Din producția italiană la brand propriu în România

Ionela Damian este unul dintre românii care s-au întors. Dintre cele 4 milioane care au luat drumul emigrării pentru a pune o pâine pe masă, Ionela a decis să-i mai dea o șansă vieții în România și să facă ceea ce știe mai bine: haine.

Am cunoscut-o la TIBCO în București, unde nici nu speram să dau peste vreun producător local, pierdut în marea de importuri din Turcia și China. M-au cucerit imediat modelele sale colorate și povestea ei. Pentru că Ionela este o profesionistă adevărată, nu face modă după ureche. S-a școlit în Italia, unde mai apoi a fost tehnician de cămăși bărbătești. După întoarcerea în țară, a lucrat pentru brandul Mathilde, experiență de care-și amintește cu drag. Dar și-a dat seama că a venit timpul pentru a-și urma propriul vis. Acesta se cheamă Uoopsie și este al treilea "copil" al familiei Damian.

Care este povestea ta, cum ai ajuns să lucrezi în confecții în Italia?

În anul 2003, după ce am absolvit liceul, am plecat împreună cu familia în Italia, mai exact la Torino. Pasiunea mea pentru modă m-a determinat să mă înscriu la Școala profesională "ARTE E MODA"din Torino, cursuri care au durat cinci ani. În 2010 am absolvit-o cu o diplomă de designer vestimentar, tehnician textil și croitor. Din 2008 până în 2014 am lucrat ca tehnician textil la o firmă de cămăși bărbătești din Torino, iar între timp, în 2013, am urmat și un curs de tehnician textil pe CAD în programul Lectra. Acum cinci ani am decis să mă întorc în România împreună cu soțul meu și cu cele două fetițe de 4 și 8 ani. Atunci am simțit pentru prima oară lipsa de produse pentru copii la noi în țară.

Când te-ai întors aveai un plan concret să-ți începi un brand sau cum au evoluat lucrurile?

M-am întors cu gândul să-mi deschid un mic atelier, dar am decis să cercetez un pic piața înainte, de aceea când m-am întors m-am angajat ca tehnician textil și ajutor de designer vestimentar la firma reprezentată de brandul Mathilde. Timp de patru ani am avut o experiență de lucru superbă împreună cu echipa Mathilde. Am învățat foarte multe lucruri, atât pe plan profesional, cât și pe partea de marketing, dar visul meu era să dau naștere unui brand propriu. Fetițele mele m-au determinat să creez hăinuțe pentru copii, tot ele fiind și principala mea sursă de inspirație.

Când ai dat startul Uoopsie și cum a fost începutul?

Brandul Uoopsie a luat viață în ianuarie 2019, iar familia m-a susținut și încurajat foarte mult. Mi-a luat mult timp să găsesc un nume care să reprezinte ceea ce voiam să transmit prin hăinuțele mele, dar cred ca Uoopsie mă reprezintă perfect. E un concept care pleacă de la joc, culoare și distracție, care stau la baza fiecărui produs, dar fără a uita de calitatea materialelor, libertatea în mișcare dată de un croi specific copiilor și diferite sisteme de reglare a mărimilor cum ar fi talia ajustabilă.

De ce hăinuțe pentru copii? Ce părere ai despre piață și unde vrei să te situezi?

Consider că la noi în țară piața vestimentației pentru copii nu este foarte bogată, majoritatea cumpără de la marile branduri din malluri, ceea ce implică o libertate de alegere destul de restrânsă. Eu vreau să mă adresez persoanelor care caută diversitate, originalitate și calitate. Este foarte greu să propui un lucru nou pe piață, dar satisfacția este pe măsură atunci când îți fidelizezi un client, care caută produsele tale sau când vezi copii care îți poartă creațiile cu plăcere.

Ce strategie vei urma, două colecții pe an sau produse noi permanent?

Planul nostru este să scoatem două colecții principale pe an, dar să le completăm cu produse noi pe tot parcursul sezonului.

Care sunt provocările producției, ți-ai găsit un furnizor bun?

Producția este o parte dificilă la noi în țară, deoarece ne lipsește materia primă și de multe ori este foarte greu să păstrezi un raport bun calitate-preț, dar facem tot posibilul. Suntem mereu în căutare de noi colaboratori și furnizori, pentru a le putea oferi clienților produse de calitate.

Care sunt provocările retailului, unde vinzi în prezent?

Până acum am vândut la expozițiile organizate în diferite orașe din țară, pe pagina de Facebook uoopsie și pe site-ul propriu www.uoopsie.ro. De curând am început și colaborarea cu un magazin din Italia.

Cât ai investit până acum și pe când estimezi că vei începe să obții profit?

Până în momentul de față am investit circa 15.000 de euro, dar este nevoie de alte investiții în promovare și în magazinul online. Cred că până la sfârșitul anului businessul va fi independent, nu va mai fi nevoie să-l finanțez din surse proprii. Vom continua să investim în firmă mereu, pentru că "Uoopsie" este noul nostru copil pe care trebuie să-l creștem, la profit ne gândim poate la finalul anului viitor.

Unde visezi să ajungi cu brandul, ți-ai făcut vreun plan pe termen lung?

Planul nostru pe termen scurt este acela de a ne deschide un atelier ca punct de desfacere, deoarece este important pentru mine să produc, dar și să fiu mereu în contact cu clienții. Planul pe tremen lung este de a deschide magazine în principalele orașe ale țării, dar și de a intra pe piețele internaționale.

15.000 € - investiția inițială