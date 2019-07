Povestea unui business online de fashion aparte: cum faci performanță din conținut de fashion și marketing

Odată cu ascensiunea comerțului online, industria de fashion a intrat într-o nouă etapă de organizare. Marii retaileri și brandurile internaționale au început să investească masiv în ecommerce pentru a face față concurenței crescute din partea retailerilor online de modă. Dezvoltarea noilor tehnologii, a inteligenței artificiale, machine learning și a soluțiilor de personalizare a dus însă la apariția unor noi afaceri în modă, care le propun consumatorilor o experiență cât mai ușoară și mai plăcută pentru o sesiune de shopping. Este și cazul Glami.ro, un catalog online care își propune să devină principalul motor de căutare atunci când vine vorba de fashion.

Glami.ro a intrat în România în urmă cu doi ani și a reușit să adune până la 300 de magazine online partenere. Glami este prima platformă de acest fel din România, care combină conținutul de modă cu generarea de vizitatori și acțiuni menite a livra clienți magazinelor de modă. Ioana Oprea, marketing director, și Elena Cobianu, business development manager în cadrul Glami.ro, ne-au povestit despre cum funcționează și cum a evoluat Glami în cei doi ani, trendurile pieței de modă și ce surprize pregătesc pentru clienți.

Cum funcționează?

Lansat în iunie 2017, Glami.ro le oferă pasionaților de cumpărături online de modă ofertele retailerilor, dar și cele mai bune dealuri ale e-tailerilor de modă atât locali, cât și internaționali, în funcție de preferințele și particularitățile de consum. Glami operează cu o combinație de machine learning și automated matching, astfel încât ofertele sunt împărțite pe categorii, iar utilizatorul găsește întotdeauna brandurile preferate.

“Glami este un motor de căutare de modă care prezintă produsele partenerilor, magazinele online. La o primă vedere este un magazin online, însă diferența pentru utilizator (clientul care intră pe Glami.ro) constă în faptul că este redirecționat pentru comandă către magazinul online care comercializează produsul respectiv. Avantajele pentru utilizator sunt multiple, inclusiv diversitatea de alegere între produse și ușurința de a le găsi. Este un tool excelent pentru a crește performanța magazinelor online de fashion în funcție de obiectivele și dorințele lor de a crește vânzările”, explică Elena Cobianu.

“Glami este un tool excelent pentru a crește performanțele magazinelor online. Platforma în sine este un element important în care investim resurse tehnice masive (inteligență artificială și machine learning) pentru a livra consumatorilor o experiență de calitate și plăcută - care în final să le ușureze experiența de căutare. Astfel, trimitem către magazinele partenere trafic calificat din campaniile de marketing interne care vor converti mai ușor (trecând deja prin filtrul Glami). Astfel, pentru un partener rezultatele încep să se vadă de la trafic crescut pe site-ul lor, vânzări mai multe și în final un CPA mai bun”, spune Ioana Oprea.

Atât Elena, cât și Ioana au background în zona de e-commerce și s-au alăturat echipei Glami încă de la lansarea din 2017, văzând astfel evoluția motorului de căutare. În cei doi ani, echipa din România a ajuns să numere opt persoane. Originar din Cehia, Glami deține în fiecare din cele 13 țări în care este prezent o echipă proprie, dar și specialiști care lucrează în comun pentru o piață sau mai multe, astfel încât personalul care se ocupă de o anumită țară poate ajunge până la 20 de persoane sau mai multe.

România, în top 3 pentru Glami

România a fost a opta țară în care catalogul online de fashion a fost lansat. Lansată în urmă cu doar cinci ani, compania cehă a intrat apoi și pe piețele din Turcia, Grecia și Rusia, iar în prezent activează în 13 țări.

În 2017, platforma online care combină conținutul de fashion cu acțiuni performance marketing își propusese pentru primul an de funcționare pe piața românească vânzări de două milioane de euro pentru partenerii săi. Un singur an mai târziu, Glami bifa vânzări de peste 12 milioane de euro pentru partenerii săi.

“Chiar înainte de a lansa site-ul efectiv știam că piața din România avea să aibă o importanță mare pentru tot ce înseamnă <ecosistemul> Glami. Ultimii cinci ani ne-au demonstrat că piața din România este pregătită pentru jucători mari din domeniul fashion e-commerce-ului și asta se vede prin numărul mare de shopuri cunoscute care activează. După lansarea site-ului ni s-a demonstrat ceea ce intuiam: Glami.ro a ajuns rapid în top trei țări din punctul de vedere al traficului și al veniturilor generate pentru parteneri, devenind și un exemplu de succes care a dus la lansarea mai rapidă/mai eficientă a următoarelor țări lansate Glami”, povestește Ioana Oprea.

Și numărul brandurilor care au intrat în portofoliul Glami a crescut considerabil de la an la an: dacă în primul an de funcționare pe piața românească Glami aduna 120 de parteneri, ulterior acesta a crescut la 140, iar în prezent până la 300 de magazine sunt înregistrate în cadrul Glami. În total, acestea au peste 600.000 de produse listate.

Fashion (Re)Search by Glami

De curând, Glami a lansat un studiu de fashion ce analizează piața locală și obiceiurile consumatorilor de fashion, Glami Fashion (Re)Search. În urma acestuia, au fost identificate trei trenduri care vor marca piața de fashion și pe care Glami le va integra în business în încercarea de a fi cât mai aproape și mai relevant pentru utilizatori.

“Am descoperit trei trenduri care s-au diferențiat: sneakermania, tot ce înseamnă streetwear, sneakers, colaborările între brandurile high end cu brandurile de sport tradiționale, îl vedem de ceva timp și va continua; modă sustenabilă - nu doar din ce material este produs, ci și cum este realizat și modalitatea economică prin care este creat, dar și impactul asupra mediului înconjurător, iar studiul arată că 60% dintre români sunt dispuși să cumpere branduri sustenabile, arată că ne aliniem trendurilor internaționale; iar ultimul este preferința pentru designeri locali, românii fiind tot mai interesați de branduri locale”, spune Elena Cobianu.

Planurile Glami

Pornind de la aceste trenduri, dar și pentru a veni în întâmpinarea cerințelor de consum ale clienților și de a fi cât mai relevanți în industria online de fashion, Glami.ro plănuiește să introducă o serie de tool-uri și să demareze acțiuni pentru a face ca navigarea în site să fie cât mai accesibilă și mai cu folos.

“Avem în plan să introducem branduri sustenabile, avem deja astfel de branduri internaționale, în momentul de față suntem în discuții cu branduri locale, dar și în proces de descoperire a lor, dar încă este necesar să se facă o pregătire pentru ca ei să fie integrați mult mai ușor în platforma noastră, trebuie să mai crească un pic în ceea ce privește structura businessului online”, spune Elena Cobianu.

În ceea ce privește designerii locali, echipa Glami lucrează pentru a aduce cât mai multe branduri românești în cadrul platformei. În prezent, aceștia nu reprezintă un procent foarte mare din totalul brandurilor partenere. “Dar acum că am identificat această nevoie a user-ilor Glami este un incentive în plus pentru noi să îi aducem pe platformă. Atât pentru moda sustenabilă, cât și pentru designeri locali, un impediment foarte mare este că utilizatorii nu știu care sunt aceste branduri - și ne dorim să semnalizăm aceste atribute într-un mod mult mai relevant și mai ușor de văzut în cadrul platformei”, spune Ioana.

Cum? Fiecare designer va avea o pagină de prezentare cu informații despre produs și modalitatea de producere, dar o altă variantă ar fi introducerea de tag-uri și filtre speciale pe pagina Glami.

Un alt insight important al studiului se referea la motivele pentru care utilizatorii nu cumpără online și preferă comerțul offline. Motivele sunt legate de neîncrederea în material, produs, mărime, culoare. “Și asta este o informație relevantă pe care noi o putem transmite partenerilor care își pot îmbunătăți feed-ul de produse astfel încât să trimită mai multe detalii utilizatorilor”, spune Elena.

Planul Glami în acest sens este lansarea unei secțiuni speciale - Glami Reviews - unde utilizatorii vor putea face review-uri ale produselor după ce le cumpără, care să apară în dreptul fiecărui produs și magazin. “Ceea ce va ajuta utilizatorul în momentul în care va face achiziția, dar e și un insight destul de bun în privința trendurilor în e-commerce, pentru că vorbim de tehnologie foarte mult în perioada următoare, realitate augmentată, inteligență artificială, care ajută utilizatorii să cumpere cât mai bine, să crească rata de conversie și în același timp piața”, explică Elena Cobianu.

Piața de fashion online a ajuns să valoreze 2,66 miliarde lei în 2018, iar până în 2022 reprezentanții Glami estimează că va ajunge la valoarea de 4,31 miliarde lei.

Cum văd reprezentantele Glami evoluția pieței online de fashion? ”Vedem că piața intră și într-o fază de maturizare și stabilizare - unde mulți dintre jucătorii importanți vor începe să pună accent pe aducerea de tehnologii noi în dezvoltarea site-urilor, care în final vor însemna un user experience mai friendly și o rată de conversie mai bună.”