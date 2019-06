Lectra câștigă Texprocess Innovation Award 2019

Fashion On Demand by Lectra este soluția premiată de Texprocess pentru faptul că ajută companiile din industria modei să producă îmbrăcăminte personalizată, la cerere.

Paris, 14 Mai, 2019 – Lectra a primit premiul Texprocess pentru Inovație 2019 la categoria Procese Noi pentru cea mai recentă și revoluționară soluție denumită “Fashion On Demand by Lectra”.

Fashion On Demand by Lectra automatizează întregul process de personalizare, de la preluarea comenzii și dezvoltarea produsului și până la etapele finale de tăiere a materialelor. După un process de cercetare si dezvoltare care a durat 4 ani, Lectra a lansat această soluție digitală adresată producției la cerere și care se bazează pe principiile Industriei 4.0.

“Suntem mândrii să primim acest premiu prestigious din partea Texprocess, cel mai mare eveniment international adresat jucătorilor din piața de modă. Fashion On Demand by Lectra permite companiilor să producă îmbrăcăminte personalizată la aceeași viteză ca și producția standard “ready-to-wear” și să evite supra-stocul prin produția exacta a numărului de produse comandate,” declară Holger Max-Lang, Președinte Lectra pentru Europa de Nord, Europa de Est și Orientul Mijlociu.

Soluția Fashion On Demand by Lectra este disponibilă sub forma a două pachete, unul dedicate croitoriei la comandă (Made-to-Measure), cu ajustări de tipar pe dimensiunile clientului și un al doilea pachet pentru produse personalizate, cu alterări și opțiuni de componente conform solicitării clientului. Această soluție la cheie automatizează producția la cerere. Companiile își pot define criteriile dorite pentru personalizare, pe fiecare produs în parte, în funcție de pachetul ales și pot lansa procese de producție chiar din momentul primirii comenzii, fără a interfera cu fluxurile lor standrard de lucru.

"Această soluție inovatoare bazată pe o platformă cloud asigură eficiența proceselor de personalizare – fie că e vorba de o producție Made-to-Measure sau alt tip de producție personalizată - și facilitează nearshoring-ul pentru companiile care oferă producție personalizată. Aceată tehnologie este disponibilă și poate fi utilizată de companiile din industria modei foarte ușor și rapid“ explică juriul Texprocess.

"Începând din 2011, Texprocess premiază realizările remarcabile și soluțiile inedite în cadrul Premiilor pentru Inovație, unde există două categorii de premii: premiul pentru tehnologii noi și premiul pentru procese noi. Câștigătorii sunt selectați în baza unor criterii cum ar fi: gradul de inovare, alegerea materialelor și sustenabilitate"

În 15 mai 2019, în cadrul Texprocess Forum, Holger Max-Lang a susținut o prezentare referitoare la noua soluție Fashion On Demand by Lectra și procesul de digitalizare în epoca producției la cerere.

Lectra a fost prezentă, alături de ceilalți câștigători, pe întreaga durată a târgului international Texprocess, 14-17 mai 2019 la Frankfurt, în Germania.