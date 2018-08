Caramel, cel mai dulce brand

Care este șansa unui brand românesc când marii retaileri internaționali aruncă în luptă bugete uriașe de marketing și o ofertă de produse reînnoită permanent? De multe ori îmi dă senzația unei bătălii eroice de tipul David și Goliat, în care se știe bine că primul a învins, chiar dacă avea mai puțini sorți de izbândă. Așa și cu brandurile românești, multe au încercat, puține au rezistat. Dar Caramel este unul dintre cele mai curajoase, pentru că de 17 ani oferă colecții unui public tot mai pretențios.

Soții Gabriela și Horațiu Iclenzan din Cluj au pornit brandul Caramel în 2001 pentru că simțeau că piața fashion din România avea nevoie de ceva mai mult, că româncele vor haine care să fie lucrate bine și care să le reprezinte. În prezent au patru magazine, în Cluj și București, plus unu online la fel de important, iar echipa de producție de 50 de angajați lansează produse noi la două-trei zile. Despre planuri și proiecte am discutat cu Gabriela Iclenzan. Și pentru că, se știe, nu e puțin lucru să susții un magazin într-un mall, îmi doresc din suflet să le iasă toate.

Cum a fost drumul Caramel, cui vă adresați?

Drumul a fost sinuos pe alocuri, însă am luat fiecare provocare ca pe o experiență din care am învățat. Două concepte sunt importante pentru noi și ne reprezintă. Primul, calitate, înainte de cantitate. De aceea lucrăm produsele în serie. Avem măsuri standard, propriile croiuri și propriul design. Țesăturile le alegem în fiecare sezon și acordăm atenție sporită alegerii lor pentru că ne dorim ca produsul finit să fie așa cum l-am purta și noi, fără cusur.

Al doilea, echipa Caramel este a doua noastră familie. Avem patru magazine în țară și echipă de producție, administrativă, angro și online. Oamenii aceștia, undeva la 80 de persoane, sunt cei cu care reușim zi de zi să creștem brandul Caramel. Nu ne doream un brand destinat doar femeilor active, ci inclusiv celor cu forme, pentru că noi ne-am dorit să celebrăm femeia așa cum e ea, frumoasă în orice moment și ipostază. Așadar, dacă am început cu măsuri mai mici, pe parcurs, ținând cont de necesitatea pieței, am produs și măsuri mai mari precum 44-46.

Care au fost cele mai mari greutăți și cum le-ați traversat? Cum se consumă acum, e apetitul clienților încă pe creștere?

În primul rând, cred că cea mai mare provocare este să găsești echilibrul perfect între a te împărți între viața de familie și cea profesională. Este foarte important să fii acolo, în producție, să testezi produsul, să verifici fiecare detaliu și să îl îmbunătățești constant.

Probabil că cel mai greu este să concurezi cu branduri mari, care au magazine și la noi. E greu să bați prețurile și strategia lor, însă asta nu ne-a determinat să facem rabat de la calitate. Am știut că odată ce Caramel s-a fondat în mintea clientului drept un brand de calitate, trebuie să rămână acolo.

În plus, produsele Caramel, fiind fabricate în România, au costuri de producție mai mari decât ale brandurilor mari cu filiale în diverse colțuri ale lumii. Din fericire, chiar dacă la prima interacțiune clientele Caramel consideră că prețurile noastre sunt puțin mai mari, după prima achiziție se întorc pentru că sunt mulțumite de modul în care se comportă produsul.

Da, putem spune că brandul Caramel se consumă și că este în creștere. Motiv pentru care în 2014 am pornit și în online. Știam că numai așa putem ajunge și la clienții care nu au acces la magazinele fizice.

Este loc pe piață pentru branduri locale, cu personalitate sau caută românii doar branduri cunoscute?

În acest moment, românii au devenit selectivi când vine vorba de branduri. În ultimii ani se observă atenția lor pentru brandurile locale, fapt care ne bucură. Apoi, avem mare noroc cu clienții noștri fideli, pe care îi numim ambasadorii brandului, pentru că prin ei ne transmitem mai departe mesajul și prin ei ne creștem vizibilitatea.

Cel mai important este să te faci văzut și să oferi ceva pentru care clientul se va întoarce.

Este amuzant faptul că mulți dintre cei care cunosc brandul Caramel sau cei care abia ne cunosc (datorită modelelor, printurilor etc.) cred că suntem un brand străin și sunt plăcut surprinși să descopere că suntem un brand românesc 100%.

Prin ce se diferențiază hainele Caramel ca stil, concept, materiale etc.?

