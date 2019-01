Noi materiale textile - grafenul

Fernando Saint Amour di Chanaz

Să ne imaginăm un material care le oferă textilelor proprietăți excelente de disipare a căldurii și o conductivitate electrică excepțională.

Imaginați-vă că pantalonii din denim disipează căldura corpului dvs. și se simt la fel de lejeri precum cei de in. Imaginați-vă un circuit conductiv imprimat care conectează dispozitive electronice pentru a obține articole de îmbrăcăminte inteligente care măsoară temperatura corpului, poziția GPS, bătăile inimii și activitatea fizică. Imaginați-vă tălpi de cauciuc cu durabilitate ridicată și rezistență la abraziune capabile să disipeze căldura și electricitata statică a corpului vostru. Imaginați-vă o membrană de polimer ignifugă capabilă să disipeze căldura corpului și să reflecte radiațiile. Imaginați-vă puncte mici de polimer aplicate pe un film care oferă o rezistență excepțională la abraziune îmbrăcămintei pe care o purtați. Dar acestea nu sunt vise, ci aplicații existente deja, realizate prin integrarea grafenului în textile.

Compoziția grafenului

Grafenul este un alotrop compus din atomi de carbon. Un strat de grafen are o structură unică, fiind cel mai subțire material de pe pământ (la fel ca un atom de carbon), cu rezistență mecanică egală diamantului, flexibilitatea materialelor plastice, conductivitate termică și electrică excepțională. Grafenul este, de asemenea, ieftin (este obținut din grafit) și disponibil pe scară largă pe planetă.

Cum putem obține grafenul? Întrebarea e dificilă ... În teorie ar trebui să fie foarte simplu, atunci când faci lucrul acesta acasă. Trebuie doar să ai un creion și o bandă adezivă de tip scotch. Se lipește banda de grafitul creionului, apoi se exfoliază un singur strat transparent de grafen din creion. Marea provocare a fost, de mulți ani, extinderea acestui proces într-un mod eficient la nivel industrial și într-un mod ecologic.

Directa Plus

Giulio Cesareo este un inginer italian care acum 13 ani s-a întors în țara sa din SUA, unde în propriul său garaj a găsit o cale industrială de extragere a grafenului. În orașul italian cu tradiție în textile Como, lângă granița elvețiană, Cesareo și echipa sa de cercetători tineri, au creat prima fabrică europeană de producție a grafenului, devenită între timp cea mai mare fabrică de producție a grafenului la nivel mondial. Grație unor parteneri financiari britanici și unui fond solid de proprietate intelectuală (18 brevete), Directa Plus (http://www.directa-plus.com/) a înregistrat o creștere de 50% anual începând cu 2015, iar din 2016 a fost listată la bursa AIM din Londra, destinată întreprinderilor mici. De fapt, Directa Plus diferă de multe alte afaceri prin modelul de business: a stabilit sinergii cu diferiți jucători din piață care integrează grafenul în diverse materiale plastice și de altă natură, precum și cu companiile care implementează produsul final pe piață. Acest lucru a contribuit la crearea unei platforme de companii partenere capabile să inoveze în fiecare domeniu de piață, permițându-i firmei italiene Directa Plus să lanseze o serie de aplicații noi.

De fapt, Directa Plus operează acum în domenii diverse inclusiv în textile, sport, îmbrăcăminte de lucru, anvelope, fotovoltaice, automotive, baterii, construcții, filtrarea apei și purificare.