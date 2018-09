O oferta de energie croita special pentru afacerea ta

CEZ Vanzare se adreseaza producatorilor de confectii-textile, producatorilor si importatorilor de tesaturi, fire si fibre, de echipamente si tehnologie pentru industria textila din Romania cu o oferta personalizata de energie electrica, prin care beneficiaza de un discount de pana la 15%, la contractele semnate in perioada 1 august- 30 septembrie.

Accesand www.cezinfo.ro/confectii, toti cei interesati pot solicita sa fie contactati de catre un reprezentant CEZ Vanzare, pentru obtinerea unei oferte personalizate si a unei simulari de costuri.

Oferta avantajoasa CEZ Vanzare se adreseaza celor peste 9.000 de companii din domeniul textile-confectii. Astfel, compania face un pas inainte in consolidarea statutului de partener de incredere pentru antreprenorii din sectoarele cheie ale Romaniei.

CEZ Vanzare are o experienta vasta in furnizarea de energie electrica si de gaze naturale, avand un portofoliu de peste 1,34 milioane de clienti in Romania.