Am pornit la drum cu o linie business și una casual, în care fusta, pantalonul și sacoul clasic erau piesele centrale ale colecției. Apoi, pe măsura trecerii timpului am obișnuit publicul cu alte produse și am creat o linie elegantă, pentru evenimentele speciale din viața clientelor noastre. Spre exemplu, acum ne canalizăm eforturile pentru a crea haine care să se adreseze și unui public mai tânăr, ca să coborâm media de vârstă, care în acest moment este undeva la 30 plus. Aici deja ne confruntăm cu o concurență mai acerbă, însă noi considerăm că este loc și pentru noi. Așadar, vorbim despre trei linii mari: business, clasică și elegantă.

Lucrăm cu fibre naturale și sintetice, dar și cu țesături precum satin, catifea, brocart sau tafta și le adaptăm în funcție de model și de concept. În fiecare sezon încercăm să avem propria culoare sau propriul print Caramel pentru a oferi ceva diferit clientelor noastre.

Cât de competitivă este piața, cu ce frecvență vă obligă să scoateți produse noi?

Când vorbim de fashion, fără doar și poate competiția este mare. Piața de fashion este în continuă creștere și cererea pentru produse noi și diverse este constantă.

Pentru că ne-am aliniat și noi cerinței pieței, scoatem două colecții mari: primăvară-vară, toamnă-iarnă și două precolecții pe an.

Produse scoatem constant, săptămânal, la aproximativ două-trei zile. Bineînțeles, avem programată producția în funcție de perioadă și de cererea din momentul respectiv. Spre exemplu, în lunile aprilie-mai ne axăm mai mult pe rochii elegante, pentru că în această perioadă sunt cele mai multe festivități și cererea este mai mare.

Unde se lucrează produsele Caramel? Sunt mai multe avantajele decât dezavantajele unui atelier propriu?

Produsele Caramel se lucrează în Cluj-Napoca. Avem o fabrică de confecții, cu o echipă de producție cu 50 de angajați, un inginer de producție și un designer. Avantajul unei astfel de afaceri este că, având un număr mare de angajați, totul este planificat din timp și există un flux bine definit. Produsele se lucrează în serie și pe faze de lucru, așa că fiecare angajat are un rol important în echipă și participă la produsul final.

Cum este investiția în retail și cât de costisitor este să ai propriul magazin? Merită?

Avem patru magazine în țară: două în Cluj-Napoca, în Vivo și în Central Cluj, și două în București, în Sun Plaza Mall și ParkLake Shopping Center. În Cluj avem deja o tradiție, magazinele din cele două malluri bucureștene fiind relativ noi. Și aici putem vorbi de două piețe total diferite, cea clujeană, unde deja suntem un brand cunoscut, și cea bucureșteană, unde publicul încă se acomodează cu brandul și încă ne descoperă.

Un magazin, mai ales într-un mall, ridică anumite costuri și investiții, pe care le recuperezi în timp. În plus, ca brand mic sau mediu este mai dificil să te menții într-un mall, spre deosebire de brandurile mari.

Aveți o strategie omnichannel? Cum vindeți online, trendul e crescător?

Da, pentru că dorim să le oferim clienților noștri o experiență de shopping cât mai bună. Credem că cea mai grea parte a fost să legăm online-ul de offline și să obișnuim publicul cu asta. În afacerea noastră, vedem online-ul de sine stătător și de aceea vindem ca procent din totalul ciferi noastre de afaceri.

Caramel.ro este în continuă creștere, ceea ce se observă din vizitele clienților noștri, din achizițiile pe care le fac și din constanța cu care se întorc pe site și achiziționează noi produse.

Cine se ocupă de partea de creație și concept?

Partea de creație stă sub numele Florinei Becichi, absolventă a UAD Cluj-Napoca. Florina este o persoană creativă, cu simț estetic, care înțelege perfect această industrie și care știe mereu să transpună trendurile actuale în modelele Caramel. Este nevoie de mai mult decât pasiune pentru un astfel de job, este nevoie și de acea inteligență creativă, pe care Florina o are și pe care știe foarte bine să o managerieze și să o transpună în imaginea Caramel. Tot ea este responsabilă și de partea de styling a campaniilor Caramel.

V-ar tenta să vă promovați în afara țării sau vă este suficientă piața românească?

Nu spunem nu unei extinderi pe piața internațională, însă în acest moment credem că nu am saturat piața cu produsele Caramel. Avem în continuare potențiali clienți pe care ne dorim să îi fidelizăm prin aceeași calitate de până acum.

Citat:

Mulți cred că suntem un brand străin și sunt plăcut surprinși să descopere că suntem un brand românesc 100%.