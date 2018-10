Noua platformă Eltra Logis – o promisiune onorată

Fiecare business este cu siguranţă înfăptuit după chipul și asemănarea celui care l-a iniţiat, iar unul dintre exemplele cele mai potrivite ale acestei analogii este cel al firmei Eltra Logis, probabil cea mai dinamică afacere din logistica modei românești, judecând după timpul scurt în care a reuşit să se definească drept o afacere de mare succes.

Pe Elena Jianu, fondatoarea Eltra Logis, o cunosc de la începuturile afacerii sale, iar evoluția sa spectaculoasă nu mă miră întrucât afacerea ei se identifică cu persoana ei, fiind oglinda puternicului său spirit antreprenorial, curajos și în permanentă evoluție; încercând să înțeleagă nevoile clienților săi, Elena a căutat întotdeauna oportunități noi de dezvoltare, de unde şi diversificarea dorită, pornind de la logistică și transport de fashion şi ajungând la consultanță, reprezentare fiscală, showroom de materiale textile, servicii de logistică în Spania, iar din septembrie și o „casă nouă” la Pitești: o platformă logistică greenfield destinată produselor de modă, cu o capacitate de 140.000 de produse pe umeraș, rodul unei investiții de 3 milioane euro.

V-aţi făcut cunoscuţi ca şi furnizori de logistică și transport, dar sunteți mai mult decât atât...

Acesta este ADN-ul nostru, doar că în contextul industriei modei noi chiar ne dorim să fim autosuficienți. Unii dintre întreprinzători se plâng că nu le funcţionează afacerea, dar trebuie să înțeleagă că vine un moment când e nevoie să investești masiv în propria afacere, să fii responsabil și să vezi şi dincolo de un business personal; şi noi simțim că este greu, am trăit în toți acești ani crize după crize care ne-au afectat în mod direct, însă ne-am hrănit permanent cu bucuria si satisfacţia că am făcut ce trebuia, aşa încât, deşi am pornit de la o firmă de intermediere în logistică, am ajuns să avem astăzi flota proprie și o “casă” a noastră, una nouă: din septembrie 2018 deschidem la Pitești un spațiu unicat, care va revoluționa conceptul de logistică în industria modei din România.

Despre ce este vorba?

Am construit o platformă destinată confecțiilor pe umerașe, cu o capacitate de peste 140.000 de produse în același timp, cu un picking zilnic, dacă e necesar, o platformă dotată cu un software excelent (warehouse management system). Astfel, trecem de la a fi o simplă platformă de colectat marfă la o platformă sofisticată, unde oferim mult mai multe servicii; în această manieră, clienții pot să facă ceea ce știu ei mai bine, să creeze haine pe care să le vândă în magazine, rolul nostru fiind acela de a acoperi partea nevăzută, cea din spatele vitrinei.

Dacă până acum am făcut transport, acum mergem spre o logistică inversă, adică venim pe retur cu marfă pentru magazine și facem distribuția pentru diverse mărci, mai mari sau mai mici; practic, suntem aici pentru oricine va achiesa la platforma noastră și va avea nevoie de aceste servicii.

Venim cu noutăți absolute: pe lângă faptul că se încarcă și se descarcă non stop, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, vom avea și alte activități în interiorul platformei- pe lângă faptul că vom putea stoca produse pe umeraș și în cutii, vom face și picking, etichetare, schimbare de pungi și etichete de compoziție sau carton, retușat anumite produse care revin din magazin după sezon, clasificare marfă în funcție de model, culoare, talie și multe alte activități specifice acestei industrii. Vom putea să sprijinim orice fel de activitate din branşă, chiar și pe cele atipice sau mai puţin comode sau care cer atenţie desăvârşită sau îndeplinire de urgenţă; există, de exemplu, clienți care decid să treacă pe partea de soldare cu majoritatea produselor din magazine şi alții care nu soldează nimic- suntem pregătiți pentru toate acestea cu o platformă specializată.

Cine sunt clienții pe care îi vizați?

