Cine spune că târgurile sunt perimate pleacă urechea la zvonuri răutăcioase. În ciuda dezvoltărilor tehnologiei și ușurinței în comunicarea online, cei din industrie vor dori mereu să se întâlnească într-un cadru profesionist, să se laude cu ultimele creații sau pur și simplu să tragă cu ochiul la ce mai face concurența...

Iar în contextul târgurilor de "nunți" din Europa, cel mai mare rămâne Barcelona Bridal Fashion Week, care anul acesta s-a asociat cu Valmont, o companie elvețiană de beauty.

Ediția din această primăvară a reunit 429 de mărci, 74% internaționale, plus prezentările de modă organizate de 35 de nume importante din domeniul modei de ocazie, care și-au expus ultimele modele de rochii de mireasă, costume pentru miri, rochii de cocteil și îmbrăcăminte de seară.

Valmont Barcelona Bridal Fashion Week 2019 a închis ușile după o ediție de succes pentru cei din industria nunților care au vizitat târgul. Evenimente cum ar fi Bridal Night, care a cuprins și prezentarea retailerului american Marchesa, precum și ceremonia ELLE International Bridal Awards au confirmat poziția VBBFW de cel mai important eveniment mondial din industria modei pentru mirese.

Peste 22.000 de rochii de mireasă

În această ediție, VBBFW ​​și-a depășit propriile recorduri: 35 de prezentări de modă și peste 28.000 de rochii și accesorii expuse la târg au atras peste 22.000 de vizitatori din 88 de țări, aproape cu 2.000 mai mult decât în ​​2018.

Târgul din Barcelona are o mare atractivitate internațională, astfel că la această ediție au expus 429 de companii, cu 15% mai multe decât anul trecut. 74% dintre acestea au venit din afara Spaniei, din 34 de țări, cu 6% mai mult decât în 2018.

În ce privește vizitatorii, au participat peste 1.300 de buyeri-cheie, 86% dintre aceștia internaționali, în principal din Italia, Germania, China, SUA, Marea Britanie, Franța, Japonia și Brazilia.

Tendințele 2020 la show-urile de fashion

Prezentările de modă ale acestei ediții au cuprins colecțiile pentru viitorul sezon primăvară/vară 2020 ale unor nume cunoscute din industria modei pentru mirese cum ar fi Pronovias și Rosa Clará, Sophie et Voilà, Carlo Pignatelli, Isabel Sanchís; Marylise & Rembo Styling, Inmaculada García, Isabel Zapardiez, Ana Torres, Esther Noriega, Cymbeline; Marco & María, Yolancris, Ramón Sanjurjo, Carla Ruiz și Demetrios.

Alte branduri care au luat parte pentru prima dată la târg sunt Marchesa, una dintre preferatele vedetelor de la Hollywood, care a prezentat o colecție inspirată din poezia "Cărări" de Rainer Maria Rilke, The Atelier Couture, brand malaiezian care se află sub direcția artistică a lui Jimmy Choo și a designerilor americani Maggie Sottero și Mori Lee, brandul israelian Flora, designerul bulgar Julia Kontogruni, dar și câteva nume noi spaniole precum Aire Barcelona.

Tot în cadrul VBBFW 2019 s-a lansat un eveniment dedicat tinerelor talente, cu o prezentare care a inclus creații ale spaniolilor Olga Maciá, Chiffon Atelier, Mireia Balaguer și Lorena Panea și ale italienilor Simone Marulli și Poesia Sposa.

Elle International Bridal Awards

Premiul ELLE International Bridal Awards 2019, care recompensează și recunoaște talentul și excelența în domeniul industriei nunților, a fost acordat companiilor spaniole Rosa Clará pentru Best Career Achievement și Yolancris pentru Best Fashion Show. Italianul Peter Langner a primit premiul Best Bridal Dress, iar Best Bridal Collection a fost împărțit de Antonio Riva și Elie Saab. Tom Ford a primit premiul Best Bridal Collection pentru colecția sa de primăvară/vară 2019, iar Stella McCartney a câștigat două premii: Best Promotion Campaign și Best New Bridal Talent.

Săptămâna dedicată modei pentru miri, mirese, ținute de party și accesorii se va întoarce la anul în perioada 20-26 aprilie, tot la Fira de Barcelona, cu colecțiile sezonului 2021 ale principalelor branduri din domeniu.

Rochiile de mireasă made in Spain își consolidează poziția de lider

Anul acesta, la târg a fost prezentat studiul intitulat "Miresele Millennial și Gen Z: sectorul modei de nuntă în 2020", scris de specialistul în industria modei José Luis Nueno. Potrivit raportului, sectorul de îmbrăcăminte bridal din Spania este lider în Europa, iar Spania este al doilea mare exportator din lume după China, cu o cifră de afaceri de 860 de milioane de euro; iar dacă adăugăm și accesoriile, rochiile de cocktail, seară și încălțămintea, cifra de afaceri globală este de 1,35 miliarde de euro. Cele 730 de companii spaniole din acest domeniu angajează în jur de 13.400 de persoane și au produs anul trecut 841.489 de rochii de mireasă, cu 11% mai multe decât în ​​2016. În plus, cifrele confirmă dinamica internațională a acestui domeniu, care exportă 74% din producția sa. Studiul analizează, de asemenea, noile modele de consum stabilite de Millenniali și Gen Z, cei născuți din 1995 încoace. Ambele grupuri sunt native digital, mereu conectate la internet, și obligă canalele de retail să evolueze spre modele omnichannel.

Aire Barcelona

Prima colecție de podium a acestui brand propune un look proaspăt pentru mirese cu un spirit liber, care visează la rochii personalizate. Marginile de dantelă din bumbac și croșeturile au îmbogățit piesele extrem de romantice, de o senzualitate diafană.

Rochiile au părut aproape transparente datorită combinației de diferite dantele, care au adăugat și mai multă senzualitate. Fustele voluminoase îmbinate cu body-uri mici au creat un aspect îndrăzneț și modern. Am observat o varietate de mâneci care au oferit o notă personală fantastică și care fac ca această nouă colecție să se distingă de mulțime.

Carla Ruiz

Creatoarea și-a intitulat colecția "Birds of Paradise", imaginând un paradis plin de culoare și fantezie, în care siluetele sunt învăluite în șifon de mătase, iar rochiile sunt ornate cu pene și paiete, ca elemente transparente discrete, în opoziție cu detalii de drapaj din dantelă și mătase. Toate evocă măreția zborului păsărilor, un preludiu de culori care începe cu rozuri prăfuite, subtile, care se transformă în fucsia, portocaliu și violet, pentru a termina în printuri unice.

Carlo Pignatelli

Casa Pignatelli a propus trei stiluri: Ceremonie, Couture și Fiorinda Le Spose. Primul explorează interiorul caselor nobililor, palatelor regale, iar elementele principale de inspirație sunt stucaturile, decorațiunile, frescele, sculpturile aduse la viață prin ținute prețioase și unice.

În colecția Couture, mireasa este în mod natural sofisticată, preferând creații minimaliste, drapate din țesături fine. Măiestria artistică le permite acestor rochii să se transforme în piese cu senzație autentică, de o eleganță rafinată. Atenția pentru detalii este o prioritate la Pignatelli, iar cusăturile sunt perfecte și precise, pentru a crea linii care evocă stilul clasic. Materialele variază între jacquard georgette, cloquet, fil coupè, organza și dublu satin, reinterpretat prin pliseuri și ornat cu broderii și pietre semiprețioase, perle și cristale Swarovski. Linia Fiorinda Le Spose are un suflu modern, cu detalii hiperfeminine, broderii, elemente transparente, mâneci de diferite mărimi și forme, pentru un efect tânăr, uneori androgin, amintind de costumele masculine.

Demetrios

Exuberanță liberă, siluete senzuale și ideea de feminitatea cosmică construiesc această colecție a retailerului Demetrios, care pariază pe un stil glamour rafinat și un nou nivel de extravaganță. O colecție plină de modele care încorporează forme dramatice și îndrăznețe.

Inmaculada Garcia

Pasiunea designerului pentru frumusețe și armonie a determinat-o să se inspire pentru colecția 2020 din arhitectura catedralelor, în special din strălucirea și solemnitatea vitraliilor. Designerul oferă un omagiu măiestriei clasice, țesăturilor realizate manual, și propune o colecție care se adresează atât miresei contemporane care comandă o rochie personalizată, cât și celei care face alegeri spontane. Sunt folosite motive florale, aplicații create din aceleași țesături ca rochiile, și tafta suprapusă pentru un efect 3D. Se insistă asupra mișcărilor fustelor, care sunt realizate voluminos pe dinăuntru, dar și asupra unor rochii tip sirenă. În paleta coloristică se folosesc două tonuri, cu nuanța șampanie în combinație cu texturi pale și rozuri prăfuite.

Isabel Sanchis

Brandul se caracterizează prin utilizarea volumelor și importanța pe care o acordă formelor feminine. Pentru această colecție, inspirația provine din culturile Asiei; materialele sunt voluminoase, modelele detaliate; dragoni brodați pe mâneci, combinați cu flori roșii în relief ne transportă pe un alt continent.

Creatoarea se joacă cu culori puternice cum ar fi galben, roz, roșu și albastru, reprezentând o femeie puternică și modernă. Rezultatul este o colecție de rochii mai apropiate de couture decât de marile magazine, demonstrând importanța unor piese bine făcute.

Marchesa

Fondată în 2004 de britanicii Georgina Chapman și Keren Craig, creațiile Marchesa au captivat celebrități precum Katy Perry, Cindy Crawford, Scarlett Johansson, Viola Davis și Sofía Vergara, care au purtat ținutele lor pe cele mai importante covoare roșii din întreaga lume. Ambii designeri au studiat la Chelsea College of Art & Design și au ales să-și numească brandul Marchesa în onoarea excentricei marchize italiene Luisa Casati, celebritate de la începutul secolului al XX-lea.

The Atelier

The Atelier și-a prezentat colecția de primăvară/vară 2020 realizată sub direcția creativă a lui Jimmy Choo, care s-a inspirat din arta suprarealistă. Designerul a ales caracteristici suprarealiste ludice pentru a crea o serie de rochii de mireasă de vis. Choo folosește tăierea tridimensională și mărgelele brodate pentru a crea textură și culoare, la fel cum un artist care pictează, dar și pliseuri și alte elemente precum suprapuneri, combinații de culori contrastante. Vălul sacru, alb, este ornat cu diamante, iar modelele fascinante ies din tipare, la fel ca picturile lui Dali.

Marylise

Brandul propune mai multe linii pentru toate tipurile de mirese, de la cele boho chic, foarte popular în prezent, în care mesajul pornește de la libertatea de a te exprima fără reguli, la ținute creative și originale, pentru mirese care sunt ceva mai îndrăznețe și pentru care calitatea este cea mai importantă. Rochiile Marylise sunt de o simplitate sofisticată, iar personalizarea și detaliile frapante sunt elemente definitorii. Rochiile accentuează formele feminine, iar accentul se pune pe decolteu și gât. Colecția cuprinde rochii voluminoase, dar și strâmte pe corp. Brandul apelează la furnizori de dantelă și funde din Portugalia.

Beba's

Colecția a fost construită în jurul ideii de neașteptat. Materialele folosite variază de la crepul japonez clasic la șifonul cu mici străluciri luminoase, împletituri din bumbac peste care apare câte o floare aplicată, pe care o observi când te aștepți mai puțin. “The Unexpected”, numele colecției, este un tribut adus ineditului, o invitație de a ne deschide ușile către soartă, de a părăsi controlul și de a lăsa evenimentele neașteptate să se întâmple.

foto credit: Valmont Barcelona Bridal Fashion Week