult în producție și în promovare la nivel global în continuare. Iar pentru a rămâne cât mai creative în zona de design suntem mereu în căutare de noi colaborări și idei și privim orice nouă propunere ca pe o nouă provocare.