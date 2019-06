Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior a facilitat, într-un cadru de excepție - Palatul Noblesse, întâlnirea între producătorii italieni de cosmetice şi profesioniștii români din domeniu. ITALIAN BEAUTY &CARE DAY, eveniment dedicat produselor cosmetice şi de îngrijire personală, a avut loc cu ocazia Festivalului Italian.

Industria cosmetică italiană se bazează pe cercetare, inovație, siguranță și export. De evidențiat faptul că aproape 60% dintre produsele de make-up utilizate la ora actuală în lume sunt Made in Italy. Cifra de afaceri a pieței cosmeticelor italiene este de 11,2 miliarde de euro în creștere cu +2% în ultimul an, iar exportul este în creștere cu +3,5% în ultimul an.

În cadrul evenimentului care s-a desfașurat pe 28 mai la Palatul Noblesse din București, au fost prezentate 36 de mărci italiene de cosmetice profesionale şi de larg consum

acoperind o gamă largă de produse: dermatocosmetice, dispozitive medicale, produse de igienă

personală, produse pentru îngrijirea părului, pentru îngrijirea tenului și a corpului (creme antirid, de hidratare, cu acțiune terapeutica, filler - plasturi antirid, protecție solara), pentru îngrijirea mâinilor și picioarelor, produse speciale pentru copii, cosmetice pentru wellness și SPA.

Evenimentul s-a adresat profesioniștilor din domeniu: importatori şi distribuitori de cosmetice

profesionale şi de larg consum, dermatocosmetice, produse de ingrijire personală, reprezentanţi ai lanțurilor farmaceutice, buyers din rețeaua de retail, saloane de înfrumusețare etc.

Scopul manifestării este promovarea unui sector de excelență Made in Italy și creșterea exporturilor de produse cosmetice italiene în România, favorizând astfel întâlnirea dintre cererea și oferta din sector.

Festivalul Italian (27 mai – 15 iunie), organizat de către ICE – Agenția Italiană pentru Comerț Exterior din București, sub patronajul Ambasadei Italiei, reunește și anul acesta o serie de evenimente dedicate promovării produselor Made in Italy autentice: produse cosmetice, produse alimentare și vestimentare.

Pentru mai multe detalii cu privire la evenimentele organizate in cadrul Festivalului Italian vă invităm să accesați pagina de facebook a manifestării (https://www.facebook.com/FestivalItalian/) precum și site-ul oficial al festivalului (www.festivalitalian.ro).