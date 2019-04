Despre ieșirea din zona de confort

Traian Luca, managerul companiei Gemini CAD Systems, nu este ușor de prins, în ciuda politeții cu care răspunde la telefon. Fondatorul celui mai important business local de soluții tehnologice pentru industriile care lucrează cu materiale flexibile, implicit moda, este un vizionar mereu în mișcare, bine informat, care încearcă să le propună clienților servicii flexibile, în contextul unei economii circulare. Este vorba de acces la software pe bază de abonament sau gestionarea resurselor digitale ale clienților în cloud. În decursul a 15 ani a crescut o afacere care înseamnă 17.000 de instalări în 38 de țări, peste 40 de distribuitori în Europa, Asia și America, în timp ce în România "7 din 10 sisteme CAD în funcțiune și 9 din 10 nou-vândute sunt Gemini."

Traian Luca explică pentru Dialog Textil că, de fapt, revoluția robotizării a început deja în confecții, iar în viitor vor lua amploare tehnologiile de “mass customization”, prin care se pot fabrica produse unice la costuri aproape similare cu cele de serie.

Mulți confecționeri se plâng că au probleme și că au stopat investițiile. Cum se simte piața românească din perspectiva Gemini Cad Systems?

Confecționerii au avut întotdeauna probleme și vor mai avea. Cei care sunt însă mai mult decât confecționeri și înțeleg că pot oferi un produs complex care să includă servicii cu valoare adăugată mare, mergând de la design până la produs complet, vor prospera. Noi îi servim pe cei care au făcut acest pas, și pe cei care doresc să se tehnologizeze pentru a-l putea face. Prin urmare, nu am simțit această încetinire la care faceți referire, am avut un an 2018 foarte bun la vânzările din România.

Înțeleg cei din industria de T&C că trebuie să-și eficientizeze și mai mult afacerile în condițiile creșterii costurilor? Cum ar putea interveni Gemini în acest sens?

Tot mai multe categorii de companii, inclusiv cele foarte mici, înțeleg necesitatea digitalizării și automatizării. Strategia Gemini CAD Systems este în primul rând să educe piața, iar în al doilea rând să faciliteze investițiile, când acestea sunt considerate oportune de clienții noștri. În 2018 am desfășurat două programe de sprijinire a companiilor care investesc în tehnologie pentru sala de croit prin care se reduc consumurile și ambele au avut un succes extraordinar, ceea ce ne-a încurajat să le reluăm și în 2019. Primul se numește “Îmbracă Verde” și presupune oferirea unui voucher de 25.000 de euro pentru orice companie care investește într-un sistem de croire automat. Al doilea se numește "Rabla pentru Plottere" și înseamnă acordarea unui voucher de minim 25% din valoare pentru companiile care doresc să predea un plotter uzat și să îl înlocuiască cu un plotter inkjet de ultimă generație. Prin aceste două programe, Gemini CAD Systems și-a asumat atât responsabilitățile legate de mediu și consumul de resurse, cât și cele legate de rolul nostru de sprijinire a partenerilor din industrie.

Ce cotă de piață dețineți în România? Mai există loc de creștere, pe ce tip de servicii?

Șapte din zece sisteme CAD în funcțiune în România și 9 din 10 nou-vândute sunt Gemini. Viitorul este însă al unui altfel de business, prin care clientul va avea acces la software și va plăti doar atunci când va avea nevoie, într-un mod flexibil, prin plata unui abonament, fără să trebuiască să mai investească neapărat într-o licență. Aceasta creează oportunitatea optimizării costurilor unei fabrici: de exemplu, în sezon pot fi utilizate mai multe stații de proiectare, iar apoi abonamentul pentru acestea poate înceta. Totodată, firme mici sau creatori independenți pot avea acces la software cu costuri mult mai mici și mai ales fără o investiție majoră inițială. De asemenea, începem să le oferim clienților noștri servicii în cloud pentru gestionarea resurselor lor digitale, facilitarea accesului la date și mai ales securizarea lor.

Vă amintiți care a fost primul produs lansat de Gemini CAD Systems? Cum ați descrie aventura care a urmat și au fost decizii pe care nu le-ați mai lua?

Suntem pe piață de 15 ani. Primul produs Gemini CAD Systems a fost... Gemini CAD Systems. La început, până când produsul a devenit matur, mai importanți au fost oamenii și organizațiile care au sprijinit acest proiect. Firme de confecții mari și mici care au avut încredere în noi, oamenii extraordinari de la Facultatea de Textile din Iași, precum și de la alte instituții de învățământ din țară, cei care ne-au criticat și ne-au învățat să fim mai buni.

