Fashion Connect - conferinţa anului în industria textilă

Revista Dialog Textil organizează în data de 14 septembrie, la Romexpo Bucureşti, în cadrul târgului Textile Technology, conferinţa Fashion Connect. Structurată pe trei paneluri de dezbatere, conferinţa îşi propune să discute teme esenţiale ale industriei textile - problema forței de muncă, eficientizarea proceselor, digitalizarea și schimbările din fashion retail, să genereze interactivitate şi să dea răspunsuri la întrebări din prim-planul agendei antreprenorilor din domeniu.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

14 septembrie 2018, Romexpo, în cadrul Textile Technology Show

09.30 - 10.00 Înregistrarea participanților & welcome coffee

10.00 -10.50 Panel 1

Cine (mai) munceşte în industria textilă?

10.50 – 11.15

Prezentare BlueCherry Shop Floor Control

Real-Time Visibility: The Key to Improved Manufacturing Operations

Speakeri: Alina Ursică - Business Development Manager Europe, Durga Charan - Regional Manager (CGS Asia) Sales and Operations, COMPUTER GENERATED SOLUTIONS

11.15 – 12.00 Panel 2

Digitalizare şi Industrie 4.0

12.00 – 12.30

Coffee break

12.30 – 13.00

Prezentare Gemini CAD Systems

Dincolo de CAD. Când tehnologia ajunge în mapa managerului

Calitate, organizare, eficiență – totul la un click distanță

De la haine pentru toți, la haine pentru fiecare – personalizarea „aleargă” mai repede decât fast-fashion

Automatizarea urcă în cloud – beneficii până în al nouălea cer

Speaker: Traian Luca, CEO Gemini CAD Systems

13.00 – 14.00 Panel 3

E-retail în era fast-fashion

Q & A

Lunch

Panel 1

Cine (mai) munceşte în industria textilă?



Problema resursei umane – criză sau oportunitate de dezvoltare?

Ce viitor are industria textila în contextul crizei de fortă de muncă?

Cum pregătim forţa de muncă pentru industria digitală, automatizare şi cerinţele clienţilor din fast fashion?

Speakeri:

Luminiţa Cîrstea, Secretar General al FNSIU Uniconf

Răzvan Ionele, Managing Director I-TEAM

Zoltan Keresztes, Manager LRO

Panel 2

Digitalizare şi Industrie 4.0



Într-o industrie a marjelor mici, eficientizarea e esenţială. Suntem capabili să ne eficientizăm producţia prin tehnologizare, robotizare şi organizare?

Modele de lucru: cum se eficientizează o secție mică comparativ cu o fabrică mare?

Cum influenţează eficientizarea salariile muncitorilor?

Speakeri:

Marthi Bela, consultant ERP / MES

Silviu Simiz, General Manager Simiz Fashion

Traian Luca, CEO Gemini CAD Systems

Panel 3

E-retail în era fast-fashion

Au brandurile româneşti o şansă nesperată în noua eră a digitalizarii şi a e-retailului?

Cum se pot promova şi care sunt posibilităţile lor de creştere?

Poate deveni România o platformă logistică pentru industria modei europene?

Noul consumator de modă: suntem pregătiţi pentru see now, buy now?

Speakeri:

Alina Bistreanu, Director General LPP România

Ludmila Corlăteanu, fashion designer

Mirela Bucovicean, fondatoare și proprietară Molecule F

