La început de drum

Absolventă a Institutului Marangoni, Alexandra Fritsch încearcă să-și crească propriul brand FFFashion. După o experiență eșuată la o cunoscută casă de modă românească, unde a realizat cât de puțin este apreciată creația și inițiativa personală, s-a decis să se întoarcă în Bistrița și să-și ia destinul în mâini.

Acum face rochii cap-coadă și nu se plânge de lipsă de comenzi. Dar regretă că nu a reușit să-și găsească o croitoreasă care să lucreze profesionist și să cunoască cu adevărat meserie. Sună cunoscut?

Înteleg că ai trăit în Austria până de curând. Ce te-a determinat să te întorci în țară într-o perioadă când lumea în general pleacă?

Aud mereu această întrebare! Uneori, când văd care este situația din România, și eu stau să mă întreb de ce m-am întors, dar am bunicii în țară și sunt foarte bolnavi, așa că mi-am dorit să mai fiu lângă ei cât timp mai am această posibilitate.

Ce ai studiat în Austria și spre ce domenii ale artei te-ai mai aplecat?

Înainte de modă am urmat școala de muzică, unde am studiat pianul și chitara. Muzica face parte din viața mea și nu voi renunța niciodată la ea. Mi-am dorit foarte mult să devin cântăreață sau măcar să particip la un videoclip, dar deocamdată rămâne doar un vis. După absolvirea școlii de muzică m-am înscris la Liceul de modă și tehnică vestimentară din Graz (Austria), unde am învățat tot ceea ce știu astăzi. Tot acolo mi-am descoperit talentul pentru desen, pentru combinația culorilor, asimetrii și dragostea pentru animal print. Datorită talentului meu am fost trimisă și la Paris într-un internship, dar și ca un schimb de experiență, motiv pentru care am fost onorată cu o diplomă de către Ambasada Austriei. Tot în acești ani mi-am început și cariera de model.

M-a interesat și pictura, pe care am descoperit-o în timpul școlii de muzică. Am participat la un workshop care s-a încheiat cu o expoziție caritabilă și am fost premiată pentru cel mai bine vândute tablouri.

Deci cred că am încercat de toate, îmi place tot ce înseamnă artă.

De ce ai ales moda și cum a fost experiența Marangoni?

Moda mi-a plăcut de mică, mereu luam hainele și pantofii bunicii sau ai mamei și făceam parada modei prin casă (râde)! Iar în liceu m-au îndrumat foarte mult profesorii care au crezut în talentul meu și mi-au spus să lupt, pentru că sunt foarte talentată, chiar dacă nu este ușor să te lansezi în lumea modei. Am avut noroc și cu părinții mei, care mi-au fost mereu alături și m-au îndrumat să fac ceea ce-mi place. Le mulțumesc din suflet pentru că mi-au fost alături și m-au susținut cum au putut.

Experiența studiilor la Marangoni a fost foarte frumoasă, am învățat multe lucruri noi, am avut ocazia să cunosc designeri celebri și să creez pentru ei, dar și să mă redescopăr. În acest an mi-am finalizat și propriul brand FFFashion. Nu a fost deloc ușor, a implicat efort și multe nopți nedormite, dar pentru mine a meritat totul, a fost o experiență foarte frumoasă! Lucrez în principal rochii de gală și de mireasă și lumea mă poate găsi pe Facebook.

Cum au fost aventurile tale prin lumea atelierelor de rochii de ocazie din România, care este valoarea unui designer?

Mda, aventurile mele prin lumea atelierelor nu au fost foarte plăcute. Am avut și experiențe frumoase, dar mai mult experiențe care m-au afectat emoțional... Multe persoane, dacă văd că ai talent, te folosesc, dar în avantajul lor, iar când nu mai au nevoie de tine și au obținut ce și-au dorit îți arată ușa. Un gest urât, ca să nu mai vorbesc de partea financiară. Părerea mea este că niciun designer nu trebuie să uite de unde a plecat, chiar dacă devine un nume cunoscut, să-și aprecieze colectivul pentru că datorită lui ajunge să-și realizeze produsul finit. Niciun atelier nu poate funcționa fără personal, de fapt nicio firmă dacă ne gândim bine. Eu așa cred că trebuie să fie valoarea unui designer: un om modest, talentat, care știe să facă un produs de la A la Z, nu doar partea de creație, ci și cusutul, și care luptă pentru ceea ce-și dorește.

Spre ce te îndrepți acum, ți-ai gândit un drum? Cum ai vrea să fie?

Sunt foarte flexibilă! Mi-aș dori ca brandul meu FFFashion să devină cunoscut în lumea modei, și nu mă refer doar la România. Mi-aș dori să văd multe persoane fericite, cu zâmbetul pe buze datorită ținutelor mele și să-mi văd creațiile în multe magazine din întreaga lume! Și de ce nu, mi-ar plăcea să lucrez și pentru o casă de modă renumită!

Știi să faci produsul de la zero. Te-ai gândit să abordezi altceva decât designul, să faci dezvoltare de produs? Te pricepi la crearea de tipare care se cere în multe fabrici?

Da, fac de toate începând de la design, tipar, croit, cusut, modificat și produs final! M-am ocupat și de crearea de tipare pe unde am mai lucrat, dar și foarte mult cusut manual la rochiile de mireasă. Da, îmi place, dar mă îndrept mai mult spre partea de design sau spre cea de montat și cusut manual!

Ce te inspiră, ce-ți place să faci cel mai mult?

Mă inspir foarte mult din natură, arhitectură și pictură. Puțin din cultura grecească și cea orientală! Iar cel mai mult îmi plac referințele medievale și tot ce este antic. Ador să mă plimb și să descopăr natura. Îmi plac caii, îi iubesc foarte mult de când eram mică. Mă inspiră foarte mult acest animal misterios, elegant, frumos, regal și cu un spirit blând, dar și sălbatic, mi se pare că seamănă cu mine!

Ador să vizitez diferite orașe, să le descopăr arhitectura, asimetriile pe care le redau foarte mult în ținutele mele.

Ce estetică te caracterizează? Ce designer te-a influențat în munca ta?

Cred mult în haute couture și ador extravaganța, dar cu gust, precum și unicatele.

Îmi plac Roberto Cavalli pentru animal print, deoarece ador felinele și-mi plac toate efectele de print inspirate de zebre, girafe, șerpi etc. L-am apreciat mult pe Alexander McQueen pentru extravaganța sa, dar printre preferații mei se numără Zuhair Murad și colecțiile Dior și Armani.