Ne adresăm mărcilor proprii, locale sau internaționale, cu buticuri mai mici sau care reprezintă colecții cu prețuri peste medie, deoarece toate aceste activități din depozit costă. Dacă până acum am oferit servicii fără să taxăm foarte multe activități, deoarece le-am considerat ca o valoare adăugată a serviciilor noastre, începând din septembrie oferim unele servicii specializate contra cost, aşa cum este normal; vom efectua control de calitate pe platformă, vom decide cu clientul dacă marfa merge la el sau trebuie refăcută etc.- pe platformă deţinem inclusiv un mic atelier pentru situații când trebuie retușate câteva produse venite de la un retur, de exemplu.

Cât reprezintă creșterea suprafeței administrate, comparativ cu depozitul vechi?

Creșterea este de șapte ori ca suprafață, comparativ cu cea veche, însă din partea mea a fost un gest curajos să mizez pe industria modei mult timp de acum înainte, dacă nu pe amonte, măcar pe aval, adică pe distribuția din România. Piața noastră începe să devină o mare consumatoare de fashion, iar platforma noastră este versatilă, fiind construită pentru foarte multe activități şi multe situații particulare.

Targetați și alți clienți, nu doar din modă?

Sigur, vizăm și clienți deoarece combinăm și partea de accesorii de modă și cosmetice. Deja facem distribuție pentru o companie de parfumuri, deci intenționăm să rămânem în zona de fashion, beauty, lifesytle, pentru a desfăşura activităţi în toate perioadele anului. Vom putea să ne autodefinim, cu siguranţă, în perioada următoare, deoarece ne relocăm, iată, pe o platformă nouă și trebuie să fim foarte atenți la felul în care alegem cu ce clienți vom lucra.

Am înțeles că e-commerce va deține 50% din parcurile logistice...

Pentru brandurile pe care le reprezentăm în România vom încerca să acoperim partea aceasta, a împachetării și pregătirii coletelor, pe care să le trimitem apoi cu diferiți curieri. De altfel, Eltra Logis va deveni o platformă interesantă și pentru curieri, având în vedere că va fi accesibilă non stop. Vom putea fi o bază pentru aceștia, deoarece vor putea să opereze de la noi la final de săptămână sau noaptea; alte platforme nu au servicii disponibile 7 zile din 7, 24 de ore din 24, aici avem noi un avantaj pe care îl vom valorifica.

Spania rămâne clientul principal?

Lucram cu Spania de 23 de ani, este ruta noastră favorită. Am o legătură mai mult decât de business acolo, chiar pot vorbi de o legătură de suflet deoarece viața mea s-a împărțit în tot acest timp între aceste două țări. În România am rămas destul de mult în ultimul an și jumătate pentru că acest proiect a presupus implicarea mea totală- a fost un pariu cu mine, o promisiune făcută mie, alături de echipa mea, ca o încununare a muncii depuse, aceea de a gestiona un nou proiect foarte diferit pentru România.

Te văd tot timpul cu proiecte noi, mereu mai mari...

Nu a fost greu să conving oamenii de lângă mine, chiar pe colegii mai tineri, că nu riscăm nimic, ci din contră, că e vorba doar de următoarea etapă a dezvoltării noastre. Această investiție a venit într-un moment în care Eltra Logis avea nevoie de ea, nu am riscat nimic din confortul businessului nostru.

Este vorba de un proiect european?

Nu, investiția este făcută aproape în totalitate cu banii noștri. Din păcate, nu cred că o instituție europeană sau românească ar fi putut veni la timp în întâmpinarea nevoilor afacerii mele. Am reușit totuşi să facem investiția, investiție care depășește 3 milioane euro și acoperă o suprafață de 3 hectare, totul fiind calculat astfel încât niciunul dintre clienții, angajații sau colaboratorii noștri să nu fie afectat în vreun fel.

Ați făcut deja angajări?

Da, ne pregătim de relocare, cu 30% mai mult personal decât aveam la începutul anului. Vom încerca să evaluăm bine și vom vedea care este numărul de oameni necesar pe parcurs.

Cum vei ține lucrurile sub control? Dintr-o dată afacerea va deveni mult mai mare...

Asta ne şi dorim! În ultima vreme deleg mult, am încredere în colegii mei care sunt foarte pregătiți. Lucrăm în prezent la implementarea unei normative Eltra. Noul coleg intrat în companie, indiferent de poziția sa, va ști ce trebuie să facă și ce sarcini îi revin; va exista o normativă Eltra Logis pe relația cu clienții, cu furnizorii și pentru propria organizatie; vor exista niște reguli foarte clare pentru fiecare departament.

De unde vă vin clienții în prezent, din producție sau din retail?

În acest moment am reușit să echilibrăm lucrurile, fiecare deţine aproximativ 50%. Noi am început cu producătorii și am evoluat împreună; unii dintre clienții noștri nu au mai găsit platformele de producție care să-i satisfacă aici, așa că s-au îndreptat către alte zone; alții nu produceau în România, dar au venit aici pentru calitate. Cînd a fost nevoie le-am asigurat și transport extracomunitar, noi deţinând licențe pentru țări precum Ucraina, Georgia, Kazakstan și altele; nu i-am refuzat, ci ne-am pregătit pentru a putea oferi cross docking și vamă în depozitul nostru, plus partea de reprezentare fiscală pentru țesături din spațiul extracomunitar.

Ce alte servicii oferiți?

Serviciul de reprezentare fiscală, datorită căruia am reușit să ținem clienții mai mult timp aici, apoi, în extrasezon oferim depozitare pentru clienți din afară, lucru important pentru că în România spațiul este de patru ori mai ieftin decât în vest. Serviciul este disponibil și clienților români, dar aceștia în general preferă să se autogestioneze. Remarcăm însă o cerință și din partea acestora, iar asta ne bucură. De fapt, primele noastre încercări au fost cu mărci locale, în care cred foarte mult și cărora le este dedicat și showroom-ul nostru de țesături din București-Băneasa, pentru care avem parteneriate cu depozite din Spania și Portugalia.

Nu renunțați la transport?

Nu, lucrăm în acest moment cu peste 60 de camioane proprii de toate tipurile, de la cele de 20 de tone la cele expres. Odată cu platforma pentru curieri, noi am dat startul unui nou brand al grupului - Eltra Express - pentru livrări rapide, în principal pentru zona comerțului online.

A fost nevoie de marketing pe zona aceasta?

Nu, pentru că a fost un serviciu necesar care a permis tuturor celor interesaţi să afle de noi și să ne caute. Cu toate acestea, nu aș dori să ne disipăm în prea multe direcții, ci să găsim, pe lângă zona noastră de confort, noi direcții care să aducă plus valoare companiei-mamă și idei geniale pentru ca angajații mei să fie motivați. Noi am aflat deja şi că lumea afacerilor este un paradox- se vorbește despre criză în toată Europa, dar la ultima criză noi am crescut cu vreo 40%, probabil pentru că ne-am văzut de treabă. Dar totul a fost muncă pe brânci, tot colectivul a muncit enorm; am încercat să facem totul bine, iar când am greșit am plătit pentru greșelile noastre în bani. Am și câștigat, tocmai de aceea colegii mei sunt motivati pentru succes.

A crescut competiția în logistică?

Suntem atenți la ce se întâmplă pe piață, dar considerăm că ne-am cam împărțit zonele, tacit. Noi ne respectăm competiția și credem că avem câteva argumente importante ca să ne menținem în poziția de lider în zona de fashion, pe anumite destinații. În plus, facem destul de multe afaceri cu zonele extracomunitare, de care multe companii se feresc: Albania, Serbia, Muntenegru, Republica Moldova, Ucraina și altele.

Cum se mișcă lucrurile în zonele acestea?

Cresc volumele, de la jumătăți de camioane, ponderea de la început, acum s-a ajuns la 2-3 pe săptămână. Muncim mult, dar eu nu cunosc o metodă mai bună de a face bani și de a fi stabil decât prin multă muncă. Cred că trebuie să faci lucrurile conștiincios, să demonstrezi tu însuţi echipei tale că se poate, lucru foarte important, deoarece poți vorbi foarte mult fără să faci ca lucrurile să se întâmple cu adevărat...

Lucrurile se mișcă în direcția bună pentru businessul Eltra Logis, ca dovadă noua „casă” în care-și va muta operațiunile în curând. Cea mai dinamică afacere din logistica modei românești, pentru Eltra Logis detaliile fac diferența.