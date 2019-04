Despre alegeri, numai de bine

Inspirată de ținutele atent alese și de stilul vestimentar al mamei sale, Ștefania Bulboacă a pornit acum opt ani o afacere cu haine custom made. În plin avânt al modei rapide, brandul său Choices s-a extins pentru a cuprinde și produse ready to wear, inclusiv tricotaje. Și-a construit o comunitate pe care o ține aproape și merge înainte cu siguranța celui care a făcut alegerea corectă.

Care este povestea ta, cum ai început să faci modă?

Se pare că povestea mea de iubire pentru lumea vestimentară și interesul pentru frumos în general s-au manifestat încă de când aveam 6-7 ani: îmi amintesc vacanțele când bunica cosea de zor la mașina Singer haine pentru mine și sora mea, iar mai apoi vecina de la parterul blocului unde locuiam croșeta cardigane pentru păpușa mea Barbie. Mai târziu, pe la 10-12 ani, am început să răsfoiesc albumele de artă din biblioteca tatălui meu, să admir nuanțe și combinații interesante de culori, să deslușesc tehnici diverse de lucru... Cam tot pe atunci am început să remarc hainele mamei și combinațiile de piese vestimentare pe care le purta la birou sau la party-uri și să fac comparații cu ceea ce observam în jur în acea perioadă (anii ’90). Erau foarte bine croite, din materiale interesante, cu un je ne sais quoi pe care încerc de fiecare dată să-l imprim și ținutelor Choices. Mama știa foarte bine ce i se potrivește cromatic și stilistic – era vorba despre un tot asumat, care m-a inspirat întotdeauna.

Fast forward 13 ani, după o lungă perioadă de liniște în legătură cu acest topic, am redescoperit emoțiile din copilărie legate de vestimentație, corelate cu necesitatea personală și o dorință arzătoare de a le oferi doamnelor o alternativă chic & unique la hainele găsite în malluri. În plus, obsesia pentru detalii – nu una nocivă, ci cât se poate de bine intenționată, pare că a fost încă de la început aliatul meu.

Astfel că în 2011 s-a produs schimbarea: am pornit pe calea antreprenoriatului cu dorința de a face doamnele mai fericite și încrezătoare în sine, prin intermediul Choices. M-am pregătit intens cu o minicolecție de piese basic, o selecție de materiale de calitate, echipamente noi, iar ținta mea era clară: să le ofer bucureștencelor piese unicat, de care să se bucure în mod autentic. Am ales nișa ținutelor business și cocktail, fapt pentru care am procurat din Italia, încă din primul an, minunate materiale naturale: mătase naturală, lână pură, dantele & broderii, iar începând cu toamna lui 2015, cașmir 100% natural, într-o paletă cromatica de vis. M-am „înarmat” cu croitorese foarte pricepute și de peste opt ani, păstrând savoarea cadrului intim și primitor din showroomul nostru, „we make the magic happen”, pentru cine descoperă că merită să încerce o experiență altfel, în cel mai bun sens al cuvântului.

Care este conceptul Choices?

Începutul a fost provocator, ca toate începuturile într-un domeniu fragil pecum cel vestimentar, însă a fost și este minunat. Nu mi-am dorit niciodată un business mare, ci m-a atras detaliul, lucrul făcut la scară mică, cu multă atenție și implicare totală. Așa se face că și în prezent fiecare clientă dispune de toată atenția noastră: de la prima întâlnire, când povestim despre dorințe și viziune stilistică, apoi croiuri și materiale potrivite, până la realizarea fiecărei piese vestimentare care se face în mare măsură manual, având întotdeauna în vedere caracteristicile corporale specifice fiecărei persoane în parte.

Desigur, aș mai putea adăuga pasiunea și efortul cu care ne dedicăm zi de zi meseriei noastre, designul personalizat, materialele minunate pe care le propunem clientelor noastre și bucuria de a le fi alături în această „junglă” a modei încă din anul 2011. Am crescut ușor-ușor în fiecare an, am acumulat deosebit de multă informație și experiență practică în acest domeniu. Consider că ceea ce fac mă definește 100%. Mă simt pregătită pentru orice mi-ar rezerva viitorul – acest domeniu este deja parte din mine.

Care sunt marile provocări ale afacerii?

Marea provocare a acestui domeniu este tocmai aceea de a avea un atelier propriu – pare nebunesc, însă momentan funcționează (zâmbește). Nu am colaborat cu alte ateliere, însă în măsura în care ar fi necesar, probabil că aș apela și la această variantă. Marea piedică pe care o simțim cu toții în România, fie că vorbim de design vestimentar, construcții, beauty & spa etc., produse sau servicii, este aceea a lipsei profesioniștilor. Trăim timpuri în care foarte puțini tineri se îndreaptă către școlile de meserii, care deseori nu sunt privite cu ochi buni, însă ceea ce nu știu ei și poate vom reuși cumva să le deschidem orizontul este că, în primul rând, nu degeaba se spune că meseria este brățară de aur și orice piedică de natură economică vor întâlni în viață o vor putea depăși, bazându-se pe produsul care iese din mâinile lor, iar în al doilea rând și nu mai puțin important este că în străinătate, fie că vorbim de Italia sau Franța, meseria de croitor este foarte apreciată, transmisă din generație în generație, cu mândrie și multă muncă și nu ceva rușinos, înjositor, așa cum este perceput astăzi în țară.

Care este profilul clientului Choices?

Clienta Choices, ni s-a demonstrat încă de la începuturi, caută să se diferențieze, să-și pună în valoare personalitatea. Are o anumită doză de sofisticare, pe care o adorăm, își dorește să fie înțeleasă și să experimenteze din punct de vedere vestimentar și îi place să fie implicată în proces: la selecția materialelor, în timpul probelor pentru micile modificări, ceea ce ne bucură.

Unde vinzi și care sunt cele mai bune canale? Ți-ai fidelizat o comunitate în jurul brandului?

Încă de la început am vândut exclusiv în showroom, în primul rând datorită conceptului „custom made”, care nu poate fi vândut online, cel puțin din perspectiva noastră, apoi, odată ce comerțul online a prins tot mai mult avânt, am decis să oferim clientelor noastre și un mic segment ready-to-wear, în care am adăugat două noi categorii de produse vestimentare: undergarments (produse care se poartă direct pe piele: body-uri, maiouri, rochițe tip furou etc.) și tricotaje. Recunosc cu mâna pe inimă că nu am fi împlinit opt ani de activitate anul acesta, fără comunitatea Choices care s-a creat relativ repede în jurul conceptului nostru. Profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor clientelor noastre care apelează cu încredere la serviciile noastre, constant sau sporadic, pe care le primim de fiecare dată cu drag și nerăbdare, pentru a descifra împreună viitoarele lor dorințe vestimentare.

Într-o perioadă fast fashion, mai are lumea timp de haine pe măsură?

Unul dintre furnizorii noștri de mătase naturală chiar îmi împărtășea de curând faptul că în general în perioadele în care prețul mătăsii crește (așa cum s-a întâmplat de curând în toamna lui 2018) are mai multe comenzi decât într-o perioadă de stagnare a acestuia. Noi am pariat de la început pe calitate și atenția la detaliu și cred că nu există de fapt o concurență între fast fashion și slow fashion, ci mai degrabă sunt aspecte complet diferite, așa cum și clienții iubitori de custom made sunt diferiți de cei care preferă piese ready-to-wear. Conceptul fast fashion nu este o opțiune sănătoasă nici pentru mediu, nici pentru garderoba noastră, însă lumea evoluează constant și într-un fel sau altul trebuie să ne adaptăm și noi. Eu totuși sper să reușim să livrăm custom made mulți ani de-acum înainte aceluiași public special ca și până acum.

Ce îți dorești pentru 2019 personal și profesional?

În plan personal, anul 2018 a fost unul deosebit de dificil, astfel că îmi doresc sănătate pentru familia mea și toți ai noștri apropiați, echipei mele și tuturor colaboratorilor... In the end, it matters the most! În plan profesional, îmi doresc putere de muncă, inspirație, cliente interesante și vești din ce în ce mai bune în ceea ce privește domeniul nostru de activitate – mi-aș dori să văd mai mulți tineri interesați de acest domeniu, dedicați și serioși, pentru că fără multă muncă și iubire pentru ceea ce faci nu poți avea rezultate frumoase.