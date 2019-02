timeSSD – CRONOMETRUL STUDENȚILOR TEXTILIȘTI

timeSSD este o soluție software în Cloud și furnizează norme de timp standard pentru industria confecțiilor.

Târgu Secuiesc, 5 Februarie 2019: timeSSD® a fost ales pentru a fi suportul de practică utilizat de stundenții facultății de “Textile Pielărie si Management Industrial” de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi. Astfel modulul de curs “Normare si proiectarea metodelor de muncă” la specializările “Inovarea Proceselor” (masterat), “Inginerie Industrială” (anul IV) si “Inginerie si Management” (anul IV) include utilizarea timeSSD in scopul editării si documentării metodelor de execuție standard respectiv pe baza elementelor de mișcare selectate, furnizează normele de timp de referintă.

Sistemele cu timpi predefiniți pentru mișcări (PMTS – Predetermined Motion Time System) sunt utilizate în industria modei de către fiecare companie deținatoare de mărci cunoscute în scopul stabilirii manoperei de referintă a modelului, ei plătesc doar minutele furnizate de un astfel de sistem. PMTS în fabricile de confecții textile este un element indispensabil al singurului model de funcționare viabil în industrie, cel de stabilire a costurilor bazate pe preț, si furnizează referința pentru măsurarea eficientei producției astfel încat sa fie comparabila și cu cifrele concurenței.

timeSSD este noua paradigma în domeniul PMTS dedicate industriei textile, este disponibil în Cloud, accesibil făra licență de utilizare printr-un browser, fără investiție și fără tarif anual pentru utilizarea sa.

Costul utilizării softului este pe baza de “preț pe utilizare”, utilizatorul – după terminarea perioadei de testare gratuită – plăteste doar pentru minutele standard aferente elementelor selectate din baza de date proprie a softului.

Prin cele 14 limbi de utilizare disponibile în timeSSD și prin opțiunea integrată de partajare a metodelor, comunicarea între brand și fabricant este rapidă, precisă și transparentă, întărește încrederea între părți.

Prin folosirea timeSSD studenții vor deprinde practicile de analiză a mișcărilor, exerseaza optimizarea locurilor de muncă si vor practica dezvoltarea rapidă a metodelor de lucru standard, universal acceptate și detaliat documentate. Cunoștintele acumulate contribuie atât la dezvoltarea individuală cât și la cresterea competitivitătii industriei, indirect.

Softurile PMTS dedicate industriei confecțiilor textile sunt disponibile pe piața de profil de peste 30 de ani insă răspândirea lor pe scara largă a fost frânată de prețul lor ridicat, costul implementării fiind de zeci de mii de EUR.

Cea mai benefică noutate a timeSSD este tocmai modul de stabilire a costului de utilizare astfel fiind accesibil tuturor companiilor din domeniu, indiferent de puterea financiară.

Laszlo Szabo, managing director al DataS spune: “Suntem onorați prin decizia includerii timeSSD în programa facultății de textile din Iași si suntem mândri pentru recunoașterea academică.

Fiind a doua facultate de profil, dupa “Institutul de Confecții si Textile” din Tallin, Estonia, care utilizează timeSSD pe parcursul formarii viitorilor ingineri, sunt bucuros că eforturile noastre sunt apreciate încă odată.

Aceste evenimente ne întăresc în scopul nostru și ne obligă pe viitor. Am dorit să dezvoltăm o soluție accesibilă pentru fiecare companie din lume, implicată în industria modei. Azi oferim o soluție pe care profesioniștii o folosesc atunci și atât cat au nevoie, plătind doar cațiva EUR pentru fiecare model dezvoltat cu timeSSD. De exemplu, un proces tehnologic pentru un model de cămașă se obține prin timeSSD cu un efort între una și cinci ore de analiză și cu un cost între 23 si 69 RON. Folosind cronometrul efortul necesar din partea unui tehnolog ar fi între unu și cinci zile lucrătoare și descrierea operatiilor ar fi sumară, prea puțin adecvată instruirii ușoare a executanților. Beneficiile sunt evidente: celeritate, economie de resursă umană scumpă, cost fix planificabil pe bucată, metode de lucru bine documentate, toate obținute fară nicio investiție inițială.”

timeSSD se poate conecta prin API cu soluțiile software dezvoltate de terți și dedicate planificării și urmăririi producției, control eficientă și calcul manoperă.

DataS dezvoltă și furnizează soluții software integrate dedicate proceselor de producție și business din industria textilă, pielărie, confecții și tricotaje incepând cu anul 1992.

Astăzi sunt instalate mai mult de 1400 de licențe software DataS in 21 tari.

DataS este numele comercial al Astailor Shine SRL din România.

Mai multe la: www.datas.ro si www.timessd.com.