În afara României, care sunt piețele cărora vă adresați? Credeți că se rescrie harta producției de modă și ce ar trebui să facă românii ca să rămână în joc?

Astăzi, Gemini este unul dintre cei mai importanți furnizori globali de tehnologie pentru industriile care procesează materiale flexibile, incluzând textile, piele, compozite, cu peste 17.000 de instalări în 38 de țări. Învățăm multe din interacțiunea cu aceste teritorii foarte diverse și cu siguranță avem un sfat pentru producătorii din România: faceți mai mult decât să coaseți. De exemplu, în Bangladesh rata companiilor locale care oferă produs complet (design, proiectare, achiziție de materiale și accesorii, manufacturare) este preponderentă; la fel și în Turcia. Investiția în educația angajaților este esențială pentru o afacere de succes, și văd această afirmație confirmată la câțiva dintre partenerii noștri de succes din România. Trebuie făcut însă mult mai mult.

Vă adresați și altor industrii, care dintre ele are potențial de dezvoltare în România în viitor?

Cu un ac și ață se pot coase multe lucruri, care se plătesc diferit. Gemini furnizează tehnologie și pentru îmbrăcăminte și pentru interioare de mașini, și pentru huse de elicopter, tot ce se taie și se coase. Mi-aș dori să văd în România o evoluție către produse cu valoare adăugată mai mare, iar acestea sunt în general în zona textilelor tehnice. Aici însă nu se poate practica acel business comod în care aștepți în birou să sune cineva cu o comandă pentru niște bluzițe. Nu sunt lucruri imposibile și din nou e vorba doar de educație și know-how: e nevoie de tehnologii și echipamente mai complexe, procese de producție documentate și acreditate, implementare de standarde de calitate etc.

Am văzut de curând un filmuleț cu un robot care cosea niște pantaloni tip bermude. Cât de aproape/departe suntem de robotizarea masivă în confecții?

Lucrul acesta se va întâmpla la un moment dat, însă nu cred că la un nivel care să influențeze cu adevărat modul actual de producție mai devreme de 10-15 ani. Robotizarea nu vine joi după-amiază și gata. Se întâmplă și acum, pas cu pas. Un automat de cusut buzunare este un robot. O mașină de croit automat este un robot. Chiar o mașină de cusut care are un accesoriu smart care facilitează o operațiune este un pas spre automatizare. Prin urmare, grija oricărui manager ar trebui să fie de a-și ține fabrica în trend cu ce se întâmplă și cu tehnologiile de vârf ale momentului. Industria se confruntă acum cu o avalanșă de noutăți tehnologice, dar unele vin din partea unor startup-uri lipsite de deontologie profesională care ignoră (voit sau nu) cerințele pentru ca o tehnologie să fie cu adevărat aplicabilă. E important deci să avem capacitatea de a discerne între gadgeturi și ceea ce este cu adevărat utilizabil.

Sau credeți într-o schimbare de mentalitate în societate, în care lumea va consuma mai puțin? Unde este România în acest sens, în condițiile în care nu facem nici măcar trierea deșeurilor casnice?

Deși mi-ar plăcea să cred în această schimbare de comportament al consumatorului, sunt sceptic că se va întâmpla așa ceva. Plus că există factorul fashion, a schimbării continue, care este motorul industriei de îmbrăcăminte, dacă despre asta vorbim. Cred însă că în privința materialelor (atât ca sursă de proveniență, cât și ca modalitate de reciclare sau biodegradare) vor exista evoluții majore cu aplicabilitate în acest sector. De asemenea, cred că se va reduce mult amprenta de mediu prin localizarea producției și prin trecerea de la modelul “încerc să vând ceea ce am produs” la “produc rapid ceea ce tocmai am vândut”, tendințe pentru care Gemini CAD Systems este pregătită cu noile tehnologii necesare.

Ce servicii/produse pregățiți anul acesta, la ce să se aștepte clienții?

Anul acesta ne vom focaliza la târgul Texprocess pe tehnologiile de “mass-customization” prin care se pot manufactura produse unice la costuri aproape similare cu produsele de serie, incluzând și print digital. De asemenea, dorim să prezentăm cum Gemini facilitează inter-operabilitatea între diverse echipamente și tehnologii, ca parte esențială în tranziția către Industry 4.0. Aceste lucruri definesc direcția în care merge industria și în care se vor face investiții în anii care urmează.

Totodată, pentru clienții noștri actuali venim cu soluții noi de stocare și partajare de resurse digitale în cloud, de securizare și criptare a modelelor și cu o nouă generație a programului de proiectare Gemini Pattern Designer, care a ajuns la versiunea X